Colin Farrell tras el final de El Pingüino: “Lo amo profundamente, aunque no existe defensa alguna para sus acciones”

Colin Farrell, el protagonista de la serie El Pingüino, sintetiza en una frase cómo sus expectativas se vieron completamente desbordadas por la calurosa recepción del público y la crítica. “No esperaba que la respuesta fuera la que parece haber sido, lo cual es realmente conmovedor”, asegura a Culto luego de la emisión del capítulo final.

Tras el desenlace de la producción de HBO (ya disponible en el canal y en la plataforma Max), el actor irlandés ahora se puede explayar sobre las sensaciones que ha acumulado durante los últimos dos meses. Habituado a hacer películas más que series, compara su última incursión con sus mejores experiencias en la pantalla grande.

“Al estar dos horas, en el cine o en mi casa, una película puede penetrar mi alma y puede quedarse conmigo y transformarme, pero con algo como esto, que se extiende durante ocho semanas, parece asentarse de manera cada vez más profunda en la gente, y la respuesta ha sido extraordinaria, hombre. Estoy muy agradecido”, sostiene.

La ficción mostró a Oz Cobb (El Pingüino) inmediatamente después de los acontecimientos de The Batman (2022), el primer largometraje con Robert Pattinson en el rol del superhéroe. En medio de una Ciudad Gótica en caos, se cruza con dos personajes que se vuelven determinantes en la temporada: Sofia Falcone (Cristin Milioti), la impredecible hija del fallecido Carmine Falcone, y Victor (Rhenzy Feliz), un adolescente huérfano al que Oz conoce en la calle y que se transforma en una suerte de aprendiz.

Desde sus primeros episodios se sugirió que no sería una mera expansión del universo de la cinta dirigida por Matt Reeves (objetivo que cumple con soltura), sino que un estudio de personajes feroces y vulnerables en un mundo en ebullición, y una gran heredera de las mejores historias de mafiosos. Sus protagonistas son figuras siniestras, pero seguirlas se transforma en un ejercicio fascinante porque están escritas con matices y están interpretadas con precisión.

“Una de mis partes favoritas de nuestra serie es que, por supuesto, esta gente está haciendo cosas terribles, pero uno entiende su origen”, explica Milioti, también presente en la instancia con este medio. La actriz de How I met your mother acaparó elogios por dar vida a una mujer que parece actuar impulsada por las carencias y el trauma, y que al mismo tiempo tiene más capas que cualquier villana promedio.

¿Ella es un producto de las circunstancias o de las malas decisiones que ha tomado? La actriz responde: “Creo que ambas. Ella se vuelve loca por el abuso que sufrió y también creo que ella es la hija de su padre”, señala.

Lauren LeFranc, la showrunner de la ficción, asegura que la escribió como una respuesta a “qué pasa si tenemos a una mujer con defectos, empática y complicada, con un ingenio mordaz, con la que puedes conectar e identificarte, pero que también toma decisiones terribles y se sale con la suya. Una persona interesante con defectos”.

La guionista también aborda el dramático suceso que marcó la conclusión de la serie (spoilers a continuación), asegurando que El Pingüino “tiene que tener acceso a un nivel de monstruosidad”. “Victor es alguien que se preocupa profundamente por él, que lo ama y lo considera como familia. Y creo que Oz también se preocupa por Victor. Pero él no puede permitir que eso suceda, si quiere conseguir lo que quiere, (al menos) en la mente de Oz”, plantea.

Por su parte, Farrell describe ese momento como “bastante brutal”. “Victor es el ejemplo más puro de un corazón bondadoso y de inocencia (...) Esa ternura, esa vulnerabilidad, es una grieta para cualquiera. Y Oz sabe que la gente viene por él”, agrega.

El actor de Los espíritus de la isla (2022) cree que en el futuro podría haber redención para Sofia. Sin embargo, no piensa que lo mismo podría ocurrir con su personaje. De hecho, reconoce que sus sentimientos hacia Oz se han remecido después de hacer El Pingüino. “Es difícil sentir el mismo nivel de afecto que tenía al final del filme”, indica.

Luego de darle una vuelta, dice: “Pero todavía lo amo profundamente. Es extraño. No puedo. Dios. No existe defensa alguna para sus acciones (...) Pero he vivido como él durante un largo tiempo”.

Si todo avanza según lo anunciado, la siguiente vez que el público se encuentre con Farrell y Milioti será en la secuela de la película de Matt Reeves y Robert Pattinson. La actriz admite sentir curiosidad por una potencial reunión de Sofia con Batman y el Guasón. Aunque, si se considera el final de la serie, lo más inminente parece ser una cita con Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), su media hermana. “Nada me gustaría más que eso”, afirma la actriz. Habrá que esperar hasta octubre de 2026, cuando el filme aterrice en los cines.