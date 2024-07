“Aló, mijito”: la historia de la insólita llamada telefónica de Nicanor Parra a Felo

A lo largo de su carrera Felo ha habitado un híbrido entre el humor y la música. Fue esta combinación la que lo llevó a editar los álbumes Se busca (1996) y Felo-Carril (2003) y también a triunfar en su recordado paso por el Festival de Viña de 2005.

Más desconocida, es su afición por la literatura y por el trabajo de escritores como Roberto Bolaño y los poetas Carlos Pezoa Veliz y Nicanor Parra. Para hablar sobre esta afición fue invitado a un capítulo del podcast Ojo en Tinta: Libros para Salvar el Mundo, grabado en El mesón Nerudiano y adelantado ahora a Culto. Allí Felo mostró su lado más lector donde comentó sobre sus autores favoritos y presentó una selección especial de sus poemas favoritos.

Nicanor Parra

Catalina Parra, Autorretrato y El hombre imaginario fueron algunas de las obras de Nicanor Parra que Felo escogió para declamar durante el programa. También declaró su profunda admiración por el mayor del Clan Parra. Una admiración que, de acuerdo a la anécdota que el humorista reveló en el podcast, era recíproca.

“Yo estaba en el Venga conmigo en el verano del año 97, y habíamos salido en vivo el día anterior”, recordó el músico. “A las 11 de la mañana recibo un llamado telefónico en el hotel, extraño. Yo pensé que podía ser de la producción, de adelanto del horario de ensayo, no sé. Y me habla una voz que me pareció familiar”, continuó.

La voz del otro lado del teléfono dijo: “Aló, mijito ¿con Felo?”. “Sí, con él ¿quién habla?”, respondió. “Habla Nicanor Parra, mijito”, le contestó. “Sí, mijito, con Nicanor Parra”, insistió ante la incredulidad del cantante. “Sí, mijito, es que mire, yo lo escuché ayer y me gustó mucho, me gustó mucho lo que hizo”, fue parte del mensaje que le dio el antipoeta.

“Pero Nicanor, para mí usted es un maestro. Yo lo admiro muchísimo”, respondió Felo. “Gracias, mijito. Eso es lo que quería decir, siga haciendo lo que está haciendo, me gusta mucho” y luego de esa frase, Parra finalizó la llamada. En el podcast, el cantante expresó lo increíble que le pareció la situación.

Felo

“Lo vi años después y lo abracé”

Pero el cruce entre Felo y Parra no quedaría ahí. Durante el programa literario conducido por Nicolás Rojas Inostroza, contó que visitó la casa de Las Cruces donde el ganador del Premio Cervantes vivió hasta sus últimos días.

“La conozco, la he ido a visitar cinco o seis veces ya, dos veces en vida de Nicanor”, confesó. “Estuve con mi ex ahí y no nos atrevimos a golpear. Y la segunda vez yo golpeé y salió la empleada. Yo mismo me autotraicioné y dije: ‘Pero debe estar descansando Don Nicanor’. ‘Sí está descansando’. ‘Ah ya, digale que vino Felo, amigo de Eduardo Peralta (músico)’”, relató sobre aquel momento.

Aún quedaba un último encuentro entre ambos. “En la Estación Mapocho lo vi años después, lo abracé”, contó en el mismo programa. Ahí le recordó aquel intercambio telefónico de 1997: “Nicanor, usted una vez me llamó...”. “Sí, puede ser mijito, puede ser”.