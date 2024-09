Mark Foster de Foster the People: “Estoy muy emocionado de ver a Tool, eran mi banda favorita en el colegio”

El cartel de Lollapalooza 2025 fue publicado la semana pasada. Los rumores apuntaban a artistas como Chappell Roan, Pearl Jam, Dua Lipa e incluso Sabrina Carpenter. Entre estos también comenzaba a resonar el nombre de los estadounidenses Foster the People, quienes en agosto pasado lanzaron su cuarto disco, luego de siete años sin nuevos lanzamientos.

Tras este anuncio, se pudo confirmar que el ahora dúo, luego de algunos cambios en la composición, integra el lineup de Lollapalooza 2025, acompañado de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol y Tool. Esta sería la cuarta visita del grupo a Chile, luego de su paso por el festival Color Night Lights en 2018, que también incluyó en su programación a Noel Gallagher; las dos anteriores fueron en el festival internacional que ahora se realiza en Parque Cerrillos.

En agosto de este año, Foster the People lanzó Paradise state of mind, un cuarto álbum que según palabras del vocalista “es un disco que habla de la esperanza”. En conversación con Culto, Mark Foster, fundador y líder de la banda, se refirió a esta vuelta a los escenarios, las temáticas del disco y compartió cómo ha vivido estos últimos años repletos de cambios personales, en los que la conexión con Dios fue fundamental para atravesar los tiempos oscuros.

“Pasé por la mayor transformación de mi vida en los últimos siete años. Espiritualmente cambié muchísimo”, comenta Foster. “Algo muy importante es que me puse sobrio. Había sido un tema recurrente en mi vida los últimos veinte años, en una especie de batalla con la adicción”.

Foster the People en su regreso.

El regreso y el nuevo álbum

-Hubo muchos cambios en estos siete años, ¿de qué manera todas esas experiencias sumaron a la creación de Paradise State of Mind?

Este último tiempo ha sido bastante diferente para mi y, en realidad, detuve todo para llegar a estar sano, sobrio. Eso me llevó también a enamorarme y casarme. Fue como entrar a un capítulo totalmente diferente en mi vida. Con este álbum, volver al estudio y empezar a escribir, fue muy importante. No solo tenía mucho que decir y que sacar de mi pecho, sino que también sentí que estaba haciendo todo eso por primera vez, porque me sentía como una nueva persona.

-Previamente has dicho que el álbum trata sobre la esperanza, ¿crees que es un tema necesario?

Estamos viviendo en un momento de la historia en el que las personas están asustadas. No sabemos qué va a pasar después. Cada vez que miramos nuestros teléfonos y abrimos las redes sociales, solo vemos una perdición inminente. Siempre hay un nuevo titular que dice que algún país va a invadir otro, hay una nueva enfermedad que se está propagando, algo que va a hacer colapsar la economía mundial o un dictador que va a quitarte tus derechos. Estamos rodeados de miedo.

-El Covid-19 también fue importante durante esos años.

Sí. Muchas personas murieron, conocí a un par de ellos. Tuvimos que estar encerrados, estábamos tan asustados por lo que iba a pasar, porque no sabíamos nada. Creo que ahí aparecen estas preguntas en el disco, sobre lo que hay después de la vida, esta pregunta constante de qué va a pasar. ¿Qué es la vida? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es esto? Todas surgen a raíz de esos procesos.

-¿Cómo lograste sobrellevar ese periodo de confinamiento?

Sé por experiencia propia que en esos tiempos de aislamiento era muy importante conectar de manera profunda con Dios. Esa relación en sí es muy interesante porque muchas veces cuando rezas o tratas de hablar con Dios, no escuchas nada de vuelta y te quedas contigo mismo.

Luego, a veces algo pasa en tu vida que responde esas preguntas que tenías. Estas llegan quizás a través de una película, en algo que leíste o que alguien te dijo, simplemente llega a ti y sientes a Dios en eso. Sientes que el universo te está respondiendo. Y en ese momento no te sientes más solo. Estás conectado de manera más profunda con todo. Creo que desarrollar esa parte más profundamente es muy importante, porque muchas cosas pasan fuera de nuestro control.

