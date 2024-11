“Acepto los nuevos retos”: por qué Rafael Araneda fue el elegido para animar el próximo Festival de Viña

Rafael Araneda retorna al Festival de Viña del Mar. El animador volverá al evento que encabezó entre 2011 y 2018 en Chilevisión, pero esta vez en Mega y acompañado de Karen Doggenweiler.

Así se oficializó esta mañana en el matinal Mucho gusto de la red privada, donde Araneda llegó después de un largo viaje durante toda la noche desde Estados Unidos, país en que reside junto a su familia, ya que está cargo del espacio Enamorándonos USA, que se transmite en la cadena UniMás.

En conversación con Culto, Araneda explica por qué aceptó el camino de vuelta a la Quinta Vergara: “El Festival de Viña es una instancia maravillosa para nuestro país; convoca, es transversal, nos une en torno a una fiesta, es nuestra. Creo que es un privilegio, un honor que te inviten, que te valoren. Lo tomo como un reconocimiento y, en ese sentido, lo tomo con mucha humildad, con mucho agradecimiento. Son muchas sensaciones. Yo hubiese pensado que después de llevar tanto tiempo afuera, uno perdía conexión; y me di cuenta de que no”.

Después continúa: “Yo soy un tipo en permanente búsqueda siempre, eso no ha cambiado. Más allá de que pasen los años, me declaro súper inquieto. Me declaro curioso, me gustan los desafíos, me entretengo, lo paso bien, me desarrollo personal y profesionalmente aceptando nuevos retos. Un montón de cosas que van desde la perspectiva más personal de cómo yo veo la vida hasta la perspectiva más profesional”.

Los factores clave

Las conversaciones entre Araneda y los ejecutivos de Mega comenzaron en julio. Pese a que rondaron otros nombres como alternativas para acompañar a Doggenweiler, el ex hombre de TVN siempre fue el candidato más fijo y seguro, el que de alguna manera ambicionaban al interior de la estación de Vicuña Mackenna.

¿Las razones? Una de ellas es que garantiza trayectoria, seguridad y amplio conocimiento del evento. Al interior de la organización reconocen que la última apuesta en la animación del Festival (Francisco Saavedra) respondió más a una prueba, por lo que ahora querían volver a una figura que tuviera un vínculo más reconocido e histórico con la Quinta Vergara.

Por eso mismo, también fue clave la experiencia que tenía con la propia Doggenweiler: ambos se conocen desde hace mucho tiempo en TVN y han compartido en varias oportunidades juntos. O sea, es una dupla probada: han estado en El baile en TVN (2006-2008), Estrellas en el hielo (2008) y Circo de estrellas (2010), entre otros.

Ello puede alentar a entregarle a la animación de Viña 2025 el sello que Mega desea: un estilo más suelto, fluido, espontáneo, maduro, que rompa con el rígido formato establecido por duplas anteriores.

Araneda lo grafica de esta manera: “Cuando trabajé con Eva (Gómez) en Viña no había trabajado antes con ella. Cuando lo hice con la Carola, tampoco había hecho algo antes con ella. Con Karen nos conocemos mucho. En el éxito y en el fracaso. Y Viña es así: si nos hundimos, nos hundimos todos. Si triunfamos, triunfamos todos”.

Otro aspecto esencial para acercarse a Araneda es su actual experiencia internacional. Como parte de la cadena Univisión, la más importante de habla hispana en Estados Unidos, el conductor ayudará a amplificar la fiesta musical a nivel latinoamericano. La promocionará en sus espacios y en las plataformas en las que participe. De hecho, la próxima semana viajarán a Norteamérica para hablar como dupla del evento en distintos programas del canal de Miami. También estarán los premios Grammy Latinos que se entregarán el jueves 14 de noviembre.

El trato de Araneda con Mega incluye las versiones de 2025 y 2026, con posibilidad de renovar por otros dos años más –lo que dura la licitación- en caso de que la dupla resulte. También incluye un programa para la próxima temporada, del que aún no se ha resuelto su contenido ni se han mantenido mayores conversaciones.

La dupla Araneda-Doggenweiler

Tal como se mencionó, el debut de esta pareja televisiva fue en TVN. Karen Doggenweiler dio sus primeros pasos en pantalla en ese canal, en el área de prensa y deportiva, para después saltar al programa de entretenimiento Pase lo que pase (1998), junto a Felipe Camiroaga, y al matinal Buenos días a todos (2002).

