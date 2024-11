Keane a 20 años de su álbum debut: “Estamos más unidos que nunca”

La noche del martes 19 de noviembre Keane encendió el Movistar Arena con un concierto que transportó al público de vuelta a los 2000. Con clásicos como Somewhere Only We Know, Everybody’s Changing o This is the last time, la banda, compuesta por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Richard Hugher y Jesse Quin no solo celebraba el aniversario N°20 del lanzamiento de su icónico álbum debut, Hopes and Fears, sino que también una extensa y existosa carrera en la música.

Al hablar con Tom Chaplin, vocalista de la banda, está claro que aquel primer álbum ocupa un lugar especial en la historia de Keane. “Lo grabamos en un estudio que estaba justo al final de la calle donde vivían mi mamá y mi papá. Un lugar llamado Heliocentric, que era propiedad de un tipo llamado Chris Difford”, expresa Chaplin. “Recuerdo que la esposa de Chris -quien cocinaba de todo- solía preparar estos enormes almuerzos y cenas para nosotros. Recuerdo haber comido, reído y bebido mucho. Había una verdadera sensación de camaradería al respecto”.

Keane en Chile (Fotos: Andie Borie y DG Medios)

Se trataba de la primera vez que Keane grababa en un estudio real, a pesar de que ya llevaban más de cinco años tocando juntos. “Sentíamos una sensación de verdadera emoción y probablemente también un poco de alivio porque finalmente estábamos haciendo música en un estudio adecuado y haciendo lo que siempre habíamos soñado”, relata el vocalista para Culto.

Aquellos primeros años no fueron del todo fáciles, especialmente porque la banda no lograba llamar la atención de los grandes sellos discográficos. Así, no mucho tiempo después de que la Keane lanzara sus primeros singles sin mucho éxito, el guitarrista original, Dominic Scott, decidió dejar el grupo. “Nos vimos obligados a pasar de cuatro personas a tres personas, y tuvimos que encontrar una manera de hacer que eso funcionara”, expresó Chaplin. “En cierto modo, ayudó a dar forma al sonido de Keane, porque Tim pasó de tocar el bajo a tocar el piano, e hizo ese sonido único que definió Hopes and Fears”.

Tom Chaplin aún recuerda la primera vez que escuchó una de sus canciones en la radio. “Siento una pequeña ola de emoción cuando pienso en ello”, expresa. Era abril del año 2003 y parecía que el trío finalmente estaba encontrando su sonido. “Nosotros seguimos adelante”, relata el vocalista. “Rogando y pidiendo prestado, logramos conseguir una manera de grabar algunas canciones”. Así fue como nació Everybody’s Changing, el primer single del álbum, en una casa con la ayuda de un productor e ingeniero de sonido que conocieron en el camino.

Pensamos “oh, esto es realmente bueno”, recuerda. “Se lo enviamos a un tipo llamado Simon Williams, que era dueño de un pequeño sello independiente en Inglaterra. Hizo una tirada corta, como 500 copias o algo así. Una de esas copias llegó a BBC Radio One en el Reino Unido y a Steve Lemacq, una especie de leyenda de la música indie. Él lo escuchó y lo tocó en su programa nocturno”.

“Fue una experiencia increíble escuchar una de tus creaciones atravesando las ondas y pensar, oh, esto se compara con todo lo que conocemos y amamos y escuchamos en la radio”, expresa el vocalista. “A partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás, la verdad. De repente, todos los grandes sellos estaban muy interesados en nosotros”.

Keane en Chile (Fotos: Andie Borie y DG Medios)

-¿Alguna vez pensaron en rendirse y dejar la banda como lo hizo Dominic?

