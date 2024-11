Hopes and Fears, la historia del álbum debut de Keane que sonará en Chile a 20 años de su lanzamiento

Keane había estado tocando durante seis años antes de lanzar su primer álbum de estudio Hopes and Fears el 10 de mayo de 2004. Durante sus inicios, en 1995, los miembros de la banda de rock alternativo -Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, Richard Hughes y Jesse Quin- se ganaban la vida tocando en pubs alrededor del norte de Londres mientras trabajaban a tiempo parcial en alguna cafetería mal pagada.

A medida que pasaron los años, Keane se convirtió en un proyecto cada vez más serio para los miembros, quienes comenzaron a encontrar su sonido y grabar algunas de las canciones que terminarían formando parte de Hopes and Fears. “De repente, estábamos pasando mucho más tiempo trabajando en esas pistas, y la dinámica comenzaba a tener sentido en términos de la estructura de la banda”, expresó Tom Chaplin para el medio Spin.

Keane pose for a group portrait backstage at a TV show, London, 2004. L-R Richard Hughes, Tom Chaplin and Tim Rice-Oxley. (Photo by David Tonge/Getty Images)

Era el año 2001 y su racha de inspiración coincidió con una invitación del productor ganador del Grammy James Sanger a grabar algunas canciones en su estudio ubicado en Francia. Fue ahí donde grabaron canciones como Bedshaped y This Is The Last Time, con el piano como instrumento principal.

Ya en febrero de 2004, la banda lanzó su primer sencillo comercial, Somewhere Only We Know, que pasaría a la historia como una de las canciones más populares de la banda y que, según contó el vocalista Tim Rice-Oxley para Billboard ese año, había sido inspirada por Heroes de David Bowie. La canción rápidamente se convirtió en un éxito, alcanzando el Top 3 Singles en Inglaterra.

No mucho tiempo después, el 10 de mayo de 2004, el álbum en el que trabajaron por tanto tiempo finalmente salió a la calle. “De repente, nos pusieron en la radio y tuvimos mucho interés por parte de los sellos discográficos, y el resto es historia”, expresó Chaplin para Spin, quien asegura que Hopes and Fears es la culminación de una especie de viaje de descubrimiento, como lo suelen ser los primeros álbumes.

Sin embargo, por más que se tratase de su álbum debut, Hopes and Fears no tardó en llegar al puesto número uno en las listas, con más de 2,5 millones de ventas en el Reino Unido en su primer año, y un millón en Estados Unidos.

Aparte de Somewhere only we know, el álbum de 12 pistas también incluye éxitos como This is the last time, una canción sobre dejar a alguien con quien se perdió la chispa. “Cada vez que escucho la canción siento que es una instantánea del momento en el que dos personas se despiden”, dijo Tim Rice-Oxley en un foro.

Everybody’s changing es otro de los grandes singles que sacó el álbum y que llegó al número 4 en las listas del Reino Unido cuando se lanzó el 3 de mayo de 2004. En una publicación en Instagram en abril de 2024, Keane dijo: “Everybody’s Changing es básicamente una canción sobre tratar de lidiar con viejas amistades y relaciones que cambian, y tú mismo cambias, a medida que pasas los veinte. Es un momento muy transicional en la vida, tratando de encontrar tu lugar y tu historia como adulto.”

Tras su indudable éxito, Chaplin recuerda que la banda sintió una sensación de alivio al saber que todos esos años de trabajo y decepción no fueron en vano. “Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa de mezclas de los Heliocentric Studios, donde hicimos Hopes and Fears, escuchando una de las primeras mezclas de Somewhere Only We Know. Tenía la sensación de que habíamos conseguido algo que tenía un extra de magia. Hacer música es a menudo un proceso lleno de dudas... pero en esta ocasión había algo innegable en lo que habíamos creado. Está claro que mucha gente sintió lo mismo cuando salió el álbum”, reflexionó.

El 10 de mayo de 2024, exactamente 20 años después de su lanzamiento inicial, la banda publicó una versión remasterizada del icónico disco, el cual tocará de la mano de sus más reconocidas canciones en una gira mundial que llegará al Movistar Arena el próximo 19 de noviembre de 2024.

“Cuando pienso en estas canciones, sigo imaginándonos tocándolas en pequeños pubs de todo el Reino Unido. Recuerdo lo emocionante que era ver cómo crecía el público. Esas canciones nos abrieron la puerta a otra dimensión; todo lo que ha sucedido en nuestras vidas desde entonces nació de ese momento. Es un privilegio increíble para nosotros que la gente siga escuchándonos después de todo este tiempo”, aseguró Rice-Oxley.