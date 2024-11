Dwayne Johnson: entre la acción navideña y su transformación más radical

Dwayne Johnson (Hayward, 1972) siente un aprecio especial por Jake Kasdan. Con el director y guionista trabajó en Jumanji: En la selva (2017) y Jumanji: El siguiente nivel (2019) –las películas más exitosas de su carrera si no se tiene en cuenta la saga Rápidos y furiosos– y acaba de sumar su tercera colaboración.

Titulada Código: Traje Rojo (ya disponible en cines chilenos), es una cinta navideña de acción sobre la improbable misión que junta a Callum Drift (Johnson), el jefe de seguridad de Santa Claus, y a Jack O’Malley (Chris Evans), un infame cazarrecompensas. Ambos suman fuerzas para salvar la festividad tras la desaparición del Viejito Pascuero (o Papá Noel).

Foto: Reuters/Kent J Edward

El largometraje tiene “algo que Jake logra inherentemente en sus filmes: (...) corazón. Hay mucho corazón en esta película. Creo que muchas veces eso es una exageración en la narración en Hollywood, pero es verdad”, plantea The Rock en una conferencia a la que asiste Culto.

La superproducción imagina que Santa Claus (J. K. Simmons) es secuestrado en la víspera de Navidad. Callum es un tipo más bien estoico que sólo quiere completar su trabajo, mientras que Jack, con su errático comportamiento, es una de las principales fuentes de humor y emoción de la historia.

Johnson no sólo elogia el trabajo del director, sino que también la labor de Hiram García –quien imaginó el concepto de la historia– y Chris Morgan, responsable del guión. “El material se prestó a una gran escala de acción que normalmente no se ve en las películas navideñas, creando al Papá Noel definitivo”, señala mientras observa a Simmons, también presente en la instancia. “Todos estos actores, que obviamente tienen un talento increíble, llegaron amando la Navidad, pero en realidad todos son el actor perfecto para ese papel en particular”.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Uno de los villanos de la trama es Krampus, un personaje interpretado –bajo capas de prostéticos y maquillaje– por el noruego Kristofer Hivju. “Chris (Evans) y yo tuvimos el privilegio de estar en el set durante muchos, muchos días, y Kristofer como Krampus es una de las cosas más impresionantes que hemos visto jamás”, asegura.

“El desafío es que tiene que haber mucha vida en sus ojos, porque todo lo demás son sólo estas increíbles prótesis. Pero como él es un actor tan superior, lo sientes en la película. Así que me quito el sombrero ante ti, hombre. Realmente hiciste un gran trabajo”, dice mirando al actor que interpretó a Tormund en Game of thrones.

Mientras Código: Traje Rojo llega a los cines del mundo –este viernes debuta en Estados Unidos–, Dwayne Johnson alista otros dos nuevos protagónicos. El primero, The Smashing Machine, es probablemente la transformación más radical de su carrera. Bajo la dirección de Benny Safdie y producción de A24, encarna al luchador y artista marcial mixto estadounidense Mark Kerr, labor para la que se sumergió en un exigente trabajo de caracterización.

“Me di cuenta de que también era una oportunidad para mí de extenderme de maneras en las que no me habían extendido antes. Y también de desafiarme de maneras en las que no me habían desafiado antes”, explicó recientemente a la revista GQ.

La transformación fue tan buena que, según Safdie, durante una escena con muchos extras hubo gente que no lo reconocía en el set. “Se oía a la gente decir: ‘¿Cuándo llegará The Rock? Me pregunto cuándo llegará’. Se oía a toda esa gente hablando, y mientras tanto él caminaba entre ellos”, relató a ese medio.

Si ese largometraje se lanzará en 2025 en las salas, un año después será el turno del live-action de Moana. Allí, bajo la dirección de Thomas Kail, repetirá su papel de Maui y compartirá pantalla con Catherine Lagaʻaia, la actriz escogida para interpretar a la versión de carne y hueso de la protagonista.

Antes, a partir del próximo 28 de noviembre, Johnson le volverá a prestar su voz al semidiós en Moana 2, la secuela del éxito animado de 2016. Ambientada un par de años después del final de la cinta original, sigue a Moana y a Maui iniciando un viaje hacia aguas peligrosas después de que la joven recibe la llamada de sus ancestros.