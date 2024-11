Con chistes sobre Boric y su nueva relación, Tomás Vodanovic y Cathy Barriga: mira acá la rutina de Luis Slimming en la Teletón 2024

Luis Slimming fue parte de los invitados a participar de la transmisión de la Teletón 2024 y no solo hizo reír al público en el Teatro, sino su rutina se rápidamente se tomó las redes sociales. El comediante se presentó a eso de las 00:45 de la madrugada, pero el horario no fue un impedimento para que su show se convirtiera en uno de los más comentados de esta edición.

Partió su presentación expresando “Estoy muy contento de estar acá. Estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta”. “Yo quería ser como Melón y Melame. A mí eso era lo que me llenaba”, afirmó. Luego, dio paso a chistes de su experiencia como profesor de matemáticas.

“Finalmente me dediqué a hacer humor. Dejé de hacer clases. Además en ese tiempo no cachaba que pagan 17 palos en la San Sebastián, sino me hubiese quedado hasta el final”, bromeó.

La actualidad nacional se mantuvo presente en la presentación, sumando chistes sobre Tomás Vodanovic, el arresto domiciliario de Cathy Barriga e incluso el mismo presidente Gabriel Boric que horas antes había estado en el mismo escenario del Teatro. “Se viste como si viviera en un faro (...) y aún así sacó polola nueva”, fue ude los comentarios que lanzó el comediante en su rutina.