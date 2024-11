Denzel Washington adelantó su retiro de la actuación “No sé cuántas películas más voy a hacer, probablemente no tantas”

En medio de su gira de prensa por su última película Gladiador II, el reconocido actor estadounidense Denzel Washington aseguró que no le quedan muchas películas por delante. En una reciente entrevista para el Today Show de Australia, Washington, que actualmente tiene 69 años, reflexionó sobre el futuro de su carrera.

“Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en el próximo Black Panther,” confirmó, adelantando su aparición el Universo Cinemático de Marvel, la que sería una de sus últimas películas, junto con un nuevo proyecto de Steve McQueen y una adaptación cinematográfica de Otelo, de Shakespeare en compañía de Jake Gyllenhaal.

“Para mí se trata de los cineastas. Especialmente en este momento de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente no tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho”, expresó.

Al referirse a los últimos proyectos que tiene planeados, Washington aseguró que “después de eso, me retiraré”.

A lo largo de su carrera, el actor ha destacado por sus actuaciones en una serie de películas, incluyendo El justiciero, Hombre en llamas, Gángster americano, El libro de los secretos, El vuelo y Armados y peligrosos, entre otras.

Su última cinta, Gladiador II, es la secuela de uno de los grandes clásicos del cine en la que comparte pantalla con Pedro Pascal y Paul Mescal y cuyo estreno en Chile llega este jueves 14 de noviembre.