De Godard a León y Cociña: FICValdivia inicia la venta de abonos de su edición 2024

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) desarrollará su 31° versión entre el 14 y el 20 de octubre. El encuentro cinematográfico prepara la exhibición de más de 200 títulos, conversatorios, eventos especiales con nuevas narrativas, clásicos musicalizados en vivo y una nutrida programación.

En la selección de películas destacan las cintas póstumas de Jean-Luc Godard, ambas estrenadas en el último Festival de Cannes: Scénarios y Exposé du film annonce du film “Scénario”.

Scénarios, de Jean-Luc Godard.

El certamen contará con otro grupo de producciones que debutaron en Cannes: Grand tour, de Miguel Gomes; Caught by the tides, de Jia Zhangke, y All we imagine as light, de Payal Kapadia (que ejercerá como filme de clausura).

A ellas se suman Dahomey, de la francesa Mati Diop, que obtuvo el Oso de Oro en la edición más reciente del Festival de Berlín, y A traveler’s needs, la nueva colaboración de Isabelle Huppert y Hong Sang-soo, que se adjudicó el Gran Premio del Jurado en el encuentro alemán.

Parte de la Quincena de Cineastas del último Festival de Cannes, Los hiperbóreos es el segundo largometraje de la dupla que componen Cristóbal León y Joaquín Cociña. Los directores de La casa lobo (2018) presentan lo que han definido como un “viaje muy brutal, rápido y corto”, que comienza con la actriz y psicóloga Antonia Giesen ayudándolos a reconstruir una película perdida.

Otros realizadores nacionales que llegarán con sus nuevos trabajos son José Luis Torres Leiva, Niles Atallah, Cristián Sánchez, Tomás Alzamora y Andrés Nazarala.

Los hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

La venta de abonos

FICValdivia ya habilitó la venta de abonos y la solicitud de inscripción de delegaciones. La compra puede realizarse tanto por internet como de forma presencial en Valdivia y otorga acceso a todas las funciones del certamen, así como a eventos paralelos y paneles de conversación con cineastas y otros invitados. El Abono General tiene un precio de $30.000 y el Abono Estudiantes contará con un precio reducido de $15.000 pesos.

Quienes deseen asistir con alguna delegación escolar, agrupación cultural, social, vecinal, juvenil, de personas mayores o en grupos familiares, puedes inscribirse en www.ficvaldivia.cl/inscripciones/

Además, las personas mayores de 60 años pueden acreditarse para las exhibiciones y las actividades paralelas de forma gratuita. Ese abono puede ser solicitado por internet o acudiendo con su carnet de identidad a la sala de cine.

Por último, el Abono Valdiviano estará disponible exclusivamente en venta presencial entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en la boletería del Teatro Regional Cervantes de Valdivia. Permitirá a la comunidad local y a las personas interesadas en la zona adquirir su entrada a un precio especial de $15.000.

Grand tour, de Miguel Gomes.

A partir del 30 de septiembre se podrá revisar toda la programación y funciones gratuitas en www.ficvaldivia.cl

En tanto, las entradas unitarias tendrán un precio de $5.000 y permitirán el acceso a cualquier película del festival, siempre por orden de llegada. Estos boletos se podrán adquirir a partir del 14 de octubre en tres puntos de venta: la Carpa de la Ciencia CECs; la Boletería Aula Magna UACh y la Boletería del Teatro Regional Cervantes.