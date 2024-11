Solar busca un espejismo en su nuevo disco: “Hicimos cosas que nunca habíamos hecho”

Un espejismo. Así define el diccionario a la acepción mirage, en rigor, un galicismo incorporado a nuestra lengua. Como un préstamo para definir aquello que es solo una apariencia. Y esa misma palabra fue la que llamó la atención de los chilenos Solar para nombrar a su nuevo disco, disponible desde este 22 de noviembre en las plataformas digitales.

Sin dudas, Mirage se puede sumar a la colección de discos derivados de la pandemia. La palabra estuvo rondando entre las conversaciones del grupo, durante los días de encierro, cuando charlaban vía Zoom para mantenerse al día y acompañarse en ese tránsito entre mascarillas, permisos temporales y alcohol gel para manos.

“El concepto estuvo dando vuelta y veíamos que incorporaba lo que estábamos viviendo, no solamente nosotros, sino todo el mundo -explica el tecladista Javier Pañella-. O sea, los años en que se forjó este disco, explotó la inteligencia artificial y estuvimos encerrados en una experiencia inédita”.

Solar Foto: Rosario Oddó

Mirage es el quinto título de la discografía de Solar, el segundo tras su reunión en 2017. Comenzó a gestarse en los días de encierro. Intentaron primero tocar por Zoom, pero no resultó. “Era horrible -apunta Pañella-. El Zoom comprime y retarda todo, así que era muy frustrante”.

Pero la dinámica de esas conversaciones les permitió renovar intereses y compartir ideas. “Nos mostrábamos discos, cosas que estábamos escuchando. Nunca tocamos en pandemia, pero cuando pudimos salir, un par de veces con mascarilla, nos juntamos y empezamos a componer los temas”, explica el guitarrista Ricardo Contesse.

Y así comenzaron a trabajar. Sin prisa, sin presión. Cuando el mundo comenzaba el deshielo de las cuarentenas empezaron a componer canciones, las que fueron transitando por varios estados hasta encontrar su versión más definitiva. “Tuvieron un proceso largo de incubación, porque fueron mutando. Por ejemplo, Mirage, la canción, eran dos tracks diferentes que terminaron fusionando en uno. Eso no había pasado antes, por ejemplo”, explica Alejandro Gómez Sepúlveda, cantante y guitarrista del grupo.

Y tanto mutaron que incluso pasaron por varias manos. El disco acredita la participación de reputados ingenieros y productores como Barry Sage, Cristián Heyne, Cristóbal Carvajal, Camilo Artigas, Juan Jarpa, Ismael Oddó e Ignacio “Nes” Rodríguez, en estudios tan diferentes como Estudio Vinilo, Estudios del Sur, Narnia, BYM, entre otros. Algo así como la sucesión de lugares y personas que pasaron por el legendario Loveless de My Bloody Valentine, aunque sin tinnitus de por medio. “Eso no lo habíamos hecho. Pero ahora nos permitimos hacerlo de esta manera y por eso mismo es un álbum especial para nosotros, porque es distinto a otros discos que hicimos”, apunta Alejandro Gómez.

“Escuchar el disco terminado a uno le sorprende. Varias de las canciones fueron publicadas como single previamente. Pero me parece que es distinto escuchar Aquí y ahora o Acuerdo, así como una canción suelta. En el contexto de un álbum como que se revitalizaron. Por ejemplo, Los bailes no era una canción que yo quisiera escuchar, pero ahora en el contexto del álbum hace mucho sentido la conexión entre las canciones y cada una de ellas en contexto con la otra. Creo que hay una sensación de unidad”, agrega el también integrante de The Versions.

Solar Foto: Rosario Oddó

En la canción Acuerdo, la letra dice “es inevitable o somos todos o es ninguno/mirar las cosas nos ha enseñado todo, el uno con el otro/el íntimo acuerdo”. ¿Tuvo que ver con lo que fue pasando en el país en los últimos años?

AG: Podría ser, pero no es algo intencional, es algo que la música nos llevó a ese lugar. Me gusta más lo que dice el segundo verso, que dice que es insoportable o no es ninguno.

JP: Como dice el dicho, lo personal es político. Eso también puede ser aplicado a una relación de pareja o de amistad. Pero yo creo que dentro de las letras de Solar, en toda su historia, subyacen ideas que al principio parecen encriptadas, pero tienen que ver con cómo nosotros nos sentimos y nos paramos en el mundo.

¿Cuánto ha cambiado su manera de trabajar los temas, comparado a como lo hacían en los 90′?

AG: Yo he descubierto una forma de trabajar juntos que es inédita entre nosotros. Y creo que eso es lo que lo hace distinto.

RC: Puede ser que tengamos más herramientas para componer, puede ser que tomamos mejores decisiones o ser más sintéticos al final, y eso ayuda a que las cosas queden mejor arregladas o puedan terminar bien. Y creo, principalmente, que hemos mejorado en el camino de imaginar algo y concretarlo. Y este camino lo hemos vivido de forma más gozosa, porque se van uniendo las cosas y estamos viendo que tenemos control de lo que estamos haciendo, principalmente. Antes había una situación más animal de ir a expresar energía en una sala de ensayo con todos tocando al mismo tiempo y ver qué pasaba. Son cosas totalmente válidas ambas, pero ahora hemos aprendido a trabajar más en el estudio e ir componiendo. Eso es muy bueno.

La portada de Mirage, ilustrada con un rostro armado entre líneas y tramas de colores, fue a su vez, el resultado de un viaje. “Hubo una idea anterior que tenía Javier, que era el espejo retrovisor de un auto en una carretera. Pero después yo vi que esa idea ya estaba en un álbum de Blue Öyster Cult una banda neoyorquina de los 70, entonces fue descartada”, explica Gómez.

Pero fue el visionado de Hasta el fin del mundo, la película futurista de Wim Wenders, la que gatilló la idea que terminó plasmada en la portada del álbum. “Al final, la película es otro guion, el guion de su esposa, cuando empiezan a grabarse los sueños. Entonces, empiezan a aparecer estas imágenes borrosas con ruido digital. Era la idea de buscar ese recuerdo en un sueño, o sea, buscar la idea del espejismo en algo soñado, como algo que recuerdas, pero no claramente. Era tener esa sensación de un recuerdo borroso”, explica Javier Pañella.

“Entonces, apareció esta señorita que podría ser una diosa griega o una chica que camina a la esquina en un estado o una hora del día, que podría ser apocalíptico o muy tranquilo en la mañana, tiene esa ambigüedad”, agrega el músico y diseñador. Un espejismo, en suma. Un Mirage.

Mirage ya está disponible en las plataformas digitales. El lanzamiento está agendado para el sábado 21 de diciembre, a las 20:00 horas en Sala Metrónomo (Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Santiago), y las entradas se pueden adquirir en el sitio web de la misma. En esa ocasión en se podrá adquirir el disco en formato vinilo, el que ya se puede comprar en el sitio web de la discográfica BYM. Luego, para el verano, el grupo tocará en el evento que celebra los 15 años de BYM Records, en Espacio La Compañía. Eusebio Lillo 409, Valparaíso.

Escucha Mirage a continuación