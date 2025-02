Con Brandon Boyd triste y apreciando el mar: como nació Wish You Were Here de Incubus

Wish You Were Here, uno de los mayores éxitos de Incubus que forma parte de Morning View (2001), nació en un momento difícil para Brandon Boyd, el líder de la banda; específicamente cuando atravesaba un proceso de ruptura amorosa.

La canción describe la escena de un hombre que de noche se encuentra solo en la playa, disfrutando del paisaje y de la belleza de cada detalle: el viento, las olas, la arena y las sensaciones que le genera el lugar. El ambiente es perfecto y a pesar de estar feliz, anhela la presencia de otra persona.

En el podcast The Story Behind the Song, en octubre de 2024, Boyd confesó: “Le había roto el corazón a alguien, pero al mismo tiempo, me sentía igualmente desconsolado.”

Desde el lanzamiento de Make Yourself (1999) -considerado por la crítica como uno de los mejores álbumes de la banda-, Incubus vivía una época próspera en su carrera.

Pero a pesar de esto, la situación de desamor provocaba un contraste con la buena racha de la banda. “También estábamos experimentando tanta abundancia en nuestras vidas como banda, y personalmente, fue un momento increíble que para mí tuvo una especie de sombra”, confesó Boyd.

“Fue hermoso y triste al mismo tiempo para mí cuando era joven. Y entonces recuerdo haber escuchado ese riff -de Wish You Were Here- comencé a tararear la melodía que se convirtió en la melodía de la canción ahora, y caminé por la calle hacia la playa en esta hermosa noche”.

Hundo mis dedos de los pies en la arena / El océano se ve como mil diamantes esparcidos sobre una manta azul / Me apoyo contra el viento, finjo que soy ingrávido / Y en este momento soy feliz, feliz / desearía que estuvieras aquí

Cuando caminaba tarde por la playa, Boyd comenzó a tener “una especie de experiencia sensorial. Miraba el agua y aplastaba mis dedos de los pies en la arena húmeda mientras era de noche. Estaba un poco frío y había una brisa, pero era hermoso”.

Al apreciar con detalle la playa y el mar, estaba triste y pensó: “Esto es tan jodidamente hermoso. Dios, desearía que alguien estuviera aquí para compartir esto conmigo”.

Así fue como nació la canción de amor/desamor de la banda que se presentará hoy 27 de febrero en el Festival de Viña del Mar.