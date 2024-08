El drama de David Lynch: revela que padece una enfermedad que le impide salir de su casa

David Lynch se sentó por última vez en la silla de director para realizar la tercera temporada de Twin Peaks (o Twin Peaks: The return). De ese estreno han pasado siete años y no parece haber señales de un regreso del autor de Terciopelo azul (1986) y Mulholland Drive (2001).

El cineasta de 78 años actualizó su estado de salud en una reciente entrevista con el número de septiembre de la revista Sight and Sound, y las noticias no son alentadoras.

“Me detectaron enfisema por haber fumado durante mucho tiempo y por eso estoy confinado en mi casa, me guste o no. Sería muy malo para mí enfermarme, incluso con un resfriado”, detalló, junto con asegurar que “solo puede caminar una corta distancia antes de” quedarse “sin oxígeno”.

Respecto a la posibilidad de dirigir un proyecto audiovisual, indicó que “lo haría de forma remota si fuera necesario”. Sin embargo, expresó que “eso no me gustaría tanto”.

Lynch también se refirió a Antelope don’t run no more, un guión de una película que Netflix no quiso financiar. “No sabemos qué traerá el futuro, pero seguimos teniendo esperanza”, planteó.

El director tuvo una aparición especial en Los Fabelman (2022), la cinta de Steven Spielberg en que encarnó a John Ford en una escena clave.