El guionista “Lalo” Prieto debuta con canal en YouTube: “Acá no existe opinión del caso Monsalve. Esto es liviano y agradable”

Leonardo “Lalo” Prieto, quien es actor, dramaturgo, guionista y comediante, dejó todo atrás para enfocarse en un solo proyecto: Porcel TV, un canal que pretende innovar en los formatos de streaming.

El año pasado, Prieto tuvo una ocurrencia: hacer un formato de programa distinto a lo que se ofrece en Chile. El comediante se inspiró en canales de otros países como Argentina -como Blender-, que transmite todos los días su propio contenido. “Dije ‘oye mira, estos ya lo están haciendo y yo creo que es el momento de lanzarse con algo acá un poquito más fuerte’”, comenta.

Su idea se materializó en Porcel TV, y YouTube fue la plataforma escogida para la transmisión. “De un momento a esta parte se empezó a meter muy fuerte YouTube. Y yo lo veo en mí, tengo dos hijos y ellos no ven televisión, consumen solamente YouTube, TikTok, ese tipo de cosas, pero más que todo YouTube. Hace un par de años yo dije ‘hay que hacer algo, un canal en YouTube’, porque siento que está muy en boga”.

Lo pensó y se hizo. Para preparar el canal, comenzó a contactar los rostros que serían parte del proyecto, entre quienes se encuentran Nicolás Larraín, Fernando Larraín, Magdalena Grant, Paz Bascuñán, Mauricio Pinilla, Melina Noto, Javiera Acevedo, Pablo Araujo, Paloma Soto y Paula Bolatti.

Prieto eligió estratégicamente a sus conductores, porque reunían las características de la esencia de su canal. “Yo creo que fui pensando en un pool de gente que para Chile sea atractivo. Dije si en Chile voy solamente con youtubers o rostros de redes sociales, la gente no sé si va a prender tan rápido. Tienes que darle un rostro conocido, porque con ese rostro conocido la gente se mueve en Chile por la confianza”.

Los programas son dps: Quizá no sea nada y Rápido y curioso; ahí comentarán noticias, pero desde otro ángulo, principalmente porque quieren hacer contenido liviano y “todo desde la buena onda”, dice Prieto. “Acá no existe un que opinan del caso Monsalve o habrá estafado al fisco. Esto es muy liviano, muy agradable, mucho humor, mucha música, harto chiste, concurso. Es como una compañía buena onda, como una segunda familia para la gente”.

Ni disruptivo ni rebelde, Prieto comenta que se conforma “con hacerle la mañana un poquito más feliz a la gente”. Es por eso que la mayoría de los rostros que forman parte del proyecto han trabajado en la comedia. “Yo creo que volver con la buena onda, el buen humor, conversación como gente como tú que está conversando temas normales. O sea, decir, ¿estás de acuerdo o no que tu hijo tenga celular? Y que se forme una discusión, que la gente opine, que llamen, que concursen, que entreguemos premios, que en el fondo sean matarse la risa un rato y decir ‘oye, qué agradable fue pasar con estos gallos cinco horas’”.

En un inicio, el programa solo se transmitirá en las mañanas. ¿La razón para elegir este horario? Solo la intuición de “Lalo”. “Me considero un tipo muy normal. He cachado que tengo los mismos gustos del ser humano promedio. ¿En qué horario consumiría algo así? Yo dije, en realidad lo consumiría en la mañana. En la tarde no existo, estoy en otra, pero en la mañana creo que le pondría oreja, le pondría el ojo”.

Lalo Prieto se formó en el teatro callejero, por lo que ha sido actor y además ha trabajado en comedia, en televisión y también en política. En 2021 específicamente, cuando se encargó de ser el artífice de la campaña presidencial de José Antonio Kast. El single “Vota 2, vota Kast” lo elaboró junto al productor musical El Yeti. Al ser consultado sobre si volverá a trabajar en una campaña política responde que no. “No estoy abierto a eso porque tomé la decisión de dedicarle mi vida a Porcel. Es un sueño que tiene que ver también con que yo cumplo cincuenta años este año”.

Le dedicará su vida al proyecto, algo que ve como la fusión de todas las disciplinas que practica. “Hace rato estoy diciendo que mis próximos diez años, de cincuenta a sesenta, quiero volver a actuar, quiero volver a hacer teatro, quiero volver a hacer tele, quiero volver a la comedia, a hacer reír, acompañar a la gente, y creo que Porcel reúne todo todo lo que quiero hacer en mi vida”. Además comenta que “el tipo de gente que está llegando, el grupo que se está armando, lo encuentro súper atómico, es como un pequeño ejército de gente de comedia. Entonces no quiero desviarme ni un segundo, me lo han preguntado de posibles futuros clientes o gente”.

Lalo Prieto está apostando todo en su nuevo canal. “Estoy solo, no tengo inversionistas, nada. Entonces, yo quiero ahora optimizar los recursos, cada uno de los que está aquí está haciendo un pequeño sacrificio. Y he estado hablando con otros comediantes, amigos míos, que no te voy a dar nombre por respeto a ellos, pero hacer cosas como concursos de talento, cosas así, pero pero me encantaría poder llenar la parrilla completa”.

Como comediante, Lalo Prieto está hace años ligado al humor. Ha hecho rutinas de stand up, dirigió Stefan v/s Kramer y El Derechazo, por lo que conoce el rubro.

Al ser consultado sobre la nueva camada de la comedia, comenta: “Yo soy bien hincha de ese nuevo tipo de humor. Soy bien admirador. A Fabrizio Copano lo conozco desde chico. Él una vez me dijo ‘yo te vi en teatro cuando yo estaba en primero medio’”.

“Luis Slimming lo conozco porque también ha trabajado con Stefan, Felipe Avello lo conozco, tiene mi edad, es un año mayor que yo. Toda esta camada nueva, como que ha estado muy alrededor de ellos, como entremedio, colaborando a veces, colaboré en tiempo con Jorge Alís, que no es tan joven, pero es relativamente nuevo”, comenta Prieto.

Aunque no se siente parte de la nueva generación, refuerza su admiración por ella. “Me gusta lo que hacen, me gusta mucho lo que ha hecho Caroe en redes sociales, con su canal, con sus suscriptores. Hacer un Movistar y llenarlo, lo encuentro buenísimo”.

“Después están todas las mujeres que están haciendo humor. Yo tengo algo como... yo no sé si tiene que ver algo con que soy un actor de comedia, pero empatizo mucho. Me da miedo cuando hay pifias o cosas así, como que me pongo hincha del humorista”.

Y respecto a las pifias que han recibido en los festivales, Prieto señala que: “Sufrí con la Javi -Contador-, sufrí el otro día con la niña que estaba en Olmué -Yolanda Carmín-, no la conocía, pero yo sentí que en esa niña había una calidad en el canto. A veces la gente comete el error de creer que un festival es una rutina más y un festival tiene que tener por lo menos las rutinas tienen que tener seis, siete meses, ocho meses, por lo menos de rodaje para pararte en un festival“.

Porcel TV transmitirá entre las 10 y 13 horas Quizá no sea nada, un programa de conversación libre, abierta, divertida y directa con Paz Bascuñán, Mauricio Pinilla, Melina Noto, Javiera Acevedo, Mane Grant y Lalo Prieto.

Entre las 12 y 13 horas el canal trasmitirá Rápido y curioso con Araujo, Noto y Ramón Llao, un show de noticias donde se repasa la actualidad y la comentan “con el único objetivo de reírse”, según describe Prieto. Los programas se pueden ver aquí.