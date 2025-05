Karate Kids, Leyendas: El Mejor Amigo del Barrio

Han pasado cinco películas y una serie bajo el puente desde los tiempos del primer The Karate Kid (1984), la película que hace 41 años hizo soñar a muchos que ser relativamente pobre y no conocer a nadie en el barrio no era obstáculo para lograr el éxito si es que había un sensei a la orden y se aprendía el mejor karate del planeta. Incluso se podía conquistar el corazón de la muchacha más atractiva en las playas de Malibu, en California.

Es lo que le pasó a Daniel LaRusso, el héroe de 17 años que junto a su madre se muda de Nueva Jersey a California sólo para encontrar que la vida puede ser aún más dura y que una seguidilla de patadas y ojos en tinta son el leitmotiv de la juventud. Todo esto, claro, hasta que el venerado señor Miyagi (Pat Morita) te ofrece una mano.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y el señor Han (Jackie Chan) entrenan a Li Fong (Ben Wang).

El sexto largometraje en esta saga de superación personal y artes marciales constituye además el retorno de Ralph Macchio como Daniel LaRusso desde los tiempos de The Karate Kid 3, del año 1989. Entretanto, se sabe, protagonizó junto a su viejo rival Johnny Lawrence (William Zabka) la exitosa serie Cobra Kai (2018-2025), encargada de poner las cosas en su lugar y contar que los malos no son tan malos y los buenos no tan buenos. Que más bien todo es un arcoíris de emociones y zancadillas humanas.

Lo que hace además Karate Kid: Leyendas (2025) es incorporar otra vez a Jackie Chan, auténtico sensei de las artes marciales cinematográficas contemporáneas y quien ya aparecía en la anterior The Karate Kid (2010), un reboot de la original, pero ambientada en Beijing con un muchacho afroamericano que debe defenderse contra chinos pandilleros ultraviolentos. Ahora el señor Han (Jackie Chan) es el mentor de Li Fong (Ben Wang) y la historia es al revés: Fong se traslada a Nueva York con su madre y los que los reciben son, por supuesto, una colección variopinta de neoyorquinos ultraviolentos.

Victor Lipani (Joshua Jackson) y Li Fong (Ben Wang) en Karate Kid: Leyendas.

El peor es Connor (Aramis Knight), muchacho rencoroso y cínico que es pareja de la atractiva Mia Lipani (Sadie Stanley) hasta que la realidad le dice lo contrario: la ha pillado con el recién llegado nuevo chico del barrio, con Li Fong. La vida es dura con todos en Nueva York y podemos adivinar que el despreciable de Connor tal vez no es tan despreciable. Después de todo, la serie Cobra Kai nos enseñó que el hombre de a pie podía estar más cerca emocionalmente de Johnny Lawrence que de Daniel LaRusso.

La película sigue la fórmula del “underdog” clásica de Rocky y lo hace muy bien, ejecutando un guión escrito tal vez con la originalidad de una inteligencia artificial abollada, pero con el oficio del cine clásico. Las coreografías marciales son poderosas y ágiles, lo que siempre es un gancho para los fanáticos. A su vez, la caracterización de Nueva York como crisol de culturas (la muchacha y su padre son ítaloamericanos) es algo cliché, pero engancha por el carisma de los actores Sadie Stanley y Joshua Jackson.

El joven Li Fong (Ben Wang) en una escena culminante de Karate Kids: Leyendas.

La nostalgia ochentera es madre de muchos hijos y entre varios más bien mediocres, siempre hay algunos que están sobre la media. Top Gun: Maverick (2022) es el hijo aventajado de la prole y podríamos decir que esta Karate Kid: Leyendas, de Jonathan Entwistle, es el vástago menor, el que se esfuerza y gana más por el corazón que por el talento. Premio al mejor compañero solían decirle a eso y el nuevo Li Fong sí que le cae bien a todo el mundo.