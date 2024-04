Slowkiss presenta su nuevo disco K.O.

Se acabó la espera para el público de SlowKiss, K.O. ya está disponible, acompañado del videoclip de su tercer sencillo Coffins que habla de la muerte masiva en un mundo sin futuro. “K.O es un disco conceptual que retrata parte de lo vivido desde el estallido social hasta la pandemia desde un punto de vista femenino. Es un disco sobreviviente de la pandemia, como nosotros mismos. Un disco muy difícil de terminar porque estuvo condicionado con todo lo que pasó, el proceso fue lento y lleno de obstáculos muy difíciles de vencer, pero al fin hemos logrado traerlo a sus oídos y esperamos que les guste mucho y que haya valido la pena la espera”, comenta su voz y guitarra, Elisa Montes.

K.O comenzó a grabarse durante la pandemia en 3 tandas: en el famoso Estudio del Sur, producido por Elisa Montes. Sus compañeros Ricardo Pozo y Ale Castillo, en batería y guitarra. También se contó con la participación de Leo Saavedra en el bajo y Daniel Baeza en los sintetizadores y la colaboración de Felicia Morales en el Chelo para la balada shoegaze del disco.

El disco fue mezclado por Franco Maestri y para finalizar con el toque de maestría que caracteriza a SlowKiss en la búsqueda de su sonido, los singles fueron masterizados por Ted Jensen en Sterling Sound USA, el famoso ingeniero que ha trabajado con las mejores bandas de rock de los tiempos (Deftones, Alice In Chains, Green Day, Guns n Roses, Pantera, Gojira y una lista interminable de artistas) y que le da el último toque a K.O este intenso disco editado con los sellos Gunner Records (Alemania) e Inhumano Records (Suiza, Chile) Cuenta la banda que por estos días se encuentra radicada en España buscando nuevos horizontes.

El disco ya cuenta con tres singles encabezados por N.O.C.G.A el primer sencillo cuyo video, grabado en la mítica Blondie, recrea algo así como un bunker apocalíptico con gente del submundo que saben y asumen que no pueden escapar de ahí. GHOST ME lanzado hace algo más de 1 semana donde presentan el arte del disco a través de una animación del concepto visual realizado por el diseñador Edu LeBlanc y el recién estrenado COFFINS grabado en España con una mezcla de realidad y IA y que hoy tiene su premiere en el festival de Videoclips de City Lab en el GAM.