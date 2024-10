“Estaba demasiado empastillado”: el día que Charly García escribió Canción para mi Muerte mientras hacía el servicio militar

“Te suplico qué me avises si me vienes a buscar, no es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar”, canta Charly García con la melodía de Canción para mi muerte de fondo.

El ídolo del rock argentino, que hoy cumple 73 años, tenía tan solo 20 cuando escribió en la camilla de un hospital militar la canción que posteriormente llegó a formar parte de Vida, el primer álbum de la banda Sui Generis, publicado en 1972.

Considerada una de las mejores canciones de la historia del rock argentino según Rolling Stone, el sencillo fue escrito en la época en la que el músico pasó por el servicio militar obligatorio, del que intentó librarse en más de una ocasión.

El año era 1970 y Charly García había recién terminado la educación secundaria cuando fue seleccionado para cumplir un año de servicio militar, conocido popularmente en la Argentina como “colimba”. En esa época el músico argentino ansiaba por liberarse de los estudios y dedicarse a la música a tiempo completo, por lo que no le causó mucha gracia que lo llamaran para integrarse a las filas castrenses.

Charly García en el servicio militar.

Durante el tiempo en el que Charly García estuvo en el regimiento de Campo de Mayo en Buenos Aires, hizo todo lo posible para “salvarse de la colimba”, desde fingir imposibilidades físicas, hasta acusar que sufría un mal del corazón. Sin embargo, ninguna de esas excusas le dio resultado.

Según relató el músico en su especial Bios de National Geographic, un día su madre le llevó al Hospital Militar “un frasco de anfetaminas”, el cual ingirió en su totalidad con la esperanza de que finalmente lo dejaran irse a casa.

Lo que realmente ocurrió fue que el argentino sufrió una sobredosis, que lo dejó internado en el Hospital Militar mientras experimentaba algo “similar a la muerte”. El músico aseguró que vivió una noche de delirio en la que recibió la visita de un ángel. Un sueño que lo llevó a inspirarse para escribir Canción para mi muerte.

“Había un papel y un lápiz y en diez minutos la había hecho. No podía dormir porque estaba demasiado empastillado. La música me salvó”, confesó el músico.

Después de aquel episodio, los intentos del García de salir de Campo de Mayo no se detuvieron. El músico ideó un último plan: fingir que había caído en la demencia. Así, se infiltró en la sala de la morgue del hospital y se llevó un cadáver que paseó por todo el régimen. En un momento, fue interceptado, a lo que dijo que lo había sacado a tomar sol. “Lo vi muy pálido”, confesó.

Al poco tiempo, el Ejército Argentino declaró a Charly como “maníaco-depresivo, con personalidad esquizoide”, lo que le permitió finalmente liberarse de la “colimba” y convertirse en uno de los artistas más influyentes del rock argentino.