-¿Desde ahí surge la intención de Paradise State of Mind?

El objeto de este álbum es pensar dónde ponemos nuestra percepción y dónde ponemos nuestro enfoque, esto finalmente va a moldear la forma en que nosotros y nuestros fans vemos el mundo.

Puedo levantarme en la mañana y mirar todo a través de una pequeña luz negativa y estar lleno de miedo, pero también puedo hacer un cambio: recordarme que el mundo es hermoso. Es como si dependiera de mí. A fin de cuentas la mente es un arma.

-Destacan en este álbum las letras profundas y la música alegre. ¿Cómo logras que se complementen?

La música, el instrumental, el fondo de todo eso para mí es un lenguaje completo. Se manipula el sonido y la frecuencia para abrir tu corazón con el resultado. Abres y muestras cosas que el mundo no muestra. Es un lenguaje completo que vive en el inconsciente, se siente muy intuitivo.

Y en ese sentido, creo que la música desprende mucha esperanza por sí sola. La música es esperanzadora. Es por eso que haciendo un contrapeso, puedo hablar de cosas más profundas y oscuras con las letras. Hablo sobre lo que para mí es la realidad, cuento una parte del problema desde mi perspectiva; puedo hablar de eso muy oscuro pero la música puede representar un sentimiento distinto, a veces deja esta sensación de que todo estará bien. Así logro expresarme de manera sincera, incluso si es algo sombrío, que tiene que ver con estar perdido, asustado o desconectado. Dos cosas distintas que pueden estar pasando al mismo tiempo y creo que son ambas igual de reales.

Foster the People en su formación original.

Foster the People en Lollapalooza 2025

-Los headliners apuntan un poco más hacia el pop, con la presencia de Olivia Rodrigo y Justin Timberlake, por ejemplo: ¿Cómo percibes estos cambios en la industria y en los festivales?

Diré esto: estoy muy emocionado por ver a Tool. Nunca los he visto en vivo y eran mi banda favorita cuando estaba en el colegio. Creo que eso será genial.

Musicalmente, estamos viviendo un momento en el que el pop parece ser lo que la gente quiere: Chappell Roan, Charli XCX, Dua Lipa. Hay mucho pop justo ahora. Creo que hay espacio para eso.

Las personas han pasado por mucho los últimos años y ahora quieren bailar y divertirse. El pop, para mí, si no dice nada, es escapismo y eso está bien si es lo que quieren; pero mi música favorita es la que te hace sentir alegre pero que sigue manteniéndote en contacto con la realidad.

-Y eso es lo que han hecho en el último álbum.

Exacto. Creo que por eso este se siente como un buen regreso para Foster the People, en este momento preciso. Porque no creo que haya muchas bandas como nosotros allá afuera haciendo música como la que nosotros hacemos. En 2010 había muchas ideas y grupos que funcionaban en este sentido, pero ya no están haciendo giras.

Estoy muy emocionado por volver y conectar con los fans. Ha pasado mucho tiempo, es el mejor show en vivo del que he sido parte, así que no podemos esperar para estar allá con ustedes.

Lollapalooza 2025

El pasado martes se publicó el line up de Lollapalooza 2025, festival que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en Parque Cerrillos. Encabezando el póster está la actual estrella del pop Olivia Rodrigo con el Guts World Tour; Justin Timberlake con éxitos como Can’t stop the feelings!, Mirror y los clásicos de NSYNC; la banda Tool agregando el metal a los headliners; Alanis Morissette con Ironic y You oughta know; Rüfüs Du Soul con el ritmo del dance alternativo y el regreso de Shawn Mendes luego de la cancelación de un tour por salud mental.

Foster the People apuesta por esta vuelta a los escenarios estrenando Paradise State of Mind. Los primeros singles de este cuarto álbum fueron See you in the afterlife y Lost in space, canción que a la fecha acumula cerca de 6 millones y medio de reproducciones en Spotify.

Aún quedan entradas disponibles para el festival a través de Ticketmaster.