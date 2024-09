Claudia Barattini, presidenta del directorio del GAM: “Con déficit financiero y tras ocho años, la gestión de Felipe Mella estaba agotada”

El Centro Cultural Gabriela Mistral tenía motivos para cerrar 2023 con satisfacción. Después de resistir el estallido y la pandemia, el GAM volvió a convocar al público y recibió un millón 516 mil visitas, la segunda mejor cifra de sus 13 años de historia. Sin embargo, junto a esos números aparecieron otras cifras menos alegres: el balance financiero arrojó un déficit de 580 millones de pesos.

Presidido desde marzo por Claudia Barattini, ex ministra de Cultura de Michelle Bachelet, el directorio del GAM conoció las cifras en junio. Para un centro cultural que cuenta con un presupuesto anual de $ 4.500 millones, y que está retomando la normalidad tras la pandemia, no parece una deuda exorbitante. Sin ir más lejos, el Teatro Municipal de Santiago ostentaba un déficit de $ 7.000 millones en 2018, cuando asumió Carmen Gloria Larenas. Pero al directorio le pareció una situación de cuidado.

Tras analizar el balance, el director ejecutivo Felipe Mella propuso un plan de contingencia; sin embargo, al directorio le pareció insuficiente. La tensión al interior del GAM llegó a los medios y comenzaron los cuestionamientos públicos a los honorarios del director ejecutivo, que superaban los $ 8 millones. El viernes 23, el directorio acordó la salida de Mella, tras ocho años de gestión.

-Tomamos la decisión del cambio de director por unanimidad; es bueno decirlo, porque nos costó algunos meses de revisión, de hacernos una convicción sobre la gestión –dice Claudia Barattini-. O sea, no fue una decisión apresurada. Quisimos hacerlo de la manera más consensuada posible; es una decisión unilateral, pero consensuada con el propio Felipe, que tenía una trayectoria larga aquí, los problemas son de los últimos dos años.

¿Cuál fue el motivo que decidió la salida?

Fue un conjunto de elementos, pero el que detonó la discusión fue la presentación del balance del 2023, que le corresponde a este directorio aprobarlo. Nos encontramos con un déficit que nos pareció complicado. La decisión se tomó porque al directorio, unánimemente, no le pareció que la gestión estaba abordando el déficit con medidas acorde a su envergadura.

El GAM recibió un millón y medio de visitas el año pasado. Foto: Andres Perez

De acuerdo con el balance, el origen del déficit son dineros que GAM tuvo que devolver al Ministerio de Cultura por convenios de 2017 y 2018 ($ 200 millones), un recorte del presupuesto 2023 de $ 130 millones, y el pago de indemnizaciones por despidos de $140 millones.

-Es decir, todos problemas asociados a la gestión. Y nos pareció que no se habían tomado las medidas necesarias. O las que se habían tomado eran totalmente insuficientes. Entonces nos pareció agotada la gestión de Felipe Mella.

¿Cree que era necesaria una renovación?

Creo que ocho años es un tiempo suficiente y hay que renovar liderazgos, traer nuevas ideas para empujar la segunda etapa del GAM. A no ser que hubiese estado todo tan bien que vale la pena decir vamos de nuevo. Pero en realidad, con este déficit, con los ocho años de gestión, nos parecía agotado. También está lo que dice el sindicato.

¿Hay problemas de clima laboral?

Nosotros invitamos al sindicato a exponer por primera vez en el directorio. Llegaron con los estudios de clima laboral que hizo el Ministerio del Trabajo, y es una situación extraña, porque están todos felices de ser parte de este proyecto, pero el clima laboral no es bueno. En mi visión, es que está sin un plan de gestión vigente: no hay indicadores, no hay metas. Y eso es grave. Nos pareció que había un relajo en la gestión en los últimos dos años. Y claro, las diferencias de sueldo también generan tensiones internas.

Felipe Mella, ex director ejecutivo.

Se criticó públicamente que el sueldo de director ejecutivo es demasiado alto.

Yo también pienso lo mismo.

¿Fue un tema que conversaron con Felipe Mella?

Sí, pero ese sueldo fue pactado el 2016 entre el directorio de entonces con Felipe. Eran 6 millones y tanto, y solo se le ha reajustado el IPC. Ahora tuvimos todo ese periodo tremendo que el IPC se fue a las nubes y así subieron los sueldos. El 100% del IPC está negociado con el sindicato como beneficio, pero los cargos ejecutivos no pueden ser tratados de la misma manera. Son rangos de sueldo muy distintos. Nuestra tarea ahora es rápidamente llamar a concurso, pero no queremos hacer copy-paste del proceso anterior. Así que le doy altiro la noticia que va a ser puesto a concurso por otro valor. Se va a rebajar el sueldo.

Se comunicó que la salida de Felipe Mella fue de mutuo acuerdo, pero él no lo esperaba.

