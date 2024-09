¿Selena Gomez apunta al Oscar?: su resurgimiento en la actuación con Emilia Pérez

Selena Gomez está en la cima de su carrera. La actriz, cantante, productora, empresaria y defensora de la salud mental, de 32 años, ha tenido un desarrollo multifacético que se expandió en los meses recientes, principalmente a causa del que dicen, será el papel de su vida: Jessi en Emilia Pérez.

La película francesa dirigida por Jacques Audiard comenzó su gira de presentación en el Festival Cannes de este año, con una ovación que se extendió por 11 minutos, a la vez que fue nominada para competir por la Palma de Oro –convirtiéndose en la cinta más premiada de la edición con el Premio del Jurado y Premio a la mejor actuación femenina para las cuatro principales–.

La comedia musical, principalmente en idioma español, sigue la historia de Rita (Zoe Saldaña), una abogada que se ve en la obligación de ayudar a un importante narcotraficante (Karla Sofía Gascón) a desaparecer, esto, para convertirse en la persona que siempre quiso ser. Es ahí cuando aparece en escena Emilia Pérez, una impactante mujer trans, que según el diario El País, cuenta “una historia de redención a través de lo ‘trans’, derrocha electricidad y osadía”.

El papel de Gomez en esta cinta es secundario. Se trata de una de las amigas de la protagonista, sin embargo, la actriz asegura que este es el tipo de roles que le interesan. En una reciente entrevista con Vanity Fair, comentó: “Prefiero tener un papel secundario. Prefiero tener cuatro escenas en una película de Martin Scorsese que ser la protagonista de una película sobre una marimacha que se vuelve independiente y se enamora del chico de al lado. Me encantan esas películas, las veo sin dudarlo, pero no es algo que me interese necesariamente”.

Emilia Pérez apunta por lo alto y se espera que sea uno de los grandes estrenos en lo que resta de año. Con un buen paso por festivales, ya fue adquirida por Netflix y se sumará el 13 de noviembre a los catálogos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; aún no hay fecha para el estreno en Chile ni Latinoamérica, pero estará a cargo de BF Distribution. En esta línea, se apuesta a que este rol, luego de 25 años en la industria cinematográfica, sea el que le otorgue a Gomez una nominación a los Oscar.

Primero fueron los Emmy

Selena Gomez estuvo varios años alejada de la actuación. Desde 2016 no estrenaba ninguna cinta que alcanzara gran popularidad; siendo las últimas The fundamentals of caring con Paul Raudd y Buenos vecinos 2. Durante ese periodo se dedicó a ampliar su carrera musical, la que tuvo sus inicios en la compañía Disney. A la vez, también realizó doblajes para algunos títulos de Hotel Transylvania y Dolittle (Robert Downey Jr.).

En 2021 se estrena la serie que volvería a posicionarla en la industria: Only murders in the building. Una producción de comedia y drama que lanzó su cuarta temporada en agosto de este año. En los protagónicos está Gomez como Mabel, Martin Short como Oliver y Steve Martin como Charles; un trío de amigos muy distintos que se unen para crear un podcast en el que resuelven los asesinatos que ocurren constantemente en el edificio de Nueva York en el que residen.

La serie acumula 49 nominaciones a los premios Emmy y 7 galardones. Para la edición 2024, celebrada el pasado domingo 15 de septiembre, Gomez recibió su primera nominación en la categoría Mejor actriz principal. Además, se convirtió en la productora latina con más nominaciones en la categoría de comedia.

En la reciente temporada, que aún estrena capítulos semanales a través de Disney+, el programa muta y, en esta ocasión, la trama muestra cómo se realiza una biopic de los protagonistas, con las actuaciones de Eva Longoria, Eugene Levy y Zach Galifianakis. Anteriormente, la serie contó con las actuaciones de Meryl Streep, Jesse Williams, Cara Delevingne, Jane Lynch, Paul Raudd, entre otros.

Martin Short, coprotagonista de la serie, compartió en una reciente entrevista su primera impresión al trabajar con Gomez: “Estaba nervioso por conocerla, esperando una diva inaccesible”. En cambio, él y Steve Martin conocieron a una mujer encantadora, emocionada por trabajar con ellos y capaz de defenderse en su estimada compañía, de acuerdo al medio.

