Terror al escenario: Mariana Enriquez presenta su performance “No traigan flores” por primera vez en Chile

La conocemos como periodista y fundamentalmente como una popular y reconocida escritora de terror. Entonces, es una faceta poco explorada de su trayectoria la que se encuentra presentando la argentina Mariana Enriquez. Desde el año pasado está mostrando su primer espectáculo performático No traigan flores. Algo muy poco común en el mundo literario, salvo excepciones como el chileno Pedro Lemebel. Ahora, se acaba de anunciar que su performance se presentará próximamente en Chile, en una única función.

¿De qué trata? La autora de Nuestra parte de noche (Anagrama, 2019) comparte una selección de sus textos en formato teatral, narrados en primera persona, en una puesta en escena que incluye el trabajo del artista Alejandro Bustos, que apoya con visuales con arena, mientras el contrabajista Horacio “Mono” Hurtado proyecta sonoridades en esta y otras dimensiones.

No traigan flores se estrenó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en marzo 2023 para después girar por Rosario, Córdoba y Mendoza, siempre con localidades agotadas. De hecho, la autora ha aprovechado los espectáculos para entregar algunas sorpresas. Así, en los dos últimos shows en el Teatro Coliseo leyó textos inéditos de Nuestra parte de noche, así como adelantó algo de su reciente libro de cuentos Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama, 2024) además de dos segmentos dedicados a su historia de amor con Suede, publicado en Chile por la editorial Montacerdos bajo el título Porque demasiado no es suficiente (2023).

En charla con Culto, en 2023, Enriquez se refirió a este espectáculo: “Me he sentido muy cómoda, no soy nada tímida. No traigan flores me lo propusieron unos productores que veían que hay un montón de lectores muy entusiastas que podían ser un público, que tuviese ganas de escuchar las lecturas, de enterarse como del backstage de las lecturas, de escuchar algunas cosas nuevas, diseccionar algún texto. Pero además están las ilustraciones con arena, y el Mono Hurtado, que es un contrabajista que me va acompañando y que hace un ambiente medio gótico. Así hay algo más que las lecturas, sino se hace medio aburrido”.

En Argentina, el espectáculo de Enriquez fue recibido con buenas críticas. Por ejemplo, Susana Reinoso de Clarín dijo: “Como en la antigüedad, pero en un vasto número, un grupo de fieles lectores se reunieron este jueves no alrededor del fuego, pero sí de un escenario, para cumplir el maravilloso ritual de escuchar historias. Con humor, una escritura fascinante, una lectura dinámica y divertida de sus propios textos (uno inédito y solo uno de otro autor, su fetiche Stephen King), la autora de Nuestra parte de noche sedujo a lectores y fans; que de eso se trata el fenómeno que se percibió este jueves por la noche en No traigan flores, el espectáculo performance protagonizado por la escritora”.

Por su lado, Natalia Blanc de La Nación dijo: “Con tres cambios de vestido (como corresponde a una ‘rockstar’), Enriquez se lució en el escenario. Se la veía cómoda, a gusto. Nadie la interrumpió ni le pidió ‘una que sepamos todos’. Al contrario: la escucharon en silencio y le festejaron sus comentarios tan lúcidos cómo ácidos con un sentido del humor que sus seguidores ya conocen y celebran. En los varios momentos en los que se ‘desvió’ del texto para hacer aclaraciones (‘Va el tercer ahorcado de la noche’) se incrementó la empatía del público. Risas cómplices, aplausos espontáneos”.

Silvina Friera del Página/12 dijo: “‘La reina del terror’ se mueve como pez en las aguas del humor. No es una actriz, mucho menos una performer. Quizá esté inaugurando una especie de ‘stand up’ literario con eje en su vida y su obra”.

En el plano literario, Enriquez viene de publicar su más reciente libro, el volumen de cuentos Un lugar soleado para gente sombría, que incluye 12 relatos. Es el retorno de Enriquez al formato corto tras Las cosas que perdimos en el fuego (2016). El libro llega tras un volumen de no ficción (el mencionado Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede, 2023) y la reedición 2022 de su primera novela, Bajar es lo peor (1995). En charla con Culto comentó su afición por la narrativa breve: “Creo que es un formato que nos sale muy natural a los sudamericanos: Onetti, Cortázar, Borges, Quiroga, Felisberto Hernández, Ocampo. Tenemos una tradición de cuentistas poderosa y se continúa. Para mí es un género contundente, a veces más inolvidable que una novela, y que me gusta mucho leer”.

Además, hace pocas semanas, la casa editora Montacerdos reeditó en nuestro país su libro Alguien camina sobre tu tumba, donde Enriquez comenta sus visitas a distintos cementerios del mundo, en una nueva edición corregida y aumentada. Entre los nuevos textos, hay una floreada crónica del Cementerio de Punta Arenas.

¿Cuándo se podrá ver en Chile? No traigan flores solo tendrá una fecha, el 4 de septiembre a las 20.00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.