No lo sé. Acá ha habido un trabajo intenso del directorio con ellos. O sea, no es que nosotros hayamos intervenido la institución. Los invitamos muchas veces a discutir la cuestión económica. Escuchamos mucho, colectivamente. Yo me metí más en los números, trabajé con el director de finanzas, para entender, y fui transmitiendo al directorio. En general, hubo mucho diálogo. Yo no sé si él se lo esperaba o no. Él tiene otra visión, seguramente. Pero cuando conversamos, desde la decisión del directorio, lo vimos muy comprometido, muy llano a irse y muy preocupado por los efectos comunicacionales que esto podría tener para el GAM y para la segunda etapa. Y por eso, de común acuerdo, llegamos a una salida, más allá de que la decisión la haya tomado el directorio unilateralmente.

"No excluyo que pueda haber más desvinculaciones", dice Claudia Barattini. Foto: Andres Perez

En estos días se comentó que no tenían buena relación.

Yo no tengo ningún problema personal con Felipe Mella. Lo que tuve hace 10 años fueron diferencias profesionales por su gestión en Balmaceda 1215, cuando yo era ministra. Nunca he tenido un problema personal con él y creo que él tampoco conmigo. Esta fue una decisión unánime del directorio y muy reflexionada.

¿El déficit de 580 millones es manejable? El Teatro Municipal de Santiago llegó a tener 7 mil millones de pesos de déficit.

Sí, pero son otras dimensiones. El Municipal tiene cuerpos estables, orquesta, ballet, talleres, y un presupuesto varias veces el del GAM. Es un déficit manejable, pero tenemos que hacer un plan para abordarlo.

¿Cómo los condiciona el déficit? ¿Se modificará la programación?

No, tenemos que hacer otros ajustes. Lo primero es que llegue el director ejecutivo, hacer un plan preciso para ir aplanando este déficit. Tenemos que reducir costos sin peligrar la programación, la programación tiene solo que mejorar. Y creo que hay que revisar los cargos ejecutivos.

¿Habrá más despedidos?

No vamos a anunciar despidos por los medios, pero no excluyo que pueda haber más desvinculaciones.

¿Qué perfil debería tener el nuevo director ejecutivo?

Tiene que ser un perfil con una gran capacidad de liderazgo interno y externo, con competencias de gestión. Y con muy buenas ideas. A mí me gustaría hacer un concurso no solo de antecedentes, sino también escuchar proyectos.

El llamado a concurso abrirá a fines de septiembre y, según dice Claudia Barattini, espera que el nuevo director ejecutivo asuma el cargo en diciembre, para hacerse cargo en forma prioritaria de la segunda etapa del GAM.

Saldar la deuda

En la última cuenta pública, en junio pasado, el Presidente Gabriel Boric anunció que se retomarán los trabajos para concluir la etapa 2 del GAM, tal como fue concebida en su plan original, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esta ampliación comprende una gran sala con 1.800 butacas, con capacidad para 3 mil personas en formato cancha. Contará con escenario móvil, iluminación y sonido de alta tecnología. En total, son 16 mil metros cuadrados, seis niveles, cuatro subterráneos y nuevos espacios abiertos para la ciudadanía.

Se retoman las obras de la segunda etapa del GAM, que tiene un 45% de avance. Fotos: MOP

Detenidas desde 2018 por una serie de dificultades (quebró la constructora, se inundaron los trabajos, vino el estallido y el Covid), las obras de infraestructura alcanzaron un 45% de avance. La finalización del proyecto considera una inversión de $ 72 mil millones.

El jueves 22, Claudia Barattini junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, hicieron un recorrido por las obras, en el que participaron empresas contratistas. El proceso está a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP y ya abrió el registro de inscripciones para participar de la licitación.

-El cronograma se está cumpliendo al dedillo, esperamos que esta sala esté abierta el 2027. Desgraciadamente, el Presidente Boric no la va a poder inaugurar, pero hay que acelerar los trabajos porque está pendiente hace mucho, y debe hacerse con cuidado. El registro para la inscripción de las empresas estará abierto todo septiembre. A la visita vinieron varias y unas 80 empresas ya retiraron las bases.

La gestión en cultura del gobierno no ha cumplido las expectativas. ¿Será este su gran legado cultural?

El gobierno no ha terminado. No cabe duda que ha sido una cartera golpeada, una cartera con tres ministros en dos años, con cambios de subsecretarios. Es un área en la que sí hay mucha expectativa porque hay mucha conexión con la figura del Presidente, porque es un presidente atento a la cultura. En política es la persona que más al centro ha puesto en su conversación el tema cultural y artístico, y le creo totalmente, porque me parece espontáneo. Otra cosa es la gestión, que ha sido perjudicada por los cambios. Ahora, si bien la ministra me designó, me parece que está haciendo un trabajo bien enfocado. Y bueno, aquí hay una inversión del Estado de 72.000 millones que no estaría ni con este ritmo ni con este espíritu de urgencia si el presidente no lo hubiese puesto. Y ahí creo que está empezando a saldar una cierta deuda que se podría leer de esta gestión. Y aunque todavía no ha entrado en la discusión presupuestaria, él comprometió que va a haber un aumento muy significativo en cultura.