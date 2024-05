Muertes trágicas y una batalla con Priscilla Presley: Riley Keough, la nieta que salvó la mansión de Elvis

Tras la muerte de su madre, Lisa Marie, Riley Keough se convirtió en la única heredera del patrimonio de su abuelo Elvis Presley. La actriz y productora, que este miércoles 29 cumple 35 años, fue quien detuvo la venta de Graceland, la icónica mansión del Rey del Rock and Roll ubicada en Memphis, Estados Unidos.

Fue gracias a una demanda que la guardiana del patrimonio de Elvis Presley frenó el intento de subasta, que se concretaría el pasado 23 de mayo. El lugar, además de ser el destino de peregrinación para los fanáticos de la música, también es el espacio donde descansa el cuerpo de su abuelo, su madre Lisa Marie, y su hermano menor Benjamin, quien se suicidó en 2020 a los 27 años.

Graceland

Si bien Riley Keough es catalogada como una de las insignes representantes del grupo de los nepo babies (hijos de celebridades que han sido famosos gracias a su origen), la actriz ha cosechado logros en el mundo del espectáculo, como dos nominaciones a los Globos de Oro y una a los Premios Emmy.

A pesar de una infancia caótica, debido al divorcio de sus padres y los nuevos enlaces de su madre— que incluyeron a figuras como Michael Jackson y Nicolas Cage—; así como a los problemas derivados de la administración del patrimonio Presley, Riley Keough hoy consolida su carrera en producciones de bajo perfil, pero exitosas. Asimismo, trabaja en las memorias de su madre Lisa Presley, titulado Más que la hija de Elvis, que se espera vea la luz este 2024.

Riley Keough

Entre la mansión de Elvis y la de Michael Jackson

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis y Priscilla Presley, se casó con el músico y actor Danny Keough en 1988, cuando ella tenía 20 años y él 24.

El Rey del Rock and Roll había fallecido hace una década y no conoció a sus primeros nietos, Riley y Benjamin. No obstante, el matrimonio Presley-Keough se terminó en 1994, cuando Riley tenía cinco años. Según ha relatado la actriz, su infancia transcurrió entre las casas de sus padres, ambas muy diferentes entre sí. De vez en cuando, Riley Keough pasaba tiempo en la mansión Graceland y después en el departamento de su padre, que muchas veces no gozaba de una muy buena situación económica.

Los traslados de un lugar a otro se intensificaron cuando su madre contrajo matrimonio con Michael Jackson, un polémico romance que se rumoreaba que era falso y que duró dos años. “Estoy muy enamorada de Michael y dedicaré mi vida a ser su mujer. Le comprendo y le apoyo. Estamos ansiosos por crear una familia juntos” declaró entonces Lisa Marie. Eso impactó en la infancia de Riley Keough, quien visitó en varias oportunidades Neverland, el controversial y extravagante rancho del Rey del Pop.

REUTERS/Stringer/File Photo

“Creo que era similar a lo que experimentan los hijos de las Kardashian hoy en día (…) No podía hacer cosas normales”, explicó en Vanity Fair sobre sus primeros años de vida.

Ya en la adultez, la actriz vivió duros golpes en su vida familiar. En julio de 2020, su hermano menor, Benjamin, se quitó la vida a los 27 años de edad.

Riley Keough y su hermano, Benjamin

Tres años más tarde, el 12 de enero de 2023, fallece la madre de ambos, Lisa Marie Presley, producto de un paro cardiaco a los 54 años. “He pasado por mucho dolor. Parte de mí ha muerto y he sentido que mi corazón ha explotado, pero estoy tratando de seguir adelante fortalecida porque quiero puedo renacer ante la adversidad”, dijo a Vanity Fair.

A Lisa Marie Presley le sobrevivieron sus tres hijas, Riley Keough, y las mellizas Harper y Finley Lockwood, fruto de su matrimonio con el guitarrista y productor musical Michael Lockwood.

