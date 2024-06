Moby a 25 años del éxito de Play: “La fama no es mala, pero no arregla ningún problema psicológico, los empeora”

Cuando Moby (1965), el afamado DJ y productor, aún no era Moby, era nada más un joven que pinchaba discos en una club de mala muerte en su natal Nueva York. “Yo estudiaba filosofía en la universidad, lo dejé y empecé a ir a un bar llamado The Beat -cuenta a Culto vía Zoom-. Empecé a pinchar allí porque el dueño sentía lástima por mí, así que ponía discos los lunes y los miércoles. Ese lugar era un refugio para degenerados, drogadictos, grafiteros, rockeros punk y okupas. Y se convirtieron no sólo en mis amigos, sino en mi comunidad”.

De esas noches entre punks y discos, recuerda una historia. “El bar había cerrado a las cinco de la mañana, mis amigos y yo estábamos en la calle, y mi amiga Alicia, que era una grafitera punk, empezó a dar vueltas y dijo: ‘Sólo me centro por la noche’. Y pensé, oh, es tan obvio que por la noche es cuando nos sentimos cómodos. Es cuando el resto del mundo normal está dormido y nos deja el mundo a nosotros. Siempre me ha gustado la idea de encontrar tu comunidad y sentirte centrado por la noche”.

Moby

Always centered at night (Sólo me centro por la noche), es precisamente el título del nuevo álbum de Moby, ya disponible en las plataformas digitales. Un trabajo que desarrolló en buena parte durante la pandemia y que continúa su serie de lanzamientos inspirados en el undergorund de la Gran Manzana; los lugares, sellos discográficos y artistas que lo han inspirado. “Diría que fueron tres años en total. Pero durante ese tiempo, también estuve trabajando en muchas otras cosas, así que no fueron tres años trabajando en este disco todos los días. Fueron tres años de una manera bastante relajada y casual, tratando de encontrar las voces y de honrarlas con la música”.

Se trata de una colección de 13 canciones con igual número de cantantes invitados, entre los que destacan nombres como Lady Blackbird, Akemi Fox y el fallecido Benjamin Zephaniah. “Son todos relativamente desconocidos, pero tienen voces especiales increíblemente únicas -explica Moby-. Sé que mucha gente, cuando busca vocalistas invitados, quiere fama. Buscan una colaboración en la que participe algún músico famoso, mientras que lo que yo busco son simplemente cantantes con voces bonitas y que expresen su experiencia de la condición humana”.

Además de un nuevo disco en las plataformas digitales, Moby ha decidido volver a los escenarios con una gira por Europa programada para septiembre de este año. Nada menor porque no tocaba en vivo desde hace 10 años, pero a diferencia de un tour convencional, no cobrará un peso. “Honestamente, la razón principal es que en esta gira todo el dinero que gano va a la caridad. Y también generar atención para las diferentes organizaciones de derechos de los animales que se van a beneficiar. Eso es todo. Quiero hacer un espectáculo que haga feliz a la gente. Quiero respetar al público e intentar darle algo que, espero, le guste de verdad. Pero en última instancia, el objetivo es generar dinero y concienciación para las organizaciones de defensa de los derechos de los animales”.

¿Por qué la gira será solo por Europa y no en otros lugares?

Esto es una prueba. Si sale bien, quizá haga más giras por Sudamérica, quizá por Norteamérica. Pero hemos elegido estos lugares porque es muy fácil llegar a ellos. Lamentablemente, tenían que ser ciudades a las que se pudiera llegar fácilmente en auto desde la ciudad anterior, por lo que, desgraciadamente, no se incluye, por ejemplo, Italia, porque como sabes, llegar a Italia desde el norte de Europa está muy lejos. Por eso, desgraciadamente, Grecia, Italia, España y algunos países de Europa Central y del Este, eran geográficamente demasiado difíciles de llegar.

¿Realmente no echaba de menos tocar en vivo durante estos 10 años?

Bueno, he dado algunos conciertos, pero sobre todo para recaudar fondos para organizaciones educativas y de defensa de los derechos de los animales. Me basta con aparecer con una guitarra en algún sitio y tocar unas cuantas canciones. En realidad, nunca he necesitado salir de gira, porque sentarme en el jardín de casa de alguien, tocar la guitarra y comer pizza vegana con mis amigos es algo que me hace muy feliz. Pero, obviamente, espero recaudar algo de dinero para las organizaciones.

Play y la fama: “Me alegro de haberlo vivido, pero también de que ya no forme parte de mi vida”

El regreso a la carretera de Moby coincide con otro hito, los 25 años de Play (1999) el álbum que lo sacó de los clubes de mala muerte para volverlo una figura global, gracias a cortes como Porcelain, Bodyrock o Natural Blues. El músico todavía se sorprende del éxito que generó, de hecho, confiesa que no se lo esperaba.

