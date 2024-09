Robot Salvaje: la historia tras la emotiva cinta animada que apunta al Oscar

Robot Salvaje es la nueva apuesta del estudio de animación DreamWorks. Se estrenó en cines chilenos el pasado 26 de septiembre, debutando con excelentes críticas internacionales. La naturaleza, la importancia de las relaciones y la persecución del propio ser son algunos de los puntos clave en la emotiva cinta que ya apunta a llevarse el Oscar en la categoría de animación.

Como protagonista está Roz, una robot inteligente que queda varada en una isla sin habitantes. Fue programada para ayudar a los humanos en sus tareas cotidianas, sin embargo, al estar en un escenario inhabitado, no encuentra un propósito. Sin posibilidades de volver a la civilización para la que fue programada, Roz se ve envuelta en un mundo para el que no está preparada. Necesita tiempo para adaptarse, aprendiendo el idioma de los animales, nutriéndose de sus conductas y comportamientos. Una vez que interioriza los nuevos conocimientos, empieza a buscar una tarea, un propósito, sin mucho éxito. En esta analogía de que toda modernidad y tecnología puede ser dañina para la naturaleza, Roz es percibida como un riesgo para los animales, quienes ven interrumpido su ciclo natural.

Ocurre un punto de quiebre cuando encuentra un huevo de ganso y asume la responsabilidad de cuidarlo. Lo protege con todas sus capacidades de la ruda naturaleza y, en particular, de un carismático zorro llamado Fink, hasta que se rompe y nace Brillo, un ganso pequeño y débil. Robot, ganso y zorro entablan una particular relación. La nueva tarea de Roz es cuidar del recién nacido y enseñarle nociones básicas de la vida, para que después pueda nadar y volar, habilidades fundamentales para que migre en invierno a territorios más cálidos junto al resto de su especie. Aquí adquieren relevancia el respeto, la unidad y comienza a oírse casi como un eco la palabra “familia”.

Lágrimas de emoción: qué ha dicho la crítica

Robot salvaje es una película infantil, aunque sin duda, la pueden disfrutar personas de todas las edades. DreamWorks ha estrenado títulos precursores en el género de animación, destacando la franquicia de Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. De igual manera, el estudio de Disney ha demostrado de manera masiva, con varios títulos, que incluso las cintas animadas pueden contener tramas complejas, que apelan a la realidad humana en sus distintas aristas. Ejemplos de esto son Red (2022), Coco (2017), Intensamente (2015 y 2024) y Encanto (2021). Asimismo, los filmes de Tim Burton y el reciente Pinocho de Guillermo del Toro, repiten la exitosa ecuación.

En el caso de Robot Salvaje, Chris Sanders desde la dirección, y Peter Brown –escritor del libro original que inspiró la película–, acompañando desde el guion, toman dos sensaciones como principales para el desarrollo: el drama y la comedia. Estas se entrecruzan, creando una cinta que apela directo a la emocionalidad del espectador. De manera similar opina Deadline, que en su crítica comenta: “Wild Robot hace magia y por eso todos podemos llorar de alegría”.

Por su parte, The Guardian también hace referencia a la diversión como uno de sus ejes centrales: “Una deslumbrante película para todas las edades y una de las propuestas animadas más divertidas del año”. Variety, por su parte, aportó nombrando la llamativa visualidad que tiene el filme: “Una preciosa película de animación generada por ordenador con un corazón humano latiendo bajo su elegante y vanguardista superficie (...) su ambientación expresionista puede dejarte sin aliento”.

La variedad de los estilos de animación es uno de los fuertes del estudio, intentando estar constantemente innovando con técnicas novedosas y creando personajes que resuenen en el imaginario colectivo y en la memoria. En este caso, la cinematografía estuvo a cargo de Chris Stover, quien trabajó previamente con el director en Cómo entrenar a tu dragón (2010), y también en reconocidas cintas como El origen de los guardianes (2012), Trolls (2016) y Kung Fu Panda 2 (2011).

Películas de Chris Sanders

La mayoría de las escenas tienen un fondo estático, con dibujos a mano alzada, con tonos suaves y sutiles, entregando mayor énfasis a lo que pasa en la otra dimensión, con personajes animados de manera digital que cuentan con colores vibrantes. La atención a los detalles en esta película es clave, existiendo una gran cantidad de animales en los planos secundarios que al final presentan algunas aristas del caótico bosque.

The Hollywood Reporter, en su publicación sobre la cinta nombra también al destacado trabajo con las voces. En su versión original, en idioma inglés, el elenco está compuesto por importantes rostros: Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno) es Roz, Kit Connor (Heartstopper) le da voz al ganso Brillo y Pedro Pascal (The last of us) interpreta al zorro Fink.

Otra más para Pedro Pascal: es la voz del zorro

El chileno se ha hecho un espacio importante en la industria. Dentro de su catálogo se encuentran importantes series como The last of us y The Mandalorian, del mundo de Star Wars. Asimismo, destaca su ingreso al mundo de los superhéroes, como Reed Richards en la próxima cinta de Los cuatro fantásticos. La segunda entrega de Gladiador, por otra parte, junto a Paul Mescal –que llega a cines nacionales el 14 de noviembre–, se espera que sea un nuevo acierto.

