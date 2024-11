St. Vincent canta en español: “Lo abordé con una especie de pureza de corazón. No fue cínico de ninguna manera”

Annie Clark -más conocida como St. Vincent- aún recuerda el primer show que tocó en Latinoamérica muchos años atrás. Fue en Ciudad de México frente a un público que, para su sorpresa, estaba loco por ella. “Yo hice crowd surfing y tuve que luchar con la gente por mis zapatos. Estaban tratando de quitarme los zapatos de una manera casi religiosa”, recuerda entre risas. “Fue tan hermoso y divertido. Pensé ‘¡solo tengo este par, no tengo otros zapatos, entonces no pueden tomarlos, lo siento!’”, agregó. Desde ese entonces, la energía de su público hispanohablante no ha dejado de sorprender a la cantautora estadounidense.

“Creo que en todos los países de habla hispana en los que he tocado, se siente muy claro que la música no es un bien separado, no es un accesorio, la música es la vida misma. Y por eso siempre me ha impresionado ese tipo de amor real, simplemente amor real y descarado”, reflexiona en conversación con Culto.

A sus 42 años, la artista originaria de Oklahoma, Estados Unidos, ha conquistado al mundo con su distintivo estilo musical, que combina elementos del soft rock, indie, pop barroco, hard rock y electropop. Así, tras 7 álbumes y 17 años de carrera, St. Vincent se ha ganado un espacio singular en el mundo de la música.

“Ver a una multitud en la que el inglés es su segundo, tal vez tercer, cuarto idioma, y que canten todas mis canciones en perfecto inglés es increíble”, expresa. Fueron todas aquellas experiencias las que inspiraron a la artista a traducir su disco All Born Screaming -publicado en abril de este año- al español bajo el nombre Todos Nacen Gritando, que llegará a todas las plataformas el próximo viernes 15 de noviembre. “Pensé, si han estado conmigo durante tantos años y me han permitido tener una carrera en sus países, tal vez pueda encontrarlos a mitad de camino y cantar en su idioma”, relata.

Como su séptimo álbum de estudio, All Born Screaming es uno de los discos más especiales para la artista, y es que se trata del primer álbum completamente producido por ella. Con guitarras luminosas y coros eclesiásticos, St. Vincent explora distintas temáticas, incluyendo el amor, la vida y la muerte de la mano de invitados estelares como Dave Grohl, Cate Le Bon y Stella Mozgawa. Recientemente, el disco recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy 2025.

St. Vincent, All Born Screaming.

A pesar de la larga trayectoria de Ann, traducir All Born Screaming al español fue sin duda un desafío. “Hablo español tan bien como un niño de ocho años que no sabe que hay un pasado o un futuro”, expresa. “Entiendo mucho cuando la gente habla, pero me tomo un segundo para pensar en cómo decir algo. No pararé hasta ser excelente”.

Clark asegura que fue navegando la traducción del álbum con la ayuda de su gran amigo Alan Del Rio Ortiz. “No tiene ningún sentido si lo traduces literalmente”, asegura “Afortunadamente es música y no un manual de instrucciones sobre cómo desmantelar una bomba atómica. Lo que está en juego, no es vida o muerte en ese sentido”.

Foto: David William Baum

—¿Sientes que lograste transmitir el mismo espíritu del álbum al traducirlo al español?

Yo creo que sí, porque parte de esto trata sobre el sonido y el espíritu de una voz, de una voz humana. Y también siento que como compositora, si estoy escuchando algo en inglés y las palabras son estúpidas, no puedo, simplemente no puedo apagar la parte de mi cerebro de compositora. Pero cuando escucho música en español, como no entiendo la mayoría de lo que dicen, no tengo ese tipo de reacción instintiva. Entonces puedo simplemente disfrutar de la música, puedo simplemente disfrutarlo y decir: “Ooh, este ritmo es increíble”. Descubrí que era similar cuando cantaba. Me encantó.

—¿Qué te hizo querer elegir este álbum para explorar el español?

Bueno, creo que tenía sentido traducir este disco al español, porque gran parte de las imágenes son, y el tema del disco es como tratar con lo sagrado, lidiar con estas cosas tan grandes, la vida, la muerte y el amor a través de imágenes católicas. Y eso, culturalmente, tiene mucho sentido.

—¿Hubo alguna canción que dijeras “esta es mejor que la original”?

Me gustó mucho El Mero Cero. Me gustó cantar esa porque es un poco hablada, rapeada. Fue que una muy entretenida.

—¿Cómo ha reaccionado tu público hispanohablante ante la noticia de Todos nacen gritando?

No lo sé. Creo que siempre habrá gente en Internet que simplemente se reirá de ti, lo cual es justo. Eso siempre sucederá si tú intentas algo. Creo que para mí, sé que lo abordé con una especie de pureza de corazón. No fue cínico de ninguna manera. Fue simplemente como “¿qué pasa si hago esto? Hagamos una pequeña ofrenda como para decir gracias por llegar a mí todos estos años, quizás yo pueda llegar a ustedes ahora”.

—¿Tienes algún artista de habla hispana que te inspire?

Oh sí. Me encanta Bomba Estéreo, me encanta Cuco, Rosalía. Y luego, desde la perspectiva de un escritor, siempre digo, Borges todo el día. Y Clarice Lispector. Oh, ella es brasileña. Bueno, la música brasileña, esa es otra cosa que me encanta.

—Bueno, tal vez el próximo álbum pueda ser en portugués.

¡Ay dios mío! Si pensaba que el español era difícil...

—Hace unos días fuiste nominada a los premios Grammy por All born screaming ¿Cómo recibiste la noticia?

Te diré una cosa, estoy tan fuera de todo que no tenía idea de que estaban anunciando los Grammy ese día. Empecé a recibir mensajes de felicitaciones y yo como, “¿qué? ¿Sobre qué?”. Pero sí, me sentí muy honrada, me sentí realmente honrada porque es el primer disco que produzco yo misma, entonces, obtener más nominaciones por este que por cualquier otro, ya sabes, se siente muy, muy bien.

Y la otra cosa sobre los Grammy es que realmente los votan tus colegas. Son personas que son productores, ingenieros y compositores y que hacen todo tipo de cosas en el negocio de la música. Así que es bueno tener el tipo de reconocimiento de tus compañeros. Fue una muy buena noticia en una semana que fue muy, muy difícil en Estados Unidos.

Escucha Todos nacen gritando a continuación