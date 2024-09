El regreso de Joel y Ellie: mira a Pedro Pascal en el oscuro adelanto de The Last of Us 2

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

A raíz de una nueva edición del The Last of Us Day, HBO liberó un dramático teaser de la segunda temporada. Los siete nuevos capítulos se ambientarán cinco años después del final del primer ciclo. Jeffrey Wright, Catherine O’Hara y Kaitlyn Dever son algunos de sus principales fichajes.