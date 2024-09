Mubi Fest Santiago se expande y tendrá versión restaurada de El Chacal de Nahueltoro

En junio de 2023 se realizó la primera versión de Mubi Fest Santiago, el lanzamiento de una instancia que MubI replicó en los meses posteriores en Colombia, Argentina, México y Brasil. El debut del espacio fue a punta de películas nuevas, relativamente nuevas y clásicos, además de actividades paralelas en torno a títulos nacionales.

“Para nosotros la sala de cine es muy importante. Es el lugar de encuentro, es el lugar natural del cine, es el lugar donde las películas se ven como las pensaron los creadores. Pero no sabíamos cómo iba a responder la gente”, señala a Culto Sandra Gómez, directora de Marketing de Mubi Latinoamérica.

Frente a la buena respuesta del público, la plataforma de streaming y distribuidora especializada en filmes de autor decidió incrementar la apuesta para 2024. El festival se expandió a Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Turquía, y aumentó su tamaño en los países en los que se realizó originalmente.

En Chile, donde se extenderá entre el 3 y el 6 de octubre, el encuentro no se llevará a cabo en una sola sede, sino que en tres (Cineteca Nacional, Centro Arte Alameda y Cine CCC). En vez de diez producciones, esta vez habrá 20. Y las actividades paralelas se multiplicarán durante esos cuatro días.

La inauguración será con Bring them down, cinta dirigida por Christopher Andrews y protagonizada por Christopher Abbott y Barry Keoghan. Exhibida el pasado domingo en el Festival de Toronto (llegará en calidad de estreno latinoamericano), narra el enfrentamiento entre dos familias dueñas de ovejas en un pueblo rural de Irlanda. Un thriller donde sus personajes se conducen por el resentimiento y la escalada de violencia es incontenible.

Tendrá dos funciones abiertas al público, mismo número de proyecciones que habrá de The fall (2006). El largometraje de Tarsem Singh presentará una versión restaurada en 4K, la oportunidad perfecta para volver a sumergirse en la inventiva de una historia que en su momento avalaron David Fincher y Spike Jonze.

Para el público local probablemente lo más significativo será la restauración digital de un clásico del cine chileno (y latinoamericano): El chacal de Nahueltoro (1969), de Miguel Littin. Esa versión en alta definición –la primera en los 55 años de la cinta– fue posible por la iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile y la colaboración de los estudios Churubusco Azteca (México), además de la autorización de su autor. Será la propia Cineteca la que acoja su proyección y una conversación posterior en que su director se explayará.

“Nuestro compromiso es siempre tratar de tener las mejores copias y que las películas se vean en condiciones óptimas. Es un privilegio tener esta película fundacional del cine chileno y es un gusto que Miguel Littin pueda estar con nosotros en una conversación”, sostiene Gómez.

Mubi Fest Santiago 2024 completará su cara más pretérita con la exhibición de versiones 4K de París, Texas (1984), de Wim Wenders; El sacrificio (1986), de Andréi Tarkovsky, y Oldboy (2003), de Park Chan-wook. Por otro lado, La sustancia, el elogiado filme con Demi Moore, llegará tras su paso por los cines nacionales (19 de septiembre) y antes de que se sume al catálogo de Mubi.

Priscilla (2023), de Sofia Coppola, y Días perfectos (2023), de Wim Wenders, ya están disponibles en la plataforma de streaming, pero seguramente tendrán público suficiente con el apetito de verlas en pantalla grande por primera o segunda (o tercera) vez.

El acento local es otro de los sellos del encuentro cinematográfico. La programación de este año ofrecerá trabajos de los directores chilenos Felipe Gálvez, Alexandra Hyland y Camila José Donoso. También tendrá en exhibición La práctica (2023), que el argentino Martín Rejtman filmó en Chile con actores nacionales.

Otros títulos de la selección son El mal no existe (2023), lo más reciente del japonés Ryûsuke Hamaguchi; Control (2007), la película biográfica sobre Ian Curtis; Enferma de mí (2022), comedia del noruego Kristoffer Borgli, y My first film (2024), donde la estadounidense Zia Anger reconstruye la caótica trastienda de su primera cinta.

Quienes busquen documentales podrán acercarse a Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger (2024), dirigido por David Hinton y narrado por Martin Scorsese, y a Kokomo City (2023), largometraje en que D. Smith sigue a cuatro mujeres negras y trans que se dedican al trabajo sexual en Atlanta y Nueva York.

Por último, el festival contará con una función sorpresa. Solo entrega una pista por el momento: es para mayores de 18 años.

La apuesta por el centro

Aunque el evento aún debe anunciar día y fecha de sus actividades paralelas, adelanta un puñado de hitos que se desarrollarán en simultáneo a la exhibición de sus 20 películas. Habrá una actividad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (asociada a La sustancia) y conversatorios con actores de Los colonos y con las directoras Alexandra Hyland y Camila José Donoso, entre otras instancias por revelar.

Hay una lógica que se mantiene: situar todo en el punto más céntrico de la capital. “Tenemos como lema ‘cine en el centro de todo’. Pensando en eso, era muy importante que la gente pudiera caminar de sede en sede y que se sienta como un evento muy cohesionado en una parte de la ciudad en específico”, señala Sandra Gómez.

La venta de entradas estará disponible en www.mubifest.com a partir del 24 de septiembre.

Revisa la programación por día a continuación:

Viernes 4 de octubre

Priscilla (2023), de Sofia Coppola (12:00, Cineteca Nacional)

La Sustancia (2024), de Coralie Fargeat (15:00, Cineteca Nacional)

Paris, Texas (1984), de Wim Wenders (17:30, Cineteca Nacional)

Las Demás (2023), de Alexandra Hyland (18:00, Cineteca Nacional microcine)

Bring Them Down (2024), de Christopher Andrews | Preestreno (19:00, Centro Arte Alameda)

The Fall (2006), de Tarsem Singh (20:00, Cineteca Nacional)

Enferma de Mí (2022), de Kristoffer Borgli (20:00, Cine CCC)

Sábado 5 de octubre

Control (2007), de Anton Corbijn (12:00, Cineteca Nacional)

El Sacrificio (1986), de Andréi Tarkovski (15:00, Cineteca Nacional)

Kokomo City (2023), de D. Smith (16:00, Cineteca Nacional microcine)

Oldboy (2003), de Park Chan-wook (17:30, Cineteca Nacional)

Casa Roshell (2017), de Camila José Donoso (18:00, Cineteca Nacional microcine)

La Práctica (2023), de Martín Rejtman (18:30, Centro Arte Alameda)

El Chacal de Nahueltoro (1969), de Miguel Littín (20:00, Cineteca Nacional)

Domingo 6 de octubre

El Mal no Existe (2023), de Ryûsuke Hamaguchi (12:00, Cineteca Nacional)

Los Colonos (2023), de Felipe Gálvez (15:00, Cineteca Nacional)

My First Film (2024), de Zia Anger (16:00, Cineteca Nacional microcine)

Película sorpresa (+18) (17:30, Cineteca Nacional)

Hecho en Inglaterra: Las Películas de Powell y Pressburger (2024), de David Hinton (18:00, Cineteca Nacional microcine)

The Fall (2006), de Tarsem Singh (18:30, Centro Arte Alameda)

Días Perfectos (2023), de Wim Wenders | }ión al aire libre (19:30, jardín del Mercado Urbano Tobalaba, tercer piso)

Bring Them Down (2024), de Christopher Andrews | Preestreno (20:00, Cineteca Nacional)