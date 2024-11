Muere a los 44 años Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance

El pasado martes, el músico estadounidense y ex baterista de My Chemical Romance, Bob Bryar (44) fue hallado muerto en su casa en Tennessee, Estados Unidos.

Según reportó TMZ, el artista fue visto con vida por última vez el 4 de noviembre.

De momento, fuentes policiales y forenses transmitieron al citado medio que no hay sospecha de que se trate de un crimen, debido a que las armas e instrumentos de Bryar fueron encontrados en su domicilio. Sin embargo, la causa de su muerte aún es indeterminada.

El baterista se unió a My Chemical Romance en 2004, mientras se desempeñaba como ingeniero de sonido.

Durante ese periodo, Bryar participó en la creación de dos de los álbumes más aclamados de la banda: The Black Parade (2006) y Danger Days: The True Lives of the Fabulous KIlljoys (2010).

Foto: X.

Sin embargo, dejó My Chemical Romance antes del lanzamiento de Danger Days.

“Queríamos que esta noticia viniera de nosotros y no de un sitio de chismes de mierda. Hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no la tomamos a la ligera”, anunció el guitarrista Frank Iero, según reportó el medio Spin en 2010.

Luego, según TMZ, Bryar se dedicó al sector inmobiliario y en 2020 tuvo una breve aparición en un homenaje dirigido al fallecido baterista de Rush, Neil Peart.

Foto: X.