Jeremy Allen White quiere cantar en la biopic de Bruce Springsteen

Jeremy Allen White, no solo será el protagonista de la próxima biopic sobre Bruce Springsteen, del director Scott Cooper, sino que además, él mismo se ocupará de cantar en la película.

La estrella de The Bear, interpretará a The Boss en la película biográfica Deliver me from Nowhere, la que se concentrará en el proceso de grabación del legendario álbum Nebraska, de 1982.

Durante la presentación de la tercera temporada de The Bear, el actor le comentó a Variety que le gustaría cantar los temas del artista de Nueva Jersey en el filme, como ya lo hiceron Austin Butler en Elvis o como lo planea Timothee Chalament en la biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown.

“Quiero intentarlo, quiero intentarlo y dar lo mejor de mí”, señaló Allen White. Eso si, detalló que aún no conoce al propio Springsteen. “Nos hemos comunicado un poco a través de otras personas, pero espero que en un futuro podamos conocernos. Quiero intentar aprender más cosas de é, así, cuando le conozca, tendré un poco más de confianza”.