Una cita con Niall Horan: desde baladas hasta hits de One Direction

Luego de seis años de espera, el cantante irlandés Niall Horan se presentó en el Movistar Arena este viernes 4 de octubre. El artista realizó un recorrido por los tres álbumes que componen su discografía, hizo referencias a la banda que lo vio crecer y creó un equilibrado ambiente entre baladas y temas pop bailables, con el violín como un instrumento central.

La cita se pactó durante los primeros días de marzo de este año, cuando comenzaron a venderse las entradas del The Show: Live On Tour en los países de Latinoamérica. En el caso de Chile, la convocatoria fue de 7 mil personas, con un recinto a media capacidad, pero con todas las entradas vendidas. En las plateas no quedaban espacios, a excepción de algunos asientos sueltos en la ubicación alta, mientras que en la cancha el ambiente se vivía tranquilo: hubo euforia, pero también muchas ganas de bailar y corear las canciones que, en más de una ocasión, hacían alusión a los inicios del irlandés.

De banda a solista

Niall Horan fue parte de la meteórica banda One Direction. Conformada también por Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Harry Styles, se creó en 2010 en el programa de talentos X Factor. Luego de cinco álbumes y tres giras mundiales, esta se disolvió en marzo de 2015; en ese momento, con la excusa de un descanso de 18 meses. Han pasado casi diez años de eso, y a la fecha, cada uno ha continuado con sus propias carreras musicales.

Flicker (2017) fue el primer álbum de Horan: 13 canciones románticas, mayoritariamente acústicas, que lo impulsaron a buscar su propio sonido. Luego lanzó Heartbreak Weather (2020), 16 temas con un sonido mucho más pop y atrevido. Y ya en 2023 llegó The Show, un disco compuesto por 10 canciones con las que marcó su huella. Los clásicos acústicos que siempre lo acompañaban quedaron relegados a segundo plano, mientras que los ritmos rockeros, sin dejar de lado el pop, aumentaron en la balanza.

The Show Live On Tour

Presentándose por tercera vez en Chile –la primera fue con One Direction en 2014 y la segunda con su propio proyecto en 2018–, Horan inició puntual su show con Nice to meet ya, la canción ideal para conocer a todas las fans que lo esperaron durante horas a las afueras del Parque O’Higgins.

Desde el escenario, a pocos minutos de empezar el concierto, Horan dijo: “Muchas gracias por esperarme tantos años. Ha pasado un tiempo, pero es bueno estar aquí. Gracias por apoyarme durante estos 14 años”, haciendo alusión nuevamente a la banda de origen.

Small talk, On a night like tonight y On the loose fueron las siguientes canciones escogidas del set. El ritmo bailable, en que destacaba la interpretación constante de un violín –además de los típicos instrumentos del género–, repletó la cúpula. Esto acompañado de luces verdes, rojas y azules, lo que creaba un interesante contraste con las pantallas gigantes que presentaban las grabaciones mayoritariamente en blanco y negro. Mismos colores que vestía el artista, con un traje semi formal, simple, que ya lo ha acompañado durante las 84 noches previas de conciertos alrededor del mundo.

The Show: Live on Tour

La presentación en Chile se pactó para las últimas fechas del tour, siendo esta la número 85; el día 6 de octubre subirá al escenario nuevamente en Perú y finalizará la gira el 9 de este mes en Colombia. “Ha sido un año muy loco, partimos este tour en marzo, hemos tenido pocos descansos. Estoy muy agradecido de que estén acá, de que apoyen mi música”, comentó Horan al micrófono. “Espero que esta sea una gran noche, daré lo mejor de mí”, agregó.

Una noche para recordar

Luego del primer segmento de interacción con el público –todo planificado previamente, pues estos descansos se repitieron a lo largo del tour– cantó el tema que le da nombre al último disco y a la gira: los versos “if everything was easy, nothing ever broke, if everything was simple, how would we know?” se escuchaban con volumen aumentado. Esto no pasó desapercibido por el cantante, quien aplaudió la reconocida potencia y energía del público chileno.

Siguieron Never grow up y Save my life, previo a uno de los momentos más esperados de la noche: Night changes. Este tema es parte del disco Four de One Direction, y el artista lo canta de manera regular, intercambiando en ocasiones con Stockholm syndrome. Acompañando con los flashes de los teléfonos, el público coreó la balada que a la fecha acumula 1 mil 730 millones de reproducciones en Spotify. El show continuó con una banda de seis integrantes interpretando Black & White, tema en el que una pareja aprovechó para decir que sí a su compromiso. Lo mismo ocurrió después con Still, una de las acústicas del primer álbum.

La pasarela había sido utilizada poco previamente. En una presentación construida de manera sabia, se escoge ese momento para realizar un set acústico. Horan siempre ha utilizado personalmente instrumentos de cuerda en el escenario, incluso desde los tiempos de la banda, y en Chile no realizó una excepción. Guitarra acústica y eléctrica fueron intercambiándose dependiendo de las canciones. Science, This town y You could start a cult fueron las escogidas para este segmento que estuvo acompañado por parte de la banda en el escenario B; en esta última, incluso acompañó la melodía interpretando con una armónica.

La promesa de volver

Llegando al final del evento, Horan interpretó Heaven, Must be love, If you leave me y Meltdown. Todas destacan por su ritmo alegre y bailable, sintonía que se masificó en el público que saltaba y gritaba los coros. Posteriormente, Mirrors y Still fueron las seleccionadas para el primer cierre, que por supuesto, no podía terminar con temas lentos.

Luego de una pequeña pausa, el artista volvió para el encore: Heartbreak weather y Slow hands –esta última está a punto de superar las mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming–. Hablándole por última vez al público chileno, durante esta jornada, dijo: “Muchas de estas canciones las escribí pensando en cómo sería que me las cantaran de vuelta en vivo, gracias por concederme eso, me hacen eternamente feliz. Hasta pronto, volveré”.

En esta tercera presentación en Chile, Niall Horan destacó hablando varias veces en español, interactuó con el público y agradeció en reiteradas ocasiones la presencia de las fans y de los proyectos que estaban planificados. Uno de estos fue una coreografía de luces durante el coro de Save my life, que el artista destacó: “Amo ese proyecto, está muy bien”, dijo. Algo similar ocurrió en mayo de este año, cuando la fanaticada realizó una acción durante el concierto del también ex One Direction, Louis Tomlinson, en la canción Kill my mind.

A pesar de haber tenido una planificación muy precisa del concierto, pudiendo generar distancia, Horan se mostró muy cercano arriba del escenario, creando un ambiente íntimo que el público disfrutó: las lágrimas y las risas eran constantes. En poco más de hora y media, interpretó todas las canciones del álbum The Show –algo no realizado previamente–, e intentó descifrar qué gritaban las fans durante el típico coro de “mijito rico”.

Con la promesa de volver, Horan comienza a cerrar su segunda gira mundial. Un tour que ya cuenta con un vinilo y CD con versiones en vivo. En este concierto, demuestra que logró evolucionar como artista, manteniendo las raíces de lo acústico y mutando a ritmos más movidos, disfrutando de cada canción y creando una comunidad que lo sigue en los distintos continentes.