Con Robot Salvaje, el actor explora por primera vez la faceta del doblaje en la interpretación. No ha realizado muchos comentarios sobre la experiencia, pero en materiales de Universal Pictures, junto al resto del cast, habla de la personalidad de su personaje: “(Fink) es malvado, pero increíblemente amoroso. Nada como yo”, cierra con una carcajada. A su vez, el director, comenta: “Reunimos un reparto asombroso para Robot Salvaje. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre los actores en esta película. Nuestros talentos de voz son increíbles”.

Respecto a los doblajes, en español vuelven a aparecer voces familiares. Interpretando a Roz está Verónica López Treviño, quien en treinta años de trayectoria ha doblado al español algunos personajes de Sandra Oh, Salma Hayek y por supuesto, de Lupita Nyong’o; el ganso Brillo recibe su voz de Emilio Treviño, reconocido actor mexicano, que acumula casi cien títulos en su filmografía y doblando la voz de Pedro Pascal, con el zorro Fink, está Óscar Flores, que trabajó en Rápidos y furiosos y en algunas entregas de X-Men.

Oscar a Mejor película animada: la dura carrera para 2025

Esta categoría se incluyó en los premios de la Academia por primera vez en 2001, celebrando en la próxima edición la vigencia por un cuarto de siglo. En sus inicios e incluso hasta hoy, la compañía del ratón ha recibido la mayoría de las distinciones, con títulos como Buscando a Nemo (2003), Los Increíbles (2004), Ratatouille (2007), Frozen (2013), Coco (2017), Valiente (2012), Up (2009), Encanto (2021), Soul (2020) y Toy Story 3 y 4 (2010 y 2019); lo que en muchos casos ha resultado cuestionado. La primera estatuilla, sin embargo, fue para Shrek (2001), y filmes como El viaje de Chihiro (2021) y Pinocho de Guillermo del Toro (2022) también han sido galardonados. En la versión 2024, el premio se lo llevó el Studio Ghibli con El niño y la garza (2024).

Para esta nueva edición aún no están disponibles las nominaciones, pero las predicciones no han dejado de resonar y algunos medios ya adelantan sus apuestas. En junio de este año, con el estreno de Intensamente 2, se oía fuertemente que la cinta iba a estar dentro de las opciones y que posiblemente, sería la ganadora. La nueva historia de Riley, entrando a la adolescencia, con el atractivo nuevo personaje Ansiedad, parecían ser la combinación perfecta para esta nueva temporada de premios. A pesar de esto, Robot Salvaje parece estar adquiriendo preferencia.

La cinta recién estrenada es una mezcla de estrategias exitosas, a lo que se suma una historia sobre maternidad que no ha sido muy explorada por el estudio en entregas previas. Ejemplos de lo anterior podrían ser cintas de otros estudios, como Red (2022), en la que el panda rojo funciona como puente para mejorar la relación con la madre de la protagonista, y Valiente (2012), en el que también la transformación, esta vez en un oso, apoyan a que la relación entre los personajes dé un giro y mejore.

Películas que compiten por el Oscar de animación

En los últimos años, sin embargo, son varias las películas que toman la relación paterna como foco: Mi villano favorito 4 (2024), Spider-Man: A través del Spider-Verso (2023), Garfield: Fuera de casa (2024), La Familia Mitchell vs. Las Máquinas (2021), Un mundo extraño (2022) y Unidos (2020), son algunos ejemplos.

Continuando, otra película que está llamando la atención de la crítica es Flow. Una cinta francesa que tiene como protagonista a un esquivo gato negro, que debido a un desastre natural, tendrá que resguardarse junto a otros animales en un barco abandonado. The Hollywood Reporter, por su lado, compartió: “Cautivadora y maravillosa (...) Contada enteramente sin diálogos, la historia de un gato que pasa de la soledad a estar con un grupo variopinto de otras especies es algo muy especial”. Esta cualidad de filme sin diálogo se vio recientemente con Mi amigo robot, que estuvo nominada en la edición anterior.

En las predicciones de Variety, recientemente publicadas, se menciona a Robot Salvaje, Intensamente 2, Flow, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl y Memoir of a Snail como las seleccionadas para esta categoría. La shortlist, que podría adelantar las nominaciones finales, estará disponible el 17 de diciembre, para la ceremonia que se realizará durante los primeros meses del siguiente año.

Cinema Days y reinauguración de la Sala IMAX de Cinepolis Plaza Egaña

Los próximos días lunes 30, martes 1 y miércoles 2, se celebrarán los Cinema Days, con entradas 2D a $2.000 y entradas en formatos especiales a $4.000, esto para todo el territorio nacional y en todas las cadenas de cine. Robot Salvaje estará en cartelera sin restricción, para que el público pueda aprovechar la oportunidad de ver esta cinta en la pantalla grande.

En este sentido, la Sala IMAX de Cinepolis Plaza Egaña tuvo su reinauguración el jueves pasado, luego de mejoras en infraestructura y equipamiento. La cinta estará disponible también en este formato con funciones en español e inglés, esta última para quienes quieran oír el nuevo trabajo de Pedro Pascal.