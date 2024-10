Andrea Bocelli: “La experiencia del Festival de Viña yo no me la esperaba. Ha sido muy buena”

Seleccionar canciones para la interpretación de un solista es una práctica habitual en la industria. A veces se echa mano a una vieja canción, olvidada en la noche de los tiempos, o bien se recurre al material proporcionado por un equipo de compositores profesionales. Fue así como el tenor Andrea Bocelli (Latajico, Italia, 1968) llegó hasta Vivo per lei. Una canción escrita y compuesta por los italianos Gatto Panceri y Valerio Zelli que trabajaban para la discográfica Polydor.

“La canción fue elegida por Kalejina Katrina Kasele, que era mi manager de la casa discográfica. Había sido escrita por un grupo de muchachos que trabajaba en la compañía y me gustó mucho. Me pareció muy bonita, la canté con Giorgia, una cantante italiana”, recuerda el mismo Bocelli en diálogo con Culto.

Vivo por ella. Andrea Bocelli y Marta Sánchez en un hit noventero.

En principio, Bocelli grabó la canción en italiano junto a Giorgia. Como le daba la posibilidad de cantarla a dúo, la discográfica le propuso al artista grabarla en otros idiomas acompañado por alguna cantante local. Así se decidió arreglar una versión en castellano titulada Vivo por ella, cuya letra fue adaptada por el letrista y compositor español Luis Gómez-Escolar. Para esta versión, se sumó a la cantante española Marta Sánchez. Esa fue la canción que se conoció en Hispanoamérica.

“Esa propuesta me llegó de mi compañía también. Marta llegó a Italia, nos conocimos, hicimos amistad y visitamos muchos lugares. Tengo un buen recuerdo de esa experiencia”, recuerda Bocelli.

Cuando llegó a las estaciones de radio, sucedió que Vivo por ella (con su recordado videoclip que tenía a Bocelli y Sánchez cantando en unas ruinas romanas) se volvió un hit en toda regla. En los listados de Billboard, alcanzó el número 16 en la lista Hot Latin Songs, el número 8 en Tropical Airplay y el número 9 en Latin Pop Airplay. También trepó a los primeros puestos de las listas en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Panamá.

Pero lo más importante de Vivo por ella, es que dio a conocer al tenor a un público masivo y le dio un reconocimiento en el mercado de habla hispana. Hasta hoy, admite que esa canción cambió su vida. “Me dio muchas satisfacciones, me ha ayudado a conectarme con mi público y son canciones que todo el mundo se acuerda y que quiere escuchar en mis conciertos también”.

De alguna forma, Bocelli siempre vuelve a Vivo por ella. La canción (en italiano) fue incluida en el repertorio que el tenor interpretó durante su presentación en el Festival de Viña, en febrero pasado. En aquella ocasión lo acompañó la cantante estadounidense Pía Toscano. Y en agosto, lanzó una nueva versión, esta vez junto a la sensación del pop latino, la estrella colombiana Karol G.

Se trata de una grabación de estudio tratada con arreglos de sonoridad contemporánea. Esta se sostiene sobre una base rítmica de inspiración latina y de un pulso algo más acelerado que la original, con llamativas cuerdas tocadas en pizzicato. Suena fresca, un logro nada menor para una canción que ya era un hit. Debutó en el lugar 41 en el Hot Latin Songs de Billboard.

“Me propusieron esta colaboración, la escuché, me gustó muchísimo. Ella tiene una voz muy dulce, muy expresiva, que da mucha comunicación. Así que pensé: bueno, vamos a divertirnos muchos al trabajar con ella y ya está. Creo que es un gran éxito”, dice el tenor.

Cuando se le pregunta si le han llamado la atención otros cantantes latinos, como Rosalía o Bad Bunny, Bocelli, opta por una respuesta más diplomática. “Desafortunadamente, en este momento no tengo mucho tiempo para escuchar, porque llevo viajando mucho tiempo entre un concierto y el otro. Y como siempre digo, yo trato de utilizar la música de manera buena, sin abusar. La música puede ser terapéutica, pero si se escucha siempre en la habitación, en el baño, dota el mismo efecto positivo que debería dar”.

La nueva Vivo por ella, es parte del próximo álbum de Bocelli, Duets, que se lanzará el 25 de octubre bajo etiqueta Decca Records/Sugar Music. Una producción de 32 pistas que reúne grabaciones publicadas con otros artistas como Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Jennifer Lopez y Luciano Pavarotti, las que fueron remezcladas y masterizadas en mejor calidad. Y por cierto, se incluyen nuevos duetos grabados para la ocasión, con nombres de la talla de Shania Twain, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, entre otros.

