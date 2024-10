La muerte de Liam Payne: estudio forense resolvió que había cocaína en su cuerpo

Las consecuencias en torno a la muerte de Liam Payne, el ex cantante de One Direction que la semana pasada cayó desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, siguen latentes.

En las últimas horas, la investigación en torno a su deceso abrió un capítulo esencial. Un estudio forense realizado a materiales extraídos del cuerpo del músico determinó la presencia de cocaína, aseguraron fuentes clave del expediente al portal Infobae.

El dato, según las mismas fuentes, se desprende del adelanto parcial del informe toxicológico del caso, cuya realización continúa. Diversos medios internacionales apuntaron a la supuesta presencia de cocaína rosa, o “tusi”, un compuesto callejero que suele mezclar cocaína, ketamina y colorante de torta, entre otras sustancias. Sin embargo, el reporte al que accedió la Justicia no las incluye, dice Infobae

Uno de los medios que informó acerca de la presencia de “tusi” fue el portal estadounidense TMZ. “Fuentes policiales en Buenos Aires dijeron a TMZ... que los resultados toxicológicos del fallecido cantante de One Direction ya están disponibles, y muestran que tenía cocaína y crack en su cuerpo cuando cayó y murió desde un balcón del tercer piso de un hotel de Buenos Aires, Argentina”, informa por esta hora TMZ.

ABC News, a su vez, agrega que a la lista se suman restos de ketamina, éxtasis y también la llamada “cocaína rosa”.

En paralelo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los análisis de laboratorio del material encontrado en la habitación del hotel del ex cantante de One Direction, concluyó la primera parte de los estudios y ya cuenta con los resultados preliminares que fueron comunicados al fiscal interino Marcelo Roma, a cargo del expediente.

Entre el material analizado se encuentran diversos restos biológicos, cuyos estudios ya fueron completados y se mantienen en absoluta reserva. Por otra parte, se realizó un test al polvo blanco encontrado en el escritorio del ex cantante de One Direction fallecido el miércoles pasado. Sin embargo, la naturaleza de esta sustancia, en apariencia cocaína y que se divulgó en varias fotografías a través de la web, aún no pudo ser establecida.

El polvo, sin embargo, fue sometido a un segundo estudio de cromatógrafo, para determinar con mayor precisión su composición química.

Así, se podría avanzar en la repatriación del cuerpo del intérprete, ya que su padre llegó la semana pasada a Buenos Aires, pero aún no ha podido realizar tal trámite debido a que no se han resuelto los motivos definitivos de su muerte.