Bob Dylan sumó un hecho totalmente inventado en su película biográfica

Bob Dylan sumó un hecho completamente inventado en la próxima película biográfica sobre su persona, A Complete Unknown.

El mismo cantautor ha estado supervisando los avances de la película, en su calidad de productor ejecutivo. Por ello se ha reunido con el director James Mangold, en Los Ángeles, con quien ha repasado el guión, línea por línea.

“Sentí que Bob solo quería saber qué estaba haciendo”, dijo Mangold a Rolling Stone. “‘¿Quién es este tipo? ¿Es un imbécil? ¿Lo entiende?’ Creo que son las preguntas normales que cualquiera se hace cuando se está confabulando con alguien”.

Hay una escena que en Dylan (interpretado por Timothée Chalamet), discute con su novia, Sylvie Russo (en rigor, es una versión ficcionada de primera novia neoyorquina de Dylan, Suze Rotolo), quien es interpretada por Elle Fanning.

Una vez que vio el guión, Dylan agregó una línea para esa escena. “Lo que dijo fue algo como: ‘Ni te molestes en volver’”, explicó Fanning a Rolling Stone. “Sabemos que las discusiones fueron reales, así que tal vez él estaba recordando algo, o arrepintiéndose de algo que le dijo”.

A Complete Unknown es una adaptación del libro de Elijah Wald de 205 Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixtie. Se estrenará en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre.