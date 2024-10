Liam Payne en retrospectiva: los difíciles últimos años del ex One Direction que murió en Argentina

El cantante y compositor Liam Payne, de 31 años, falleció durante la tarde del miércoles 16 de octubre en Palermo, Argentina. Según los reportes iniciales, habría caído del tercer piso del hotel CasaSur, recinto en el que se hospedaba desde inicios de mes. Aún no se notifica si el deceso fue intencional o producto de un accidente.

De acuerdo a la información entregada por medios locales, personal del hotel llamó al 911 pocos minutos antes de la muerte del artista. En el audio de la llamada, ya ampliamente difundido, el emisor pide que la policía se acerque con rapidez al recinto ya que uno de sus huéspedes estaba bajo los efectos de alguna sustancia o alcohol. “Cuando está consciente está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que manden a alguien por favor (...) Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación con balcón, y bueno, estamos con temor de que ponga en riesgo su vida”, se oye en la grabación.

Cientos de fans se reunieron a las afueras del hotel, en la calle Costa Rica. En los registros compartidos a través de redes sociales se visualiza que el cuerpo del ex One Direction fue retirado del lugar por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), cerca de las 21 horas.

Desde la separación de la banda en 2015, la vida de Payne fluctuó entre el peso de una fama adolescente y el inicio de una adultez que no estuvo exenta de cuestionamientos. En 2021 contó públicamente que hace años tenía problemas con el consumo de alcohol y, recientemente, la publicación de un libro escrito por su ex prometida, Maya Henry, reveló algunos antecedentes de presuntas escenas de acoso y violencia por parte del cantante.

One Direction y la fama

La banda británica tuvo su origen en el programa de talentos británico X-Factor; integrada también por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik. Se convirtieron en uno de los grupos más exitosos de la década, con un ascenso en la fama mundial que los posicionó rápidamente como un fenómeno juvenil. Lograron lanzar cinco álbumes y realizar tres giras mundiales, con la que incluso visitaron Chile en 2014, en un repleto Estadio Nacional. Finalmente, el grupo se disolvió en noviembre de 2015, luego de la salida de Malik, asegurando que la separación correspondía a un descanso por tiempo definido.

A pesar de que se aprecia como un momento único en la vida de los cantantes, los miembros de la banda han dicho en más de una ocasión que fueron años muy complejos. Sin mucha preparación, se les exigió rendir igual que artistas profesionales con amplia trayectoria; debido a esto, la mayoría no terminó sus estudios secundarios, ya que sus edades iban desde los 16 a los 18 años.

En el caso de Payne, comentó a lo largo del tiempo, que una de las secuelas que acarreó del periodo en la banda fue un peligroso alcoholismo. “Desde afuera parecía que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero estábamos encerrados. Íbamos del auto al hotel, nos subíamos al escenario para cantar y luego volvíamos al encierro, y cuando eres un adolescente necesitas libertad”, compartió con The Guardian, asegurando que en esos momentos de soledad recurrió a los infaltables minibar de sus habitaciones.

Además, en múltiples ocasiones, tanto Payne como otros integrantes de One Direction han dicho que la salud mental fue uno de los factores con los que tuvieron que lidiar. La presión y las expectativas aumentaban y, una vez que se disolvió la banda, no se detuvieron de manera inmediata.

LP1: el álbum solista

Fuera de lo musical, antes de iniciar una nueva faceta en solitario, el artista tuvo un hijo con la también cantante Cheryl Cole. Bear Grey Payne nació en marzo de 2017. De acuerdo a lo expresado por ambas partes, la relación terminó en julio de 2018, pero el contacto entre Liam y su hijo, de siete años, fue constante.

Por otro lado, había pasado poco tiempo desde el anuncio de que Zayn Malik dejaba el grupo, el 25 de marzo de 2015. Los otros cuatro integrantes grabaron Made in the A.M., que sería el quinto y último álbum, y se separaron después del lanzamiento, en noviembre del mismo año.

Exactamente un año después de su salida, Malik publicó su primer disco como solista: Mind of mine; según entrevistas posteriores, el artista ya habría estado trabajando en el álbum algunos meses antes de dejar la banda. Harry Styles y Niall Horan fueron los siguientes en publicar sus propuestas, en 2017, con un disco homónimo y Flicker, respectivamente.

Ya tres de cinco integrantes habían dado el gran paso por su cuenta. Pasaron dos años más para que Payne lanzara el que sería su único álbum: LP1. Se trata de una propuesta principalmente pop, que incluye R&B y electrónica. 18 canciones, entre las que destacan las colaboraciones con Alesso, A Boggie Wit da Hoodie, Rita Ora, J Balvin, entre otros. Previamente estrenó un EP de cuatro canciones llamado First Time.

En enero de este año eliminó todo el contenido de sus redes sociales. En la primera publicación, colocó la frase “Un nuevo capítulo”. El single Teardrops salió en 1 de marzo luego del anuncio, posteriormente también hubo una versión acústica. No informó sobre más música.

La cancelación de la gira

Luego de años de espera, Payne confirmó que en 2023 realizaría su primera gira mundial como solista. En las fechas programadas también se contemplaba países del Cono Sur, incluido Chile. Sin embargo, en agosto de ese mismo año, compartió la cancelación de las presentaciones en Latinoamérica, debido a complicaciones de salud que surgieron mientras vacacionaba en Italia.

En su momento, compartió que se trataba de una grave infección renal, situación que remonta a un problema genético de nacimiento en el órgano en cuestión. A pesar de que se esperaba una reprogramación, el valor de las entradas para el show en el Teatro Caupolicán fue devuelto a las fanáticas, y no se logró concretar una nueva visita.

