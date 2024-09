Los mundos de Justin Timberlake: del retorno de *NSYNC a las polémicas con Britney Spears

Lollapalooza Chile 2025 reveló su line up esta mañana y Justin Timberlake encabeza el cartel. La estrella que nació al alero de la boy band *NSYNC se presentará por primera vez a nuestro país en el festival a realizarse en el Parque Cerillos el 21, 22 y 23 de marzo.

El cantante de 43 años llegará a suelo nacional con más de dos décadas de carrera musical y un acontecido historial de altos y bajos en su vida personal. El presente del intérprete ganador una decena de premios Grammy está marcado por el retorno de la boy band que lo vio crecer, el resurgimiento del éxito Bye bye bye gracias al furor por Deadpool y Wolverine (2024) y un arresto que puso en riesgo su gira en curso.

Ya en 2016 se esparcieron los rumores de la presencia de Timberlake en Chile. De acuerdo a lo revelado por La Hora en ese entonces, el equipo del actor habría estado cotizando habitaciones de hotel en Santiago. Sin embargo, el gran concierto que se vaticinaba nunca se concretó. Hoy, tras largos años de espera, se confirma al fin su presencia en Chile.

El retorno musical de Timberlake

El cantante se había mantenido alejado de la escena desde 2018, tras el lanzamiento de su disco Man of the wood. Su regreso a la industria musical lo hizo gracias a Selfish (2024), tema escrito por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen y producida por Timberlake, Louis Bell y Cirkut.

Este retorno no estuvo excento de polémicas. El título del ansiado tema coincide con el nombre de una canción de Britney Spears, expareja de Timberlake a inicios de los 2000. Los fanáticos de la princesa del pop reaccionaron de inmediato. Una horda de comentarios en las redes sociales de Timberlake hicieron que este cerrara esa función en sus plataformas y pronto Selfish de Spears se posicionaba después de Selfish de Timberlaske en iTUNES de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Los y las b-army habían reaccionado.

A pesar de ese infortunio, la nueva canción de Timberlake fue un éxito y la antesala de una gira —que anunció en The Tonight Show de Jimmy Fallon— y un nuevo álbum llamado Everything I Thought It Was que traía otra sorpresa: la reunión de Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass, y Chris Kirkpatrick, los integrantes de *NSYNC.

Si bien la boy band ya se había agrupado anteriormente en 2018, para recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue el año pasado que se avivaron las sospechas de un posible retorno, cuando se reunieron para entregarle a Taylor Swift el galardón a Mejor Artista Pop en los MTV Musica Awards.

Su gira The Forget Tomorrow World Tour comenzó el 29 de abril de este año en Vancouver e incluyó lo esperado: sus cuatro compañeros de la banda lo acompañaron en uno de los conciertos de Los Ángeles, en el escenario del Wiltern Theatre. Aparecieron cantando la nueva canción del conjunto, Paradise (2024) y le dieron espacio a sus antiguos hits como Bye Bye Bye, Girldfriend y It’s gonna be me.

El polémico arresto

Un evento casi pone en jaque su gira de regreso. A mediados de junio, Justin Timberlake fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. La detención ocurrió en la villa de Sag Harbor en Long Island, Nueva York, luego de cenar en un hotel.

Según la denuncia, el cantante se negó a realizar una prueba de alcoholemia en el lugar y “tuvo un desempeño deficiente” en las pruebas de sobriedad. De acuerdo a la acusación, Timberlake presentaba “ojos enrojecidos y vidriosos”, un “fuerte olor” a alcohol y “hablaba lento” en el momento de su detención.

Pasó la noche en la cárcel de dicha villa y, según declaró, “temía que la detención pudiera arruinar la gira”, que incluso contemplaba fechas a fin de mes en el Madison Square Garden de Nueva York.

A pesar de las críticas, su público lo apoyó. El artista se presentó en Chicago en el United Center. “Sé que a veces soy difícil de amar, pero ustedes siguen amándome”, dijo en el escenario.

Así, la gira sigue su curso y proyecta su final el 20 de diciembre de 2024 en Kansas. Además, el actor abrirá un bar deportivo en Escocia, junto a Tiger Wood. De acuerdo a Billboard, este se instalará en el cine New Picture House Cinema en un T-Squared Social y contará con simuladores deportivos de última generación, bolos duckpin y dardos, y preservará dos pantallas de cine originales, como un homenaje a la rica historia del lugar.

Un controvertido historial

La estrella pop ha vivido altos y bajos en su vida personal. Desde 2012 está casado con la reconocida actriz Jessica Biel (El ilusionista), con quien tiene dos hijos. Si bien el matrimonio se cataloga como estable, en 2019 Timberlake fue visto de la mano con la actriz Alisha Wainwright, su compañera de elenco en Palmer (2021), lo que despertó las sospechas de una infidelidad.

La situación no escaló más ya que el cantante publicó un comunicado pidiendo disculpas públicas. “Suelo estar alejado de los rumores lo más que puedo, pero por mi familia siento que es importante abordarlos, en este caso, porque están hiriendo a la gente que quiero (...) No pasó nada entre mi compañera de trabajo y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento”. Y agregó: “Ese no es el ejemplo que quiero para mi hijo”.

Justin Timberlake y Jesica Biel

El año pasado Timberlake estuvo en el ojo del huracán, tras la publicación de La mujer que soy (2023), libro biográfico de Britney Spears, quien fue su pareja entre 1999 y 2002. En el texto, la cantante revelaba que quedó embarazada producto de la relación y que el ex *NSYNC la obligó a abortar.

“Fue toda una sorpresa, pero para mí no fue ninguna tragedia. Quería a Justin con locura, siempre me había imaginado que formaríamos una familia juntos”, dijo Britney. “Si hubiera dependido solo de mí, no lo hubiera hecho”, confesó.

La ruptura de la pareja en los 2000 tuvo un fuerte impacto mediático. Ambos se conocieron en el Club de Mickey Mouse, pero estrecharon lazos cuando la reina del pop teloneó a *NSYNC en 1999. Ese mismo año comenzó su relación, que solo se hizo pública un año después y causó sensación: las dos estrellas juveniles del momento estaban enamoradas.

La distancia llegó en 2002 y con acusaciones de infidelidad por parte de Timberlake a través de su nueva canción, Cry me a river (2002). En tanto, Spears reveló en sus memorias de 2023 que él la dejó a través de mensaes de texto.

Britney Spears reveló que quedó embarazada de Justin Timberlake

La relación se mantuvo muy tensa entre los artistas por redes sociales los últimos años. Sin embargo, la interprete de Toxic (2003) pidió disculpas por las repercusiones de su libro. “Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna gente por la que realmente me preocupo, lo siento profundamente. También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish. Es buenísima. ¿Y cómo puedo reírme tanto cada vez que veo juntos a Justin y Jimmy? Postdata: Sanctified es estupenda también”, escribió en redes sociales.

Pero la perspectiva de Timberlake al parecer es diferente. Antes de cantar Cry me a river en en el Irving Plaza de Nueva York en febrero de este año, declaró: “Quiero utilizar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie, joder”.