Selena Gomez a profundidad

Comenzó su carrera como actriz en la serie infantil Barney a los 7 años. Según lo dicho por la artista, este fue un punto clave en cuanto a idiomas; si bien nació en Estados Unidos, sus padres son mexicanos y siempre se ha identificado como latina. Sobre el español, comentó a Vanity Fair: “Hablarlo no es tan terrible para mí, pero no lo hablo con fluidez. Diría que estoy bien. Conseguí mi primer trabajo y todo estaba dominado por el inglés”.

Es la mujer con más seguidores en Instagram a nivel mundial, con 424 millones de followers. Cuenta con tres álbumes de estudio –Stars dance (2012), Revival (2015) y Rare (2020)– y el EP Revelación (2021), que son siete canciones solo en español, que incluyen colaboraciones con Rauw Alejandro, Myke Towers y DJ Snake; con este último también publicó Taki Taki (2018). Posteriormente se lanzó el exitoso feat con Blackpink, Ice cream (2020).

Se posicionó de manera veloz en la industria musical. Por supuesto, sus inicios en la compañía del ratón, interpretando a Alex Russo en Los hechiceros de Waverly Place fueron un agente clave. La serie estuvo al aire en Disney Channel desde 2007, con cuatro temporadas más una película de cierre, estrenada en 2009. Luego, siguió sumando roles a su filmografía con películas como Programa de protección para princesas (2010), con Demi Lovato; Ramona y Beezus (2010), con Joey King; Princesa por accidente (2011), con Leighton Meester y Spring Breakers (2012), con James Franco.

La música, sin embargo, siempre quedó en segundo plano. Así aseguró en una reciente entrevista: “Actuar siempre ha sido mi primer amor. La música es solo un pasatiempo que se salió de control. Ahora es parte de quién soy, así que no creo que vaya a ninguna parte”. A pesar de lo anterior, logró realizar una gira mundial, que incluyó el paso por el Movistar Arena en 2011. Durante esa fecha, lanzó en Chile la línea de ropa Dream out loud, que fue distribuida por los supermercados Líder; en su momento, hubo incluso un lanzamiento y conferencia de prensa en el Líder de Peñalolén, con Selena Gomez presente.

En 2016 también comenzó el Revival Tour, que incluiría fechas en Latinoamérica, pero un empeoramiento de salud, a causa del lupus –diagnosticado en 2013 y difundido por Billboard– obligó la cancelación de la gira cuando ya llevaba más de 60 presentaciones, para comenzar un tratamiento.

Gomez siempre ha hecho públicos estos problemas de salud, creando conciencia a través de sus redes sociales sobre los efectos que tiene la enfermedad autoinmunitaria. En 2017, luego de pasar por un proceso de quimioterapia, se sometió a un trasplante de riñón; este lo recibió de la actriz Francia Raisa, una de sus amigas más cercanas.

Hace aproximadamente un año, la artista está emparejada con Benny Blanco, cantante y productor musical, responsable de éxitos como I kissed a girl y Teenage dream de Katy Perry, Love yourself de Justin Bieber y Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes. Los rumores de un compromiso e incluso de un embarazo comenzaron a surgir hace algunas semanas. En recientes comentarios, la artista se refirió, a raíz de lo anterior, a la imposibilidad de ser madre a causa del lupus y los problemas de salud asociados: “Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”.

“Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción, que son dos posibilidades enormes para mí. Me siento muy agradecida por las otras opciones para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, cerró.

No solo en el mundo artístico: la billonaria más joven

En 2020, Gomez lanzó un ambicioso proyecto: Rare Beauty. Una marca de maquillaje enfocada en el impacto social, “comprometida a marcar una diferencia en el mundo”. Esta es un área del mercado que múltiples artistas han explorado, lanzando artículos de belleza, perfumes e incluso líneas de vestuario; sin embargo, son pocos los que han tenido un gran éxito monetario. Y este es el caso de Rare Beauty.