Estos problemas de salud estuvieron acompañados de periodos de rehabilitación. En un video publicado en YouTube en julio del año pasado, titulado “I’m back”, el cantante compartió que había pasado cien días en un centro de Luisiana. Aseguró que llevaba algunos meses sobrio y agradeció el apoyo que recibía por parte de su familia, amigos y fans. “Es bueno estar en esta posición. Definitivamente ya no necesito esas cosas. Se acabó la fiesta”, mencionó.

Controversias y desacuerdos: desde el podcast

Es innegable que los últimos años de Payne estuvieron marcados por una serie de desafortunados comentarios y acciones. Una de las escenas más recordadas es su paso por el podcast de Logan Paul, Impaulsive. En el programa disponible también en video, se escucha al cantante realizar comentarios relacionados a la famosa banda: “Creo que (Streat that down) vendió más que todos los de la banda, y yo fui el último en lanzarme (en solitario). Nunca esperé eso”.

Ese comentario fue muy mal recibido por la comunidad Directioner, quienes aseguraban que estaba menospreciando el trabajo de los otros cuatro integrantes y también que no estaba siendo sincero respecto a las cifras de reproducciones.

Como consigna Rolling Stone, “Strip That Down ha tenido números con más de 886 millones de reproducciones en Spotify y 365 millones en YouTube, pero no logró superar el éxito en las listas de las primeras canciones en solitario lanzadas por Malik o Harry Styles. (Liam) alcanzó el número tres en el Reino Unido, un respetable número 10 en los EE. UU. y ha sido certificado tres veces platino por la RIAA, pero no alcanza lo que dijo”.

Las pequeñas reuniones de One Direction y el libro de Maya Henry

Durante los casi diez años de inactividad de la banda se ha esperado con ansias una reunión de los miembros. Si bien no hay registro de que hayan estado los cinco en el mismo lugar, sí hay certeza de que se han visto en parejas a través de los años: Tomlinson y Styles fueron vistos en la misma grada para el final de la Eurocopa; se vio a Payne en el aeropuerto de Santiago en mayo de este año mientras realizaba una escala para ir a Uruguay, para un show de Tomlinson y también Styles ha sido captado en conciertos del irlandés Horan.

Respecto a lo último, se vio hace dos semanas a Payne en la fecha argentina de la gira The Show de Horan, realizada el 2 de octubre. Algunas fans pudieron disfrutar de su compañía en las galerías del Movistar Arena. Posterior al concierto, el artista compartió una selfie con el también ex One Direction con la frase “estoy feliz de poder verte”. Hubo rumores de que acompañaría a Horan en su visita a Chile tres días después, sin embargo, Payne se quedó en Buenos Aires.

En ese sentido, Maya Henry, modelo, influencer y ex novia de Payne, publicó un libro de memorias sobre su relación con el cantante. Gran cantidad de su contenido tuvo un aumento de circulación durante los primeros días de octubre, debido a la aparición de Payne en el concierto de Horan: cuando Henry vio que había miles de fans emocionadas por la junta, decidió publicar un video diciendo que su ex prometido asistía a los shows de los otros One Direction solo para llamar la atención.

A pesar de que recibió inmediatamente cientos de críticas, publicó en TikTok una respuesta de casi 9 minutos de duración en la que expone que el cantante ha estado obsesionado con ella desde su ruptura en 2021. El acoso, tanto a ella como a personas de su familia, parecieran ser un factor constante. “Se cambia el número de teléfono y se crea nuevas cuentas de ICloud para acosarme”, dijo.

Asimismo, la modelo aseguró que Payne constantemente realizaba comentarios negativos contra los miembros de la banda y que luego asistía a sus conciertos y compartía fotos, simplemente para mantenerse vigente en las redes sociales: “Estás defendiendo a alguien que no conoces. Yo conviví con él en una casa durante años y creo que lo conozco un poco mejor”, expresó Henry en TikTok.

Luego de que ese video se hiciera viral, cerca de una decena de usuarias aseguraron que también fueron acosadas por Payne durante los últimos años. Estas interacciones incluirían la exigencia de contenido explícito por parte del cantante.

Las confusas últimas horas

La noticia del fallecimiento de Liam Payne sin duda produjo un fuerte desconcierto a nivel mundial. A pesar de llevar casi una década sin One Direction, el Spotify de la banda sigue acumulando más de 40 millones de reproducciones mensuales; y en el caso de Liam, el número está cerca de los 5 millones.

Los comentarios en distintas redes sociales esperando que se publicara que era un malentendido o una broma, se mantuvieron durante varios minutos. Sin embargo, una vez que se confirmó el deceso por el SAME de Argentina, hubo confusión: se aseguraba que el artista estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, pero en Snapchat circulaban historias recientes con otro panorama: en algún lugar del país vecino, fuera del hotel, en estado normal y junto a su novia, Kate Cassidy, con quien llegó a Buenos Aires a principios de mes.

Una vez que la noticia se difundió, las historias fueron eliminadas de la red social amarilla, lo que causó aún más revuelo. La explicación que se maneja es simple: Payne no manejaba sus cuentas públicas, por lo que el contenido era de los días previos; de hecho, Cassidy compartió un par de días antes que ya se encontraba en Inglaterra nuevamente.

Según lo informado por medios locales, las investigaciones para dilucidar el desenlace del cantante ya se están efectuando por parte de las instituciones bonaerenses. A la vez, se desconoce cuándo se realizará el proceso de repatriación.

Ninguno de los otros artistas ha realizado algún comentario o interacción al respecto, pero durante la noche, Anne Twist, la madre de Harry Styles, publicó una imagen con un corazón roto y la frase “solo un niño”.