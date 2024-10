Paul McCartney toca Now and Then por primera vez en vivo a días de su show en Chile

Era una de las posibles novedades de su tour sudamericano. La filtración de la prueba de sonido reveló que Paul McCartney había incluido a Now and then, la publicitada “última canción” de The Beatles en el repertorio del tramo sudamericano de su gira Got Back.

Y efectivamente, el exBeatle interpretó por primera vez aquella pieza en vivo, durante su show en Montevideo la noche del 1 de octubre.

El tema, lanzado en noviembre de 2023, no haba sido incluido en los shows de “Macca”. Pero la ocasión llegó durante el tramo medio del show, tras interpretar Here Today, en el habitual bloque de homenaje a John Lennon. De hecho, es probable que eso explique por qué la toca allí.

The Beatles

McCartney cantó el tema sentado al piano, con el acompañamiento de su banda. En las visuales se proyectó parte del videoclip, además de fragmentos del recuerdo de la historia de los Beatles, con los días de la Beatlemania, y muchas imágenes de George Harrison y John Lennon, los exintegrantes ya fallecidos. Se incluye el solo de guitarra slide, tal como en la grabación.

El show de Paul McCartney en Montevideo se extendió con un set de 37 canciones, en que pasan clásicos temas del repertorio Beatle, como A hard day’s night, Lady Madonna, Ob-la-di Ob-la-da, Let it be, así como temas menos conocidos como She’s a woman, Getting Better. También hay clásicos de la era Wings, como Junior’s Farm, Band on the Run, entre otros.

Now and Then se publicó como la “última canción” del legendario grupo de Liverpool. En realidad, es un resabio del proyecto The Beatles Anthology de 1995. Originalmente, se iba a incluir como tercer tema inédito, además de Free as a Bird y Real Love, completadas a partir de unos demos caseros de John Lennon. Pero sucedió que la calidad del audio era deficiente. Solo con el desarrollo de la IA se pudo limpiar la voz de John y así acabar la canción.

Tras su show en Montevideo, Paul McCartney se presentará en Buenos Aires con dos fechas en el Monumental de River, para luego viajar a Santiago, para su show del 11 de octubre en el Estadio Monumental. Luego le siguen tres fechas en Brasil, una en la ciudad argentina de Córdoba, Lima, Bogotá, San José de Costa Rica y cierra con 4 fechas en México.