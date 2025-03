Los misteriosos llamados telefónicos que la esposa de Gene Hackman habría realizado antes de morir

Un nuevo misterio se suma a la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. El pasado 15 de marzo, el médico Josiah Child, aseguró que la mujer llamó a su clínica un día después de la fecha oficial de su fallecimiento.

El director de la clínica Cloudberry Health en Nuevo México, informó a Daily Mail que la ex pianista clásica de 65 años se comunicó con su consultorio el 12 de febrero.

“La señora Hackman no murió el 11 de febrero, porque llamó a mi clínica el 12 de febrero”.

Unas semanas antes de su deceso, ella lo contactó para informarse sobre la posibilidad de que su esposo se realizara un ecocardiograma. “Ella no era mi paciente, pero le habían recomendado Cloudberry”, comentó el doctor.

Cuál fue la causa de muerte del perro de Gene Hackman y Betsy Arakawa, hallado en un armario

Él agregó que dos días antes de la cita, ella la canceló, diciendo que su esposo no se encontraba bien. “No mostró síntomas de insuficiencia respiratoria. La consulta no era por hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no respondió”, relató Child.

La declaración del médico, que sugiere que la esposa de Hackman podría haber estado viva al menos un día más de lo que el forense había establecido, añade aún más intriga a las circunstancias de su fallecimiento. La mujer de 65 años fue encontrada sin vida en el suelo del baño de su remota residencia en Santa Fe, rodeada de pastillas, con su esposo yacente en el suelo de un lavadero a unos seis metros de distancia.

El marcapasos de Gene Hackman indicó que falleció el 18 de febrero. La autopsia reveló que su estómago estaba vacío, y los investigadores creen que su enfermedad de Alzheimer pudo haberle impedido comprender la muerte de su esposa, con quien había compartido 34 años. Además, uno de sus tres perros, que se encontraba en una jaula recuperándose de una cirugía, sucumbió ante el hambre y la deshidratación.

El informe forense concluyó que Arakawa, murió debido al hantavirus, una enfermedad que se transmite al inhalar materia fecal de roedores.

En torno a esto, el doctor Child añadió: “No soy experto en hantavirus, pero la mayoría de los pacientes con ese diagnóstico fallecen en el hospital. Es sorprendente que la Sra. Hackman hablara por teléfono con mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria”.

Betsy Arakawa fue vista por última vez en Santa Fe el 11 de febrero, visitando una farmacia, una tienda de alimentos para mascotas y un supermercado.

La herencia de Gene Hackman

Según documentos legales, Hackman designó a Arakawa como la única beneficiaria de su herencia en un fideicomiso establecido en 1995.

Inicialmente, se informó que Arakawa falleció el 11 de febrero de 2025 y Hackman una semana después. Sin embargo, la declaración de Josiah Child y registros telefónicos, indican que ella realizó llamadas a una clínica el 12 de febrero, lo que contradice a lo inicialmente reportado por las autoridades.

Las conclusiones de la autopsia del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Foto: AP.

Este detalle es crucial, ya que, según las leyes de sucesión, si Arakawa falleció antes que Hackman, y al no haber otros beneficiarios designados en el testamento, la herencia podría pasar a los tres hijos que el actor tuvo con su primera esposa, Faye Maltese: Christopher, Elizabeth y Leslie.

Actualmente, Julia L. Peters ha sido nombrada representante personal de las propiedades de la pareja. Además, se ha emitido una orden judicial temporal para restringir la divulgación de ciertos registros relacionados con la investigación de las muertes, con el fin de proteger la privacidad de la familia.