De Mi Pobre Angelito a Saturday Night Live: el mundo pop de Donald Trump y Kamala Harris en películas, TV y libros

Este martes se inician las elecciones en Estados Unidos, un proceso que enfrenta a Kamala Harris y Donald Trump en una estrecha contienda. Los perfiles de ambos candidatos son abismalmente diferentes, incluso por sus apariciones mediáticas y sus intervenciones en productos culturales.

Trump, por un lado, ha aparecido en más de una decena de producciones audiovisuales y fue productor de su propio reality, El aprendiz (2004), que profundizó su imagen de empresario-celebridad. Por otro lado, Harris ha limitado su aparición en pantalla a documentales y a actos de campaña, como su última intervención en Saturday Night Live.

Asimismo, ambos aparecen en documentales relativos a sus campañas electorales y a los comicios de hoy. Uno de ellos, estrenado este año, es The Choice 2024: Harris vs. Trump, dirigido por Michael Kirk. La batalla por América (2024), disponible en Movistar+ y dirigido por Simon Harries y Katie McDougall, es otro documental que aborda el camino de los candidatos por la Casa Blanca.

Kamala Harris

Ser fiscal en varias ocasiones, senadora y vicepresidenta de Estados Unidos ha limitado el tiempo de Kamala Harris en pantalla u otros espacios. La ahora candidata ha participado en un par de oportunidades en piezas documentales referidas a otras personalidades del espectáculo.

Uno de ellos es The Black Godfather (2019), un documental biográfico centrado en la vida de Clarence Avant, un hombre clave en Hollywood y activo representante por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. En esta producción dirigida por Reginald Hudlin, Harris forma parte del elenco de rostros conocidos que alaba la obra de Avant, sumándose a Quincy Jones, Lionel Richie o Barack Obama.

Es más, el año pasado, y en calidad de vicepresidenta, Harris emitió una declaración desde el sitio oficial de la Casa Blanca lamentando el fallecimiento de Clarence Avant, reconociendo su valor en la historia estadounidense. “Él era mi amigo”, declaró en agosto de 2023.

Asimismo, Kamala Harris participó en el homenaje de ABC titulado Chadwick Boseman: A Tribute for a King, dedicado al actor de Pantera Negra, fallecido el 28 de agosto de 2020. En la producción, reconoció el apoyo de Boseman a su candidatura a la vicepresidencia: “Que su último tuit alentara a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto refleja mucho a Chadwick”, dijo.

Durante su campaña, Kamala Harris recibió el apoyo de numerosas estrellas, entre ellas Jennifer Aniston, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Eminem, Bruce Springsteen, Robert De Niro, Jennifer Lopez, entre otros. Además, ha hecho del verde un color de su campaña, apuntando al álbum Brat de Charli XCX, con el fin de apuntar a un electorado más joven.

Este último fin de semana, la aparición de Kamala Harris en Saturday Night Live (SNL) sorprendió a varios. La candidata apareció junto a Maya Rudolph en el programa de NBC, en un sketch que enfrentaba a la imitadora con su reflejo, encarnado en la verdadera Harris. “Es bueno verte de nuevo, Kamala”, le dijo la Harris real a su reflejo. “Solo estoy aquí para recordarte que puedes con esto, porque puedes hacer algo que tu oponente no puede hacer: puedes abrir puertas”.

Hay que recordar que su contendor, Donald Trump, ha participado en SNL en dos oportunidades, en 2004 y 2015.

En cuanto a textos que relevan parte de la vida de Kamala Harris, destaca Kamala Harris (2021, Roca Editorial), de Dan Morain, que aborda los inicios de su carrera política, desde su infancia hasta sus primeros años como fiscal. También, el texto Kamala Harris, la primera, de María Ramírez (Flash), se enfoca en la irrupción de Harris en la política estadounidense y los hitos que marca al ser una fuerte figura femenina de raíces migrantes. Por último, está su biografía Nuestra verdad, que publicó en 2021 en su papel de vicepresidenta y que está disponible en español gracias a Planeta.

