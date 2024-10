Geezer Butler recuerda la ‘desgarradora’ decisión de despedir a Ozzy Osbourne de Black Sabbath

En una reciente entrevista con The Bob Lefsetz Podcast, Geezer Butler, el bajista de la banda de heavy metal, Black Sabbath, se sinceró sobre el momento en que la banda decidió despedir a su cantante principal, Ozzy Osbourne, en 1979.

En ese entonces, la década de los 70 estaba llegando a su fin, y las cosas ya no venían muy bien para la banda. En el verano de 1978, Black Sabbath se fue de gira de la mano de su nuevo album Never Say Die!, un disco que no había tenido un muy buen recibimiento y que habían grabado en gran parte sin su vocalista principal, que desaparecía constantemente pasando de club en club.

“Todos tomábamos drogas y bebíamos alcohol y cosas así, pero aún podíamos funcionar. En cambio, Ozzy ya no funcionaba”, expresó Butler durante la entrevista, recordando el momento en que grabaron Never Say Die!: “Conseguimos esta casa en Bel Air para escribir un álbum. Ozzy simplemente no estaba interesado en la música que estábamos haciendo”.

Ozzy Osbourne

Según cuenta Butler, fue el guitarrista Tony Iommi quien inicialmente sugirió sacar a Osbourne de la banda. “El dijo:‘Ozzy tiene que irse’. Simplemente no está interesado. La banda no irá a ninguna parte si seguimos así”. Fue entonces cuando Iommi propuso reemplazarlo por un hombre que conoció en una fiesta que tenía una voz “absolutamente brillante”. Se trataba de Ronnie James Dio, quien se uniría a la banda tras la salida de Osbourne.

Butler reveló que en ese entonces vivió el proceso como algo “desgarrador”. “Todos habíamos crecido juntos. Luchamos juntos contra todo pronóstico”, recordó. “Hicimos milagros, haciendo que la banda tuviera éxito. Y fue desgarrador. Es como cortarte el brazo”.

Por su parte, Osbourne tampoco estuvo feliz con las noticias. “Él no podía creerlo. Es como si una tonelada de ladrillos le cayera encima”, aseguró Butler. “Nos teníamos el uno al otro, pero Ozzy no tenía a nadie. Y afortunadamente fue entonces cuando apareció Sharon y lo salvó” comenta, refiriéndose a quién hoy es su esposa.

Años después de aquel momento, Butler asegura que fue lo correcto. Tras la salida de Osbourne, Ronnie James Dio se convirtió en el nuevo vocalista principal, con quien lanzaron dos álbumes: Heaven & Hell y Morb Rules. Por su parte, Osbourne continuó con su propia carrera de manera exitosa.