De Ariana Grande a Doja Cat: las estrellas que cantarán en los Oscar 2025

La fiesta está prácticamente lista. Este domingo 2 de marzo, a partir de las 21 horas de Chile, se celebrará la 97° versión de los Oscar. Con el comediante Conan O’Brien como anfitrión, la ceremonia presentará una serie de innovaciones.

Probablemente la más llamativa será la ausencia de las interpretaciones de las nominadas a Mejor canción original. Una categoría que este año tiene entre sus candidatos a Elton John, Brandi Carlile, Diane Warren y el dúo conformado por Camille y Clément Ducol, responsables del apartado musical de Emilia Pérez.

En su lugar, de manera inédita, la Academia convocó a un puñado de figuras afines con el público joven, probablemente el grupo etario más esquivo para la transmisión de la gala.

Los artistas confirmados por la organización son Cynthia Erivo, Ariana Grande, Lisa, Doja Cat, Raye y Queen Latifah. Las dos primeras cantarán una de las canciones de Wicked, el musical que postula a diez categorías de esta versión, incluyendo Mejor película, Mejor actriz y Mejor actriz de reparto.

Raj Kapoor y Katy Mullan, productores del programa, defendieron la decisión tomada en esta ocasión, sugiriendo que, por tiempo, era inviable tener a todas esas estrellas sobre el escenario del Dolby Theatre y además incluir a quienes aspiran a la estatuilla dorada.

Emilia Pérez

“Fue una decisión consciente que se tomó cuando la Academia dijo que no necesariamente íbamos a incluir canciones originales este año, que queríamos encontrar una forma diferente de honrar esa disciplina. Hubiéramos estado extremadamente limitados si tuviéramos que hacer las cinco canciones originales”, explicó Kapoor a The Hollywood Reporter.

Las nominadas al galardón son The journey (de la cinta Seis triple ocho), Like a bird (Las vidas de Sing Sing), Never too late (Elton John: Never too late) y El mal y Mi camino, ambas de Emilia Pérez.

La ceremonia se podrá ver en Chile a través de TNT y la plataforma Max.