Donald Trump

Las primeras incursiones de Donald Trump en el mundo del espectáculo fueron tras bambalinas. Luego de comprar acciones en la Organización de Miss Universo en 1990, se adentró en el mundo de los concursos de belleza y en la realización de los mismos. Consolidado como un empresario inmobiliario, Donald Trump realizó su primera aparición en el cine, en Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York (1992), uno de sus más recordados cameos.

Los dos años consecutivos, apareció en El pepinillo (1993) y en Pequeños traviesos (1994), como el padre de Waldo. Así, le siguieron personajes menores en más títulos, tales como Eddie (1996), La socia principal (1997), Celebrity (1998) y 54 (1998).

Además, el empresario se sumó a icónicas series de los noventa. Una de sus primeras apariciones en un show fue en El príncipe de Bel Air (1994), protagonizada por Will Smith. En esa oportunidad, actuó con su esposa de aquel entonces, la actriz Marla Maples, interpretando a un rico que quería compra la casa de los Banks.

Asimismo, participó junto a Fran Drescher en La niñera. Sin embargo, el magnate puso una curiosa condición: un cambio en el guion. Este estipulaba que Donald Trump era un ‘millonario’, característica poco precisa, según el equipo del empresario, que envió una carta a la producción para que cambiara ese concepto por ‘billonario’.

Posteriormente, en 1996, Trump apareció en el show Spin City, protagonizada en sus inicios por Michael J. Fox y en Suddenly Susan, en 1997. Además, en 1999, el magnate hizo una aparición fugaz en el episodio 8 de Sex and the city, en la segunda temporada.

Sus apariciones en películas continuaron en Zoolander, un descerebrado de moda (2001) y Amor a segunda vista (2002).

Su propio reality, llamado El aprendiz, irrumpió en 2004 y le valió a Donald Trump dos nominaciones a los premios Primetime Emmy. En este programa, conducido por el magnate, un grupo de empresarios competían por 250 mil dólares y un contrato para dirigir una de sus empresas. Tuvo 15 temporadas y 192 episodios que se extendieron hasta 2017.

Hoy, el nombre del reality show titula una producción cinematográfica sobre el candidato estadounidense. El aprendiz (2024), dirigida por Ali Abbasi y protagonizada por Sebastian Stan como Donald Trump, llegará a cines de Latinoamérica el 24 de octubre de este año y aborda los primeros pasos del empresario, de la mano del abogado y mentor Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong.

Tras su estreno en el Festival de Cannes, en mayo de este año, la cinta ha generado controversia. El equipo de Trump envió una carta de cese y desistimiento acusando a los cineastas de difamación e interferencia electoral ilegal.

En cuanto a libros, diversos textos relevan aspectos de la vida de Donald Trump. Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump (1994), de Harry Hurt III, es uno de los más polémicos, ya que recoge, por ejemplo, la acusación de violación en su contra por parte de su exesposa, Ivana Trump.

Miedo. Trump en la Casa Blanca (2019), escrito por el Premio Pulitzer Bob Woodward, es el inicio de una trilogía—le siguen Rabia y Peligro― que revisa la gestión del expresidente en el Despacho Oval, a través de entrevistas en profundidad a fuentes de primera mano. Ahora bien, un libro que analiza los otros libros ya existentes sobre Donald Trump es En qué estábamos pensando. Un resumen de la historia intelectual de la Era Trump (2020), del también Pulitzer Carlos Lozada.

Por supuesto, Donald Trump también es autor de sus propios libros, entre ellos Trump. El secreto del éxito en el trabajo y en la vida, en coautoría con Bill Zanker; Donald Trump. Piensa como un campeón (2010) y Why we want you to be rich: two men, one message (2024) en coautoría con el reconocido autor de libros sobre finanzas, el empresario Robert T. Kiyosaki.