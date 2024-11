Festival de Viña completa anuncio de su cartel con nuevos artistas y humoristas: sigue el anuncio en vivo

El Festival de Viña 2025 completa su cartel 2025, con los números anunciados este viernes 22 de noviembre. Al igual como sucedió el pasado domingo 17 (cuando promedió 8,1 puntos de rating), Mega decidió presentar los nombres en un estelar conducido por José Antonio Neme junto a Karen Doggenweiler (a diferencia del primer anuncio que tuvo a Francisca García Huidobro), de alguna forma repitiendo el método que se usó para introducir a Rafael Araneda cuando fue confirmado como el conductor oficial.

En la primera tanda de anuncios, Mega confirmó al salsero Marc Anthony, el regreso de la baladista Myriam Hernandez, el dúo mexicano Ha*Ash, los colombianos Carlos Vives y Sebastián Yatra, el grupo Bacilos y el debut en la Quinta Vergara de Duki, una de las mayores estrellas argentinas de la música urbana. Es decir, salvo el trasandino, son básicamente nombres probados y con historia en el evento.

Una tendencia que ya se podía adivinar en algunas decisiones previas, como el retorno de Álex Hernández, quien fue director general entre 2010 y 2019. Junto a él, figura Sebastián Hödar, director televisivo de larga experiencia en proyectos como The Voice, El Purgatorio, Sigamos de largo y De tú a tú, en Canal 13, y que a fines de junio fue fichado por Mega. Además, se mantiene al músico Roberto López como director de la orquesta, un hombre con experiencia en estelares televisivos (de hecho, es director artístico de la Teletón) y que asumió el puesto para la edición de este año.

En los humoristas, tal como adelantó Culto, se confirmó a Edo Caroe, quien ya subió al escenario de la Quinta Vergara con una recordada presentación en 2016. Al comediante se la sondeado para ir en los últimos años, gracias al éxito que ha logrado con sus espectáculos en vivo, de hecho, en agosto de este año agotó tres fechas en el Movistar Arena. Además, le suma su incursión en las plataformas digitales con su podcast Tomás debe morir. Por fin, para Viña 2025 se concretaría su regreso a la Quinta Vergara.

También se sumó a Juan Pablo López, quien ya se presentó en Viña en 2017 con una recordada presentación que lo posicionó a nivel masivo y a Daniela “Chiqui” Aguayo, otra que ya estuvo en la Quinta Vergara en 2017.

Otro de los nombres adelantos por Culto es el de George Harris, comediante venezolano quién se presentó en Chile en septiembre con un show sold out en Movistar Arena, haciendo historia como al llenar el recinto con su espectáculo El Pueblo de Uno. Su nombre repite la experiencia de sumar un artista extranjero, tal como ocurrió con Laila Roth en 2023.

Asimismo, se sumó el retorno de Pedro Ruminot, quien ya pasó por el evento en 2016 y 2020, y quien acaba de lanzar su especial Vengan de a uno, para la plataforma Amazon Prime. El comediante ha estado en la órbita de Viña en el último tiempo.

Una de las sorpresas del cartel es la presencia de Pam Pam, comediante de la escena del stand up comedy, cuyo nombre real es Pamela Leiva (no confundir con la comediante del mismo nombre) quien se ha hecho conocida principalmente con el podcast No soy yo, eres tú, y con sus habituales presentaciones en bares de comedia de la capital.

En la segunda tanda de anuncios de shows musicales, se sumó a los colombianos Morat, grupo de pop rock, quienes el 5 de octubre pasado hicieron su primer concierto en un estadio en Chile, el Bicentenario de La Florida, confirmando así su arrastre en el país. Con ese antecedente debutarán en Viña.

También debutará ante el Monstruo el mexicano Carin León. Oriundo de Hermosillo, es uno de los nuevos nombres que ha renovado el regional mexicano, de hecho, en los recientes Latin Grammy, donde Mon Laferte se llevó el premio por Mejor Álbum Alternativo, fue galardonado con el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana, superado a Peso Pluma. Esta temporada ya pasó por Chile con show en el Movistar Arena.

El tono latino del Festival se marca además con la presencia de Eladio Carrión, un estadounidense de raíces puertorriqueñas que se ha hecho un nombre como exponente del trap. Ya estuvo presentándose en Chile con dos shows el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2023 y este año lanzó a través del sello Rimas Entertainment (de Bad Bunny) su disco Sol María, el que incluyó colaboraciones de Yandel, Rauw Alejandro, De la Ghetto y Duki, con quien coincidirá en el Festival.

Como se había adelantado en este medio, la música urbana chilena tendrá presencia con Kidd Vooddoo, quien ya tuvo una participación no oficial este año; cantó en la obertura y participó como invitado en los shows de Los Bunkers y Young Cister. Es un joven artista, cuyo nombre real es David León, y ha firmado colaboraciones con Princesa Alba, Soulfía, entre otros. Este año lanzó su primer disco, Los Rompecorazones Vol.2. Además se ha presentado junto a Young Cister, Easykid y DrefQuila, en shows que los reúnen bajo el nombre de Los 4F, con quienes además lanzó un EP, titulado El origen. El anuncio de su presencia en Viña cierra un período de rápido ascenso en la escena local.

El Festival de Viña se desarrollará entre el 23 y el 28 de febrero del próximo año. En tanto, la Gala, volverá a realizarse en la fecha ya anunciada, el viernes 21 de febrero.