“Antes de que saliera Play, estaba convencido de que mi carrera como músico había terminado. En 1999, estaba terminando el álbum y pensaba en volver a estudiar un doctorado en filosofía para ser profesor o estudiar arquitectura. Realmente pensé que esa obra era el final de mi carrera. Así que el éxito de ese álbum fue tan sorprendente, fascinante e interesante. Aprendí mucho de él. En una cultura obsesionada con la fama, fue muy interesante recibir de repente toda esa atención. Y sí, me alegro de haberlo vivido, pero también de que ya no forme parte de mi vida”.

La portada del álbum Play de Moby

Muchas de las canciones de Play comenzaron a sonar en spots publicitarios ¿recuerda la primera vez que viste un spot con música del disco?

La verdad es que cuando salió la obra yo no tenía televisión, así que no vi ninguno de los anuncios. Pero la primera vez que escuché música de Play siendo usada en algo fue en la película de Danny Boyle, La Playa. Yo sabía que estaba siendo utilizada ahí, era la siguiente película de Leo DiCaprio después de Titanic. Recuerdo que estaba en Los Ángeles y una tarde fui a ver La Playa. Yo estaba tan sorprendido de que este álbum que se suponía que iba a fracasar, no estaba fallando. Danny Boyle y Pete Tong, que era el supervisor de música, utilizaron Porcelain en la película, y eso fue lo que realmente cambió las cosas porque toda la gente en el mundo fue a ver esa película.

¿Qué fue lo mejor y lo peor del éxito de Play?

Hay muchas cosas buenas. Una fue, como mencioné, que en nuestro mundo que está tan obsesionado con la fama, la única manera en que puedes entender la fama es siendo famoso. Y es realmente educativo porque todo el mundo, yo incluido, todo el mundo asume que si eres famoso, las cosas van a ser mucho mejor. Pero no hay muchas pruebas que apoyen esa idea. Realmente no puedes entenderlo hasta que no has estado en medio de ello y te das cuenta de que la fama no es mala, pero no arregla ningún problema. Te permite pagar el alquiler, eso está bien, pero no arregla la condición humana. No arregla los problemas psicológicos, de hecho, lo empeora ¿cuántos famosos se han quitado la vida o se han autolesionado? si la fama fuera algo sano, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Avicii, Chris Cornell, etcétera, todavía estarían vivos. Así que esa fue, diría yo, la parte más interesante. Lo mejor de todo es que la atención y el dinero que recibo lo puedo destinar a organizaciones de defensa de los derechos de los animales, porque el trabajo de mi vida es ser un activista de los derechos de los animales. Y la peor parte es, no es que me queje, pero puede ser aislante. Y en última instancia, como se he mencionado, no soluciona ningún problema. No mejora las cosas de la forma en que todos suponemos que la fama las mejoraría.

Moby

Usted ha trabajado por los derechos de los animales durante años, pero hoy en día es más común que la gente sea vegana ¿qué queda por hacer al respecto?

Llevo 37 años siendo vegano y, obviamente, han cambiado muchas cosas. El veganismo se ha extendido como la espuma. Y hay tantas estrellas de cine, estrellas de rock, políticos que son veganos o vegetarianos. Pero lo que sigue siendo abrumador es el hecho de que los humanos matan un billón de animales cada año. Así que está bien que la gente conozca el veganismo y que se haya extendido, pero el hecho de que un billón de animales sean asesinados por humanos cada año significa que no hay muchas razones para celebrar dónde estamos en términos de derechos de los animales o veganismo.

¿Qué piensa del uso de la IA en la música?¿la usaría?

Me gustaría tener una opinión, pero hay dos razones por las que no la tengo. Una, todavía no sé qué es la IA. Leo muchos artículos sobre el tema y toda esa gente habla de ella, pero sigo sin entender del todo cómo funciona o qué es. Incluso le pregunté a un amigo mío que es un experto en IA en San Francisco, si podía explicármelo. Intentó explicármelo y seguí sin entenderlo. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente soy tonto, pero no sé la diferencia entre IA y computación increíblemente rápida. Todo esto me confunde. Pero la otra es que siempre hay un peligro en el mundo de la tecnología en saber donde se va a quedar. Mi limitada comprensión es que está cambiando constantemente, así que tener una opinión sobre la IA hoy probablemente no será relevante en seis meses o un año o incluso tres meses. Me recuerda a la famosa cita de Bill Gates, creo que a mediados de los 80; dijo que ningún ordenador personal tendría nunca más de 684K de RAM.

Escucha Always centered at night a continuación