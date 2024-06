¿Y qué pasó con la reunión de Oasis? revelan que hubo planes avanzados para un concierto

Un rumor que ha circulado en el último tiempo, es de la posible reunión de Oasis, banda histórica del brit pop separada desde 2009. Y un reporte del Daily Mirror, da cuenta de datos claves que permiten revelar cuan cerca estuvo esa posibilidad.

Según el matutino, Liam y Noel Gallagher aparentemente habían reservado fechas para una reunión de Oasis en el estadio de Wembley en julio de este año, todo antes de que los planes finalmente fracasaran.

Una fuente dijo al medio que la reunión se iba a concretar este año y los planes estaban avanzados. “Hasta ahora, nadie sabía qué tan cerca estuvieron Liam y Noel de hacerlo realidad”, dice la fuente. “No hay nada más cerca que reservar Wembley, y sus equipos quedaron devastados cuando todo se derrumbó una vez más”.

“Pero el hecho de que hayan llegado hasta ese punto demuestra que hay voluntad de ambas partes. La esperanza es que no se trate de si, sino de cuándo”, agrega la misma fuente.

Liam Gallagher, detalló en febrero de este año que efectivamente, hubo planes, pero que finalmente fue Noel el que dio el paso atrás. “¡Lo llamé! Bueno, mi gente llamó al equipo directivo de Noel”, afirmó Liam. “Pusimos una oferta sobre la mesa por algo de Oasis, porque nos lo ofrecieron, y él dijo que no. Fue una gran gira, mucho dinero. Él lo rechazó. Lo entiendo, se está divorciando. Haré lo de Definitely Maybe y pasaré un buen rato sin él”.

Actualmente, Liam se encuentra de gira de celebración de los 30 años de Definitely Maybe, el primer disco de Oasis publicado en agosto de 1994.