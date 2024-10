Tyler, the Creator arremete y lanza nuevo disco, Chromakopia: escúchalo aquí

A casi tres años de su último disco, el cantante y productor estadounidense Tyler, The Creator protagoniza su esperado regreso con Chromakopia, su séptimo álbum de estudio.

De la mano de Columbia Records y bajo su propia producción, el artista indaga en una nueva era dentro de un plano musical que, sin dejar de lado sus tradicionales raíces en el rap, explora sonidos mucho más amplios y desconocidos.

Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Wolf, en 2013, el estadounidense comenzó a indagar cada vez más en fusiones de jazz, soul y R&B, logrando capturar un público cada vez más amplio. En 2017, el artista lanzó Flower Boy, seguido de los álbumes posteriores Igor (2019) y Call me if you get lost (2021) con los que se ha llegado a consolidar como uno de los artistas del rap más influyentes de la década.

Esta nueva propuesta incluye colaboraciones destacadas, desde Childish Gambino, Schoolboy Q, Teezo Touchdown y Daniel Caesar, hasta Doechii, Lil Wayne, Glorilla y Sexyy Red, entre otros. Por otra parte, los samplers del álbum incluyen al músico zambiano Paul Ngozi en Noid, Q-Tip y James Brown en Darlin, I, People’s Pleasure With Alive and Well en Take Your Mask Off, y Luke en Balloon.

Tyler, The Creator

Chromakopia llega tan solo seis días después del lanzamiento de su single y video musical Noid, con el que el artista dio el primer vistazo a lo que sería el sonido de su nuevo álbum entre guitarras eléctricas y un extracto de una canción de la banda zambia Ngozi Family que le da un giro distinto a la canción. Tras su lanzamiento, Pitchfork calificó la canción como “una agradable combinación de la sensibilidad rock-rap de Tyler, con guitarras puntuando compases frenéticos”.

Durante un evento de escucha que llevó a cabo en Los Ángeles este domingo, el artista vinculó este álbum con la sabiduría que le ha heredado su madre. “Ahora que tengo 33 años, todo eso es como ‘oh, de eso estaba hablando ella’”, expresó. “’Oh, ya no soy el tipo que era cuando tenía 20 años‘”.

El artista también anunció su gira mundial Chromakopia: The world tour, junto a los raperos Lil Yachty y Paris Texas, con quienes tocará el próximo año en América del Norte, Europa y Oceanía.

Escucha el álbum acá