Hace pocas semanas se anunció, a través de Bloomberg, que Selena Gomez se convirtió en billonaria, con un patrimonio estimado de 1.300 millones de dólares. Esto la posiciona como la mujer más joven en alcanzar ese estatus financiero. A la vez, son otro cuatro músicos vivos quienes alcanzaron la gran cifra: Rihanna, con 1.400 millones, Bruce Springsteen con 1.100, Jay-Z con 2.500 y Taylor Swift, quien según Forbes, alcanzó el estatus de billonaria en octubre del año pasado con las ganancias del Eras Tour, llegando a los 1.300 millones de dólares.

Rare Beauty –que tiene un costo de 2 mil millones de dólares– ha destacado, además de su éxito económico, por ser una marca inclusiva, que apoya la diversidad y la autenticidad; incluyendo en su catálogo una amplia gama de colores e iniciativas que apoyan la autoaceptación. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la web de la empresa, Gomez dona constantemente una parte de las ventas al Rare Impact Fund, un centro filantrópico que reúne fondos para organizaciones dedicadas a educar sobre salud mental, con el objetivo de brindar servicios, especialmente a los jóvenes. La meta es de 100 millones, y a la fecha, suma 15 millones de dólares desde el lanzamiento de la marca, hace cuatro años.

La lucha por la salud mental

Gomez ha sido sincera respecto a los problemas de salud mental que la aquejan desde hace décadas. La presión de haber crecido en medio del ojo público, el complejo romance con Justin Bieber, las constantes críticas a su apariencia física y el lupus, sin duda fueron ejes importantes.

En 2022 lanzó en Apple TV My mind & me, un documental que es catalogado por la prensa como “desgarrador”. Aborda su vida desde los seis años, cuando fue seleccionada para ser parte de Barney, hasta la explosiva fama mundial a mitad de la década de los 2000. La incapacidad de tomar muchas decisiones a lo largo de su vida y la brusca enfermedad que cambió decenas de planes son puntos clave. Durante ese periodo fue diagnosticada también con trastorno bipolar, lo que de acuerdo a declaraciones recientes, le provocó mucha inestabilidad mental.

Sobre el documental, Gomez comentó con Vanity Fair: “Me gusta recordar a la gente que eso no se parece en nada a lo que soy ahora. Mi mente no estaba bien y estaba desequilibrada químicamente, y fue realmente difícil. La gente me llamaba víctima. Eso me frustra, porque ser vulnerable es en realidad una de las cosas más fuertes que puedes hacer. Esa narrativa no va a apoderarse de mi vida. Estoy agradecida todos los días. Y tengo mis días como todo el mundo, pero no soy una víctima. Simplemente sobreviví a mucho. No hay una parte de mí que quiera que alguien sienta pena por mí”.

Una carrera que sigue en ascenso

Selena Gomez ha superado muchos obstáculos. Sigue manteniendo un nombre en las distintas industrias artísticas, a 25 años de haber iniciado; esto la convierte muchas veces en una “veterana”, a pesar de ser más joven que varios de sus compañeros de trabajo. Ha podido reinventarse, encontrando un equilibrio entre la vida pública, con las redes sociales, y lo privado.

Algo es claro: su trayectoria no se detiene. Compitió en los Emmy 2024 por el galardón a Mejor actriz principal en un proyecto de comedia y Only murders in the building fue renovada para una quinta temporada, que probablemente estará disponible durante el último trimestre de 2025.

Por otra parte, en octubre de este año se estrenará Wizards Beyond Waverly Place, una serie con David Henrie como protagonista –quien actuaba en la serie original de los hechiceros como el hermano mayor de Gomez–. Ya está confirmado que Selena aparecerá en un capítulo. “Fue como un sueño. Realmente siento que fue el lugar donde comencé y siempre estaré agradecida por ese momento”, dijo la actriz a la revista People. “Solo espero que este nuevo capítulo pueda traer alegría a un público completamente nuevo, de la misma manera que lo hicimos cuando éramos más jóvenes”.

Esta serie spin-off contará también con la participación de David DeLuise y Maria Canals-Barrera, integrantes del cast original. La trama se centrará en la familia de Justin Russo, años después de los eventos de la serie de Disney Channel. Como acto conmemorativo, el estreno del primer capítulo se emitirá a través del mismo canal y posteriormente estará disponible en Disney+.

Por último, el gran proyecto de Gomez, sin duda, es Emilia Pérez. Estará disponible en Netflix para algunos países, y se espera que llegue prontamente a plataformas chilenas.