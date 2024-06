Muere Donald Sutherland, actor recordado por su roles como Presidente Snow y Sr. Bennet

Keifer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, actor canadiense de 88 años, informó que su padre falleció en Miami tras una larga enfermedad.

En su cuenta de Instagram, Kiefer Sutherland, escribió que “con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido”.

“Personalmente creo que uno de los actores más importantes en la historia del cine. Nunca intimidado por un papel, bueno, malo o feo. Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, agregó en el post.

El intérprete canadiense es recordado por sus 140 participaciones en largometrajes a lo largo de 50 años en los que se dedicó a la industria cinematográfica.

Durante los últimos años, protagonizó dos roles que ganaron popularidad entre las generaciones más jóvenes.

En 2005, interpretó al Sr. Bennet en la película romántica Orgullo y Prejuicio. Siete años después le dio vida al Presidente Snow en la saga de Los Juegos del Hambre.

Carrera en cine y televisión

Formado en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, Sutherland inició su trayectoria actoral con papeles en cine y series británicas durante los años 60. Sin embargo el rol que le permitió dar el salto y convertirse en un rostro reconocido fue Vernon L. Pinkleye en la película Doce del patíbulo o The Dirty Dozen (1967), un filme bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Otras producciones por las cuales se ganó un lugar en la historia fue por Don’t look now junto a Julie Christie, film de 1973. Ya en los 80 encarnó al padre de un adolescente suicida en Ordinary People, película ganadora del Oscar a Mejor Película.

El nuevo milenio trajo personajes que permitieron llegar a nuevas generaciones. Uno de ellos fue Mr. Bennet, el entrañable padre de Elizabeth Bennet en la adaptación de Orgullo y prejuicio de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

Lejos de pensar en el retiro, en 2010 volvió a gozar de popularidad mundial gracias a su rol del presidente Snow en la saga Los juegos del hambre. Gracias a esta película distópica acercó su activismo político a nuevos públicos, esperando que el mensaje transmitido en el film ayudara a los jóvenes a ser más conscientes del mundo que los rodea. Su interés por las causas sociales no era una novedad. En los 70 protestó junto a Jane Fonda contra la Guerra de Vietnam, parte de ello se puede ver en el documental estadounidense FTA de 1972.

En los últimos años, se mantuvo vigente tanto en el cine como en la televisión. Además, este 2024 publicaría sus memorias tituladas Made up, but still true, libro que se lanzará en noviembre de este año. Si bien nunca recibió un Oscar por su actuación, la Academia le entregó una estatuilla honorífica en 2017.