El álbum, asimismo, celebra los 30 años de carrera artística de Bocelli. En el fondo, los cantantes invitados a los duetos, serían algo así como los convidados a la fiesta.

Andrea Bocelli

“Decidí lanzar este disco porque han pasado 30 años desde que empecé mi carrera de la música, y para mí era importante darle al público un disco donde tuvieran todas las colaboraciones que he hecho, pero también es un disco que ha sido remezclado y remasterizado, de manera que podemos ofrecer un sonido de más calidad”, dice el mismo celebrado.

-¿Hubo algún artista con el que haya deseado colaborar y no pudo?

-Yo creo que no, porque he tenido mucha suerte de poder cantar y colaborar con los más importantes artistas del mundo, de Céline Dion hasta las más recientes. Así que no. De todas formas, en el mundo hay muchísimas voces bonitas. A mí, si me gusta una voz, si escucho una voz que me gusta, que me comunica algo, tengo mucho placer en colaborar con esta.

-¿Qué le llama la atención de un cantante?¿qué le hace querer trabajar con una voz en particular?

-Porque tiene esa cosa que no se puede explicar con palabras, que no se puede repetir, replicar. Es algo que llega desde el cielo, como muchas otras cosas, es algo que pertenece al cielo, a Dios, no se puede explicar.

Una noche en Viña del Mar

A tono con la celebración de los 30 años de carrera, la temporada ha sido intensa para Andrea Bocelli. En septiembre pasado, durante el Toronto International Film Festival se estrenó el documental Andrea Bocelli: Because I Believe. Un registro que entra en la intimidad del tenor y lo retrata a partir de los hitos claves de su carrera; el balonazo en el rostro que lo dejó ciego de por vida, la lucha por superar la discriminación, sus inicios en los bares de piano y hasta la preparación de un concierto en las afamadas termas de Caracalla.

“Este proyecto me divirtió mucho, ha sido una experiencia diferente para mí, porque me ha dado la posibilidad de enseñarle a la gente que siempre está conmigo parte de mi vida que quizá no se conocía -dice-. Parte de mi vida afuera de los shows, mis pasiones, las cosas que me gustan, mis hobbies, las cosas que llenan mis días, desde los caballos hasta los deportes que me gusta practicar, la lectura, cosas así”.

-¿Fue difícil para usted mostrar esa parte más privada suya, que la gente no conoce?

-No, ya estoy acostumbrado. Al principio, eso me molestaba un poco, el hecho de que no tenía mi privacidad. Pero ya no. La verdad es no hay que esconder nada en la vida, para mí es muy importante esto.

Andrea Bocelli en el Festival de Viña Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Antes, en febrero de este año, Bocelli concentró la atención del país. Fue uno de los números internacionales del Festival de Viña, ocasión en que presentó un ambicioso show con la friolera de 114 músicos en el escenario de la Quinta Vergara. Un espectáculo que propició una hazaña técnica de la producción, que incluso debió traer equipo no disponible en el país.

Bocelli no solo fue un éxito de sintonía (marcó 35,4 puntos de rating online, con peak de 41,2), sino que generó una calurosa respuesta del respetable, que lo premió con sendas Gaviotas de plata y oro. Hacia el final el “Monstruo” bramó para reclamar su regreso al escenario. De hecho, él mismo pidió volver, atendiendo a la ovación. Ahí lo acompañó su hijo Matteo, la revelación de la noche.

“Esa experiencia yo no me la esperaba -admite Andrea Bocelli-. Ha sido muy bueno porque sentí el abrazo del público, el cariño para mí y para Mateo. Y como padre ha sido una felicidad enorme sentir el cariño del público para él”.

-¿Cómo ha visto la carrera que ha hecho Matteo y lo que genera en el público?

-Yo creo que empezó bien, creo que va a tener las ganas, la fuerza y va a hacer sacrificios para seguir adelante, para que la gente lo pueda amar y lo pueda conocer mejor. Yo sé que se ha presentado en Chile y sé que ha recibido el cariño de tu país.

-¿Pudo conocer algo más de Viña del Mar cuando vino al Festival?

-No, desafortunadamente no, porque siempre ando corriendo, voy de prisa. Llegué, y en ese concierto me fui rapidito.