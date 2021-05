Desde preocupación hasta “exagerados”: lo que opinan senadores sobre los dichos