En tanto, Rafael Araneda comenzó en La Red con programas de videos TOP30 y Revolviéndola. En 1999 llega TVN a conducir una serie de programas, como Noche de Juegos, Corazón Partío y el famoso Rojo, fama contrafama, donde el conductor se consagró como el “tío conductor”.

RAFAEL ARANEDA - ANIMADOR - PROGRAMA ROJO - TELEVISION - ARTISTAS - GRITANDO - ANIMANDO

El baile en TVN fue una de las grandes apuestas de TVN en 2006, por su carácter estelar, el alto costo y la competencia de Locos por el baile, de Canal 13, emitido en simultáneo. El programa producido por la BBC tuvo alta sintonía e incluso ganó el Copihue de Oro a mejor estelar 2007.

Posteriormente, la dupla Araneda-Doggenweiler volvió con un formato importado de BBC, con el estelar de concursos Estrellas en el hielo en 2008. En esa ocasión, ambos animadores incursionaron en el patinaje artístico. “No había patinado nunca. Yo era de los que jugaba fútbol y tenis, o andaba en bicicleta cuando era chico. En eso ella me lleva ventaja”, dijo Araneda a El Mercurio, en 2008. Eso sí, Doggenweiler ya tenía experiencia en el patinaje. “Son técnicas bien distintas. Me ayuda un poco para mantenerme en equilibrio, pero nada más. Creo que vamos a estar a la par”, dijo ella en esa oportunidad.

Al año siguiente, condujeron juntos Todos a coro (2009), también en TVN y con producción de la BBC. El último proyecto que coanimaron en ese canal fue Circo de estrellas (2010), una adaptación de un programa de concursos australiano, donde los famosos se desempeñaban en diferentes disciplinas circenses.

Además, ambas personalidades se encontraban en las transmisiones de la Teletón, siendo una de las duplas más fuertes de la jornada. Es más, en 2017, para el cuadragésimo aniversario de la cruzada benéfica, fueron protagonistas del clásico “beso” pedido por el público.

La situación se repitió al año siguiente, cuando la pareja animó el cierre de la jornada solidaria en el Estadio Nacional. “Pero sabes que no te puedo besar, Rafa, porque con esto de la gira, de estar en Arica después llegar a Tierra del Fuego, estoy un poquito tomada del pechito”, dijo Doggenweiler, haciendo alusión a que estaba resfriada.

Tras la insistencia del público, Araneda se mostró dispuesto a cumplir con la petición. “Si el Nacional lo pide lo hacemos”, señaló Rafa. “Ya, lo voy a resfriar, pero la Marcela después me va a reclamar”, expresó la animadora. Ambos se besaron, cumpliendo la clásica tradición que probablemente revivirán en la Quinta Vergara.

La primera incursión de la pareja en un festival en vivo fue en el Festival de la Leche y la Carne de Osorno, en 2019, espacio que Rafael Araneda ya había animado antes con Carola De Moras.

Recordemos que tanto Karen Doggenweiler como Rafael Araneda tienen experiencia en festivales. La conductora, por su parte, ha estado frente al Festival de Antofagasta en 2013 y 2014, junto a Julian Elfenbein, y delante del Festival del Huaso de Olmué por seis ediciones, en la companía de rostros como Leo Caprile, Cristian Sánchez y Gonzalo Ramírez. Por su parte, Rafael Araneda ha animado el Festival de Viña del Mar en ocho oportunidades.

El complejo debut de Araneda en Viña del Mar

La carrera de Rafael Araneda en el Festival de Viña del Mar comenzó en 2011. Tras unos años en TV Azteca, en México, el animador debutó en Chilevisión para el certamen viñamarino y dispuesto a animar la cuarta temporada de Fiebre de baile y la segunda de Talento chileno.

Su copresentadora fue Eva Gómez, conocida por su papel en el programa El diario de Eva. La pareja tomó el lugar que dejó en 2010 Felipe Camiroaga y Soledad Onetto.

La dupla Araneda-Gómez no partió exenta de polémicas.

Los animadores Eva Gomez y Rafel Araneda durante la cuarta noche del 52 Festival de la cancion Internacional de Viña del Mar, organizado por Chilevision. Quinta Vergara. **DISTRIBUCION GRATUITA, SOLO USO EDITORIAL, PROHIBIDA SU VENTA** Foto: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

El certamen tuvo su primera noche el 21 de febrero. En la jornada debut, Rafael Araneda fue acusado por Dino Gordillo de terminar abruptamente su rutina. Sin embargo, lo más áspero vino al día siguiente, cuando Américo lo criticó por no saber manejar una circunstancia puntual.

“Voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz de sostener al público, pidiéndome al oído, mientras yo estaba viviendo mi mejor momento, que lo ayudara a calmar la noche, que lo ayudar a calmar al monstruo”, sostuvo Américo en la conferencia de prensa posterior.

Además, agregó que el animador le dijo “que venían más artistas, que venía Oscar Gangas y Aventura, con quienes, seguramente piensa, que tiene mayor proyección que conmigo, que soy un artista nacional”. Según registró La Tercera, el tema fue resuelto por el director general del Festival de Viña, Pablo Morales, quien conversó con el músico para limar asperezas.

01 Marzo de 2013/VIÑA DEL MAR Los animadores Eva Gomez y Rafael Araneda bailan durante, Wisin y Yandel, en la ultima noche del festival Internacional de la canción de Viña del Mar. FOTO: SEBASTIAN RODRIGUEZ AGENCIAUNO

Jaime de Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión, también dijo en ese entonces: “Rafael ha hecho una gran animación y tiene todo el respaldo del canal. Américo hizo un gran show y no vale la pena quedarse en detalles chicos. ‘Rafa’ tiene una labor compleja y con Eva lo han hecho muy bien”.

Al año siguiente, el animador también tuvo roces con uno de los artistas. De acuerdo a lo revelado por Araneda en Podemos Hablar, Marc Anthony exigía que le entregaran Gaviota de platino, un reconocimiento que la noche anterior le había sido entregado a Luis Miguel, por sus treinta años de carrera.

“A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo (Marc Anthony) debería haberse ganado todas las gaviotas. El hecho es que él se empieza a despedir con una bandera chilena, se agachaba y se tapaba con la bandera y el tipo me decía: ‘quiero lo mismo que Luis Miguel”’, reveló Araneda en el programa de Chilevisión Podemos Hablar.

“Él no quería salir y me decían por la oreja que lo sacara. Yo tenía un micrófono que aprietas un botoncito y anulas la salida al espectáculo por lo que puedes hablar por interno y yo les digo a dirección: ‘este weon quiere platino ¿habrá otra por ahí?’, no hay nada me decían”, relató.

“Yo le doy la mano y lo tiro para arriba diciendo que así se despide Marc Anthony, y lo empiezo a empujar para sacarlo no más”, rememoró el animador del certamen viñamarino, añadiendo que tras el show, el mánager del cantante estuvo “cobrando más gaviotas”.

Junto a su compañera Eva Gómez, ambos vivieron una compleja situación en el certamen de 2013, tras la presentación de Elton John. Evidentemente confundido, el artista no comprendía la dinámica de la entrega de premios —en ese entonces antorchas y gaviotas— y los animadores no usaron el inglés para explicarle. El embajador británico en Chile de ese entonces, Jon Benjamin, y el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, criticaron a los animadores por su manejo con el artista.

“Los dos han fallado, tanto Eva Gómez por hablar de más como Rafael Araneda por no saber remostar esos baches que quedan en la animación, hay un problema de sincronía, de carisma y de empatía”, escribió La Tercera tras la jornada.

En 2014, Eva Gómez deja la animación del Festival de Viña y el lugar lo ocupa Carolina De Moras.

Una de las situaciones complejas que enfrentó Rafael Araneda en 2017 tuvo relación con el humor. Las pifias al comediante Ricardo Meruane eran evidentes en su show en la Quinta Vergara y el conductor manifestó su descontento. Así lo recordó su compañera, Carolina De Moras.

“La persona que estaba en la muela (sonopronter) en un momento también lo dejó. Le dijo ‘corre tu solo’. No estoy diciendo que lo abandonó, sino que le dijo que lo haga solo para que le salgan los chistes más rápidos”, explicó.

“Rafael les fue a gritar y les dijo ‘muévete’ y un montón de otros improperios. ‘Haz que este gallo por último cuente chistes cortos, lo que sea pero hagan algo’ y de ahí llegó también Alex Hernández (director del Festival) a decirles lo mismo”, relató.

Asimismo, en 2018, los televidentes mostraron su descontento por la transmisión del show de la banda británica Jamiroquai, alegando que se mostraba más al público, que a los músicos. El animador Rafael Araneda, de acuerdo a lo publicado por Emol, defendió la postura del director Alex Hernández: “Es primera vez que nos pasa eso que quieren ver al artista más que a la gente”.