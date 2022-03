Cambios al Mepco pasan a sala de la Cámara y gobierno inyectará recursos para frenar alzas de precios de la parafina

El precio de los combustibles se ha transformado en una de las preocupaciones más inmediatas del nuevo gobierno. Es que la escalada alcista que suma 30 semanas seguidas, acumulando un incremento de $ 168 en este periodo, tiene a las bencinas, en todos sus octanajes, sobre los $1.000 por litro en el país, tendencia que amenaza con profundizarse y extenderse por varios meses producto de los efectos de la guerra en Ucrania.

Y si bien hasta el momento el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) con que cuenta la autoridad para suavizar el impacto de dichos aumentos a nivel local, sigue operando con normalidad, los incrementos registrados hasta ahora han hecho que los recursos que permiten entregar los subsidios correspondientes y que el traspaso sea de no más de $6,7 semanal, se comiencen a acabar. Esto, por la forma en que está construido el Mepco. Por tal razón, el Ejecutivo envió este lunes un proyecto de ley al Congreso para aumentar los recursos que tiene el mecanismo, pasando de los actuales US$750 millones a US$1.500 millones.

Y si bien hubo críticas de parte de los diputados de oposición, que apuntaban a cambios más estructurales para reducir los precios, la propuesta del Ejecutivo fue aprobada por la unanimidad de los diputados, con 13 votos a favor y cero en contra. Así, la iniciativa fue despachada a la sala de la Cámara, la cual lo analizará este martes.

El secretario de Estado sostuvo que este mecanismo ha sido positivo en el sentido de que “asegura que los precios de los combustibles se mantengan en niveles más soportables para la ciudadanía”. Asimismo, ante las consultas de los diputados sobre la perdurabilidad de estos recursos para amortiguar los precios de las bencinas, Marcel explicó que con un precio de US$ 120 por barril promedio los recursos inyectados “permitirían amortiguar el aumento de precios durante todo el resto del año, se agotaría recién a fines de año y a esa altura ya estaremos discutiendo el Presupuesto”.

¿Cómo funciona el Mepco?

De acuerdo al proyecto de ley, este mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles establecidos en la ley Nº18.502, los que se modifican sumando al componente base establecido en esa ley un componente variable -que puede ser positivo o negativo-, determinado para cada uno ellos. El mecanismo se aplica solamente a cuatro combustibles: gasolina automotriz, petróleo diésel, gas licuado de petróleo de uso vehicular y gas natural comprimido de uso vehicular.

Según la iniciativa, debido al aumento del precio del petróleo y sus derivados durante el año 2021, el gasto fiscal acumulado producto del funcionamiento del mecanismo hubiese alcanzado el tope legal vigente a esa fecha en febrero de 2022, lo que habría gatillado el fin del sistema.

Para evitar esto es que la Ley N°21.420 de enero de 2022, que Reduce o Elimina Exenciones Tributarias que Indica, en su artículo 7, incrementó el límite definido en el artículo 4° de la Ley N°20.765 para la operación del Mecanismo de US$500 millones a US$750 millones.

Sin embargo, según argumenta el texto presentado a la Cámara de Diputados, “el ajuste antedicho se ha vuelto insuficiente ante las nuevas fluctuaciones de los combustibles en el mercado internacional, principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania”.

El proyecto señala que desde principios de este año el precio del petróleo se ha incrementado más del 30%, con alta volatilidad, llegando algunos días a aumentos de más del 60% de los valores observados a principios de año. Por tal razón, “desde el inicio del periodo de funcionamiento del Mecanismo hasta febrero de 2022, la menor recaudación del Mepco acumula un monto de US$610 millones”.

De acuerdo con las estimaciones internas de Hacienda, el techo de US$750 millones que contempla actualmente la ley se podría superar a fines de marzo o principios de abril de este año, por lo cual el precio de los combustibles debería converger en un plazo menor a 12 semanas al nivel que tendría si no estuviera operando el Mepco. Para las gasolinas de 93 y 97 octanos esto equivale a un incremento de, al menos, $250 por litro.

