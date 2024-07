La escritora española Laura Ferrero y su autobiografía transformada en novela: “Mi familia no quería que contara la historia”

Los astronautas (2023), la última novela de Laura Ferrero, une dos tópicos que parecen, a simple vista, no tener nada en común: la conquista espacial y la familia. Sin embargo, la también periodista logra aunar las dos temáticas en un relato cohesionado y armonioso, que encuentra el punto de partida en su propia familia.

Si bien la historia ya la ha contado en varias entrevistas, Ferrero se detiene a narrarla nuevamente, esta vez, para Culto: “Hace cinco años, en una comida familiar, de repente vi por primera vez una fotografía de mis padres conmigo. Nunca hasta el momento había visto una fotografía de ellos. Por primera vez entendí que yo tenía una familia. No es que no supiera, pero ellos se separaron cuando yo tenía un año y medio, en los 80′s, aquí en España. Cada uno rehizo su vida y yo siempre he crecido pivotando entre estas dos familias”.

La portada de la novela emula esa fotografía, imagen que a la vez es el puntapié de la historia de la protagonista. En un inicio, la periodista Laura Ferrero pretendía que este fuera un libro autobiográfico, pero se encontró con barreras propias del género. “Empiezo a entrevistar a los miembros de mi familia, pero cada uno de ellos me da una versión distinta. En un punto yo no entiendo muy bien qué es lo que ha ocurrido, entonces decido ir para la ficción”.

“Ellos (su familia) no querían que yo contara la historia. Además, cuando te pones a escribir una historia personal y que implica a otras personas, siempre te planteas hasta qué punto tú tienes derecho a contar la historia de gente que no quiere que se cuente su historia. Ahí hay un dilema un poco ético”, agrega.

En ese punto, la ficción se vuelve el salvavidas de la realidad. “La ficción nos da otras herramientas. A veces la realidad no sirve para comprender la realidad. Te tienes que buscar esa manera de dar un rodeo y encontrar la distancia. La ficción es algo que tú escoges, entonces, mediante la ficción también te estás contando, pero de alguna manera que tú puedes transitar mejor. Son espejos”, reflexiona.

Laura Ferrero ya ha explorado los vínculos familiares en otras novelas, como en Qué vas a hacer con el resto de tu vida (2017). “La familia es uno de los grandes temas literarios desde siempre. También lo es la infancia, creo que no se termina nunca, uno no deja de volver sobre su infancia nunca. La familia es uno de los grandes temas literarios, pero también de la vida”, señala la autora.

Ir lejos para ver de cerca

Para volver al pasado de la protagonista, la autora utiliza el recurso de la astronomía y los viajes espaciales.

“A mí ese relato épico de la conquista espacial me interesa, pero sobre todo me interesa eso de poner distancia para ver algo que tenemos cerca”, explica, y pone el ejemplo del cosmonauta ruso Serguéi Krikaliov al que se alude en el libro, quien fue abandonado por la Unión Soviética en el espacio. “Es a través de esta historia de soledad, de un tipo que en realidad no tiene nada que ver con mi vida, como yo puedo contar a mi familia”.

El espacio era algo que le fascinaba desde antes. “Las novelas empiezan antes de que sepas que estás escribiendo una novela. En Qué vas a hacer con el resto de tu vida (2017), que se cuenta una familia también a través de islas. Ahí había la metáfora de la geografía y, en esta novela, está la metáfora del espacio”.

“Siempre me llamó mucho la atención estos exploradores del espacio, que para ver lo que tenían muy cerca, tuvieron que irse muy lejos. Al final ellos cuando llegan a la Luna no se quedan mirando las rocas lunares mucho tiempo, lo que hacen es mirar hacia la Tierra. Es esa mirada, esa distancia, lo que a mí me hace pensar que muchas de las realidades que tenemos demasiado cerca, tenemos que irnos un poco lejos para poder verlas con una perspectiva. Cada uno tiene que encontrar la distancia adecuada”, reflexiona.

La guionista, quien se coronó como ganadora del Premio Gaudí a mejor guion adaptado —junto a e Isabel Coixet— por la serie española Un amor, comenta a Culto que hay varias productoras interesadas en llevar sus libros a la pantalla.

Los astronautas (2023) es una novela del sello Alfaguara de Penguin Random House y está disponible en librerías chilenas y Buscalibre. Laura Ferrero recomienda su libro a “cualquier persona que se haya planteado alguna vez su relación con la familia. Es un ejercicio del pasado, pero para mirar al futuro”.