La verdad es que nunca pensé en dejarlo, no. Siempre había una razón para seguir adelante. Esperaríamos una llamada de nuestro amigo Adam, quien era nuestro manager -y sigue siendo siéndolo-. Nos sentábamos y esperábamos, ya sabes. Cada vez que llegaban buenas o malas noticias, cualquier tipo de elogio, crítica externa o lo que fuera, sellos o personas de la industria, tratábamos de aprender de ello, tratábamos de usarlo para hacernos más fuertes, para hacernos mejores en lo que hacíamos. Entonces, siempre estuvimos muy decididos y creo que siempre tuvimos una fuerte confianza en que eventualmente llegaríamos allí.

-¿Qué crees que es lo que hace que este disco sea tan especial y tan querido por los fanáticos incluso 20 años después?

Siempre pienso, especialmente hoy en día, que tu primer álbum como banda es siempre el que parece tener el mayor impacto, porque eres nuevo y la gente está interesada. Entonces, en cierto modo, creo que puede maximizar tu exposición. Pero creo, obviamente, que lo que tuvimos fue la culminación de muchos años de trabajo, ya sabes, muchos años tratando de crear nuestro sonido y componer nuestras canciones. Hopes and Fears fue una especie de trabajo de toda una vida, que salió en un álbum.

Creo que éramos conscientes de que queríamos hacer un disco que tuviera muchos tipos de singles. Es realmente interesante. Está como dividido en dos, es como que la mitad de las canciones son estos singles realmente grandes y épicos, y luego la otra mitad son canciones bastante extrañas y atmosféricas. Es realmente interesante que tenga esos dos lados. Entonces, creo que a la gente le encanta la variedad, pero creo que, sobre todo, a la gente le encanta la simplicidad de las emociones del álbum. Creo que eso es lo que realmente parece hablarle a la gente en lo que claramente es de una manera bastante atemporal, porque aquí estamos, 20 años más tarde y la gente todavía habla de ello.

-¿Cómo se sintió ver a tu audiencia crecer con el pasar de los años, pasando de tocar en pubs a llenar estadios completos?

Fue emocionante. Había mucho a lo que adaptarse, también. Creo que algo de eso nos adaptamos bien, y algunas cosas a las que no nos adaptamos tan bien. Tocar en salas cada vez más grandes es muy emocionante. Como líder, creo que he tenido mucho que aprender, simplemente porque nunca había tenido la experiencia de tocar en salas grandes. Incluso estos días, siento que todavía estoy aprendiendo.

Siento que este año es el mejor en el que he actuado como cantante. Creo que cuando era más joven, me sentía cohibido, no me conocía tan bien, por eso me resultaba bastante difícil ser yo mismo en el escenario. Pero en estos días me gusta conversar en un nivel bastante íntimo con la multitud. Quiero decir cosas que se sientan auténticas, o que sean auténticas en el momento. Pero luego, por supuesto, las canciones son muy, muy energéticas, son canciones épicas. Y, por supuesto, bailo alrededor del escenario con los brazos en alto y trato de conectarme con el público tanto como puedo. Eso es algo sobre lo que siento que estoy aprendiendo y mejorando constantemente a medida que envejezco.

-Tras tantos años de tocar, ¿cómo han vivido este año de tour?

Ya somos más experimentados. Hemos estado haciendo esto por mucho tiempo. Este año ha sido un año increíble. Siento alegría y una especie de conexión con los fans. Pero también, creo que, entre la banda, estamos más unidos que nunca. Tan cerca como estábamos antes. Las esperanzas y los temores salieron a la luz, ya sabes, creo que cualquier tipo de fama, éxito, dinero, adoración y todo eso realmente puede jugarte una mala pasada y realmente puede desafiar tus amistades. Creo que fue así para nosotros, todos tuvimos problemas de diferentes maneras, pero creo que este año todos nos sentimos muy unidos. Creo que como individuos nos sentimos bastante contentos con nuestras vidas y donde estamos, tenemos las cosas en equilibrio. Y se puede ver en las actuaciones y en la forma en que nos sentimos cuando estamos de gira. Es un lugar muy armonioso para estar, lo cual es encantador. Eso es lo que quieres cuando estás de tour, porque de lo contrario es muy estresante.