¿Cómo se volvió heredera?

Luego de la muerte de Lisa Presley, surgieron tensiones entre Riley Keough y su abuela Priscilla Presley, a causa de la herencia de la única hija de Elvis.

Según el testamento, Riley y Benjamin Keough serían los cofideicomisarios del patrimonio de Lisa Presley, gracias a una enmienda que ésta realizó en su testamento en 2016. Dicha modificación eliminaba a su madre Priscilla y a su exgerente comercial, Barry Siegel, como sus herederos.

Priscilla Presley y Riley Keough

Frente a ese escenario, la exesposa del Rey del Rock and Rock inició un litigio para esclarecer los cambios en el testamento de su hija. Después de varios rumores, que incluso incluyeron una supuesta prohibición a Priscilla Presley de entrar a Graceland, abuela y nieta llegaron a un acuerdo sobre el testamento, el que fue ratificado ante la justicia.

“Mi familia ha resuelto toda la confusión relacionada con nuestra declaración ante el tribunal y la solicitud de interpretación de documentos después del fallecimiento prematuro de mi hija Lisa Marie”, declaró Priscilla Presley a People.

En tanto, Riley Keough, declaró a Vanity Fair: “Hubo un poco de agitación, pero ahora todo va mejor. Ella es una mujer hermosa y fue una gran parte de la creación del legado de mi abuelo y de Graceland. Él era el amor de su vida. Cualquier información en su contra me entristece porque, al final del día, todo lo que quiere es amar y proteger a Graceland, la familia Presley y el legado. Esa es su vida”.

Así, ambas se mostraron cercanas en la ceremonia de los últimos premios Emmy.

El año pasado, además, Riley Keough fue madre por primera vez, a través de subrogación. Según ha declarado la actriz y productora, tomó esa decisión para no poner en riesgo su salud, ya debilitada por la enfermedad autoinmune que padece (enfermedad de Lyme).

Modelaje y actuación

La carrera de Riley Keough comenzó en prestigiosas pasarelas, cuando ella solo tenía 14 años. Empezó en el modelaje en la colección Otoño/Invierno de Dolce & Gabbana en 2004 y los años posteriores posó para Dior y Balenciaga.

Con 20 años debutó en la pantalla con la película The runaways, protagonizada por Kristen Stewart y Dakota Fanning, donde dio vida a la música Marie Currie. Dos años después, participó en papeles secundarios en diversas cintas como Magic Mike (2012), Blancanieves y el cazador (2012) y Los Juegos del Hambre (2012).

Gracias a su rol de Capable en Mad Max: Furia en la carretera, aumentó su popularidad. Además, en el set de grabación conoció a su esposo, Ben Smith-Petersen.

De la pantalla grande pasó a interpretar a una estudiante de derecho convertida en una acompañante sexual, en la serie La experiencia de una amiga, papel que le valió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en 2016.

Fue con Todos quieren a Daisy Jones que el nombre de Riley Keough sonó con aún más fuerza. La exitosa adaptación a miniserie del libro de Taylor Jenkins Reid, emitida por Amazon Prime Video, hizo que la nieta de Elvis Presley cantara como la líder de una exitosa banda, donde también participaba como personaje el actor Sam Claflin. Su rol protagónico la llevó a estar nominada a un premio Emmy en 2023 y a un Globo de Oro en 2024.

CREDIT: Prime Video

Además de actriz, Riley Keough se desempeña como productora ejecutiva de diversos títulos alabados por la crítica. Gracias a War Pony (2022), obra que dirigió, fue ganadora del premio Cámara de Oro: mejor ópera prima, en el Festival de Cannes 2022.

Asimismo, la actriz está trabajando en la serie distribuida por Hulu, Disney+ y Star+ llamada Bajo el puente (2024) —donde también es protagonista con la nominada al Oscar Lily Gladstone— y la cinta Sasquatch Sunset, que contará con la participación del actor Jesse Eisenberg (Los ilusionistas).