Marcel precisó que el Mepco ayuda a contener los incrementos, a limitarlos, pero no los congela, no evita las alzas, sino que hace que las alzas sean más moderadas. “Si queremos que los precios no suban es más practico actuar a través del FEPP que del Mepco”, aseveró.

Recursos para congelar el precio de la parafina

Los parlamentarios plantearon a Hacienda la necesidad de aplicar medidas para contener el precio de la parafina y del gas natural licuado. El primero de ellos ya ha subido un 50% y su cotización supera los $1.000 promedio en el país. Se espera que siga subiendo otro 15% en el segundo trimestre. Por esta razón es que el gobierno adoptará medidas para evitar que el precio siga elevándose. Ante la comisión, el secretario de Estado afirmó que se le inyectarán nuevos recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) que actúa sobre dicho combustible. ¿Cuánto? Eso es lo que se está evaluando, pero según adelantó Marcel irá entre US$20 millones y US$40 millones. Hoy ese fondo cuenta con US$4,9 millones.

“Ese margen depende de cuál es el límite de precio que se quiere establecer y eso es algo que estamos discutiendo con la Comisión Nacional de Energía”, dijo Marcel, agregando que “con seguridad podemos decir que esto permitiría que no suban los precios el resto del año y veremos sí al mismo tiempo puede lograr, incluso, bajar en algo los precios de la parafina”.

El ministro se comprometió a que la decisión se adoptará a fines de abril, antes que comience la época más compleja para los consumidores, ya que para esa fecha se estará más cerca del invierno y, por ende, habrá un mayor consumo de parafina.

Para determinar el precio del kerosene -parafina- en Chile se incluyen el precio del petróleo WTI y del kerosene internacional. Con esos dos se determina un precio histórico, un precio de corto plazo y otro de largo plazo con el que se establece un precio de referencia

Luego, la diferencia del precio de referencia con el precio de paridad son sujetos a ingresos para el fondo (cuando el precio de referencia inferior es mayor al de paridad) o salidas subsidios del fondo (cuando el precio de paridad excede al precio de referencia superior ajustado por el consumo en 12 semanas).

FOTO: PABLO ROJAS MADARIAGA/ AGENCIA UNO

Y el gas

Desde que partió la guerra en Ucrania la cotización de referencia del gas natural licuado (Mont Belvieu Propane) también acumula un incremento en torno a 36%, por lo que es probable que esa alza termine afectando los precios locales, señaló el lunes informe de Clapes-UC publicado por Pulso. Dado ese escenario, se proyecta que el traspaso del alza a precios locales fluctuaría entre 21,4% y 22,3%, lo cual se materializará al menos hasta junio de este año.

Hoy el gas licuado catalítico de 15 kilos tiene un valor promedio de $25.660 y el corriente de $25.181 en la Región Metropolitana, mientras que el de 45 kilos cuesta $78.830 el catalítico y $74.630 el corriente.

Este escenario es el que preocupa también a los parlamentarios y por cierto al gobierno, que monitorea la situación. Sobre este punto, el jefe de las finanzas públicas aseveró que se está analizando primero cuál es la situación de la industria, “porque queremos estar seguros, si es que entregamos algún tipo de aporte, que este no sea absorbido por empresas que estén incurriendo en algún tipo de colusión. Queremos estar bien seguros de cuál es la organización industrial de ese sector antes de comprometer recursos. A eso nos vamos a abocar en los próximos días”.

Esto último lo señaló Marcel debido a un reciente informe que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que determinó falta de competencia en esa industria.

Respecto del transporte público, Marcel manifestó que “el gobierno también quiere asegurar que no se incrementen los costos de las tarifas de locomoción colectiva durante este período de presiones en los precios internacionales de los combustibles. Para eso vamos a contemplar un aumento de recursos para los subsidios del transporte”.