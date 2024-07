Bob Dylan monumental: lanza 27 discos y 431 canciones de su gira con The Band

Fue una extensa gira en 1974 lo que eligió Bob Dylan para volver ya definitivamente a las pistas. Tras su accidente en moto de 1966, y una que otra breve aparición (como en el Concierto por Bangladesh, organizado por George Harrison en 1971) decidió ponerse de nuevo en ruta junto con los canadienses que lo acompañaban como banda de apoyo. The Hawks, pero para entonces ya tenían su nombre que los hizo famosos. The Band.

La gira tuvo 30 conciertos. Comenzó el 3 de enero de 1974 en el estadio de Chicago y duró 42 días. Fue un rotundo éxito económico y de crítica, y dio lugar al insondable álbum en vivo Before the Flood, lanzado en junio de 1974. Durante la gira, Dylan y The Band interpretaron tanto clásicos del repertorio de Dylan como canciones del propio catálogo de The Band. Es por ello, que en Before the Flood, encontramos versiones de por ejemplo, I Shall Be Released, o The Weight, junto a los himnos como Like a Rolling Stone, Ballad of a Thin Man o la infaltable Blowin’ in the Wind.

Pero en esas grabaciones quedó mucho material afuera. Ahora, el gran público podrá escucharlas gracias al nuevo lanzamiento que acaba de anunciar Dylan. Se trata de Bob Dylan - The 1974 Live Recordings. Un colosal box set de 27 CDs de registran al completo la gira con The Band. 431 canciones, 417 de las cuales son inéditas, así como notas escritas por la periodista y crítica musical Elizabeth Nelson. De la enorme lista de canciones, 133 canciones han sido mezcladas recientemente a partir de las cintas originales de 16 pistas.

Bob Dylan y Robbie Robertson, en la gira de 1974.

Pero eso no es todo. Además de la caja con 27 CDs, el sello Third Man Records lanzará The 1974 Live Recordings - The Missing Songs From Before the Flood , con versiones de cada canción que Dylan grabó y que no se incluyó en su álbum Before the Flood. El conjunto estará publicado exclusivamente en vinilo de colores y estará disponible a través de Vault, el servicio de pedido por correo directo al cliente de Third Man. Será una edición especial de 3 LP. Esto es una especie de “resumen” del contenido del CD, ya que sacar todo ese material en vinilo implicaría una caja con muchísimos discos de vinilo.

Ray Padgett, escritor de Dylan Substack y autor del libro Pledging My Time: Conversations with Bob Dylan Band Members, puso el anuncio en contexto en su cuenta de X (antes conocido como Twitter): “Es prácticamente el santo grial para los fans del 74. 21 de estas cintas nunca antes habían circulado. Es una cifra demencial. Sólo 5 cajas de resonancia ya estaban circulando. Las cajas de resonancia provienen tanto de cintas de 16 pistas (los programas grabados para Before the Flood) como de cintas y casetes más básicos de 1/4″. Pero Before the Flood se tomó casi en su totalidad de los dos últimos shows de Los Ángeles. Así que los multipistas de Nueva York, Seattle y Oakland en su mayoría nunca se han escuchado”.

“Lo más emocionante es que muchas de las nuevas cajas de resonancia provienen de fechas tempranas cuando los setlists eran más salvajes. A medida que avanzaba la gira, las cosas comenzaron a estancarse tanto en la elección de canciones como en la interpretación (la energía sustituía los matices). Pero las primeras dos semanas son especiales. Mejor que antes del diluvio”.

Eso sí, Padgett lamentó que la caja no incluye los sets que en la gira interpretó The Band, sin Dylan, cada noche. Asegura que su inclusión habría hecho que el set, entre otras cosas, fuera mucho más artístico. Probablemente factores legales o logísticos que probablemente obstaculicen la inclusión del material de los de Toronto.

El nuevo lanzamiento de Dylan está contemplado para el 20 de septiembre. Por ahora, ya hay un adelanto. Esta semana se publicó una versión de Forever Young que grabó en vivo en Seattle el sábado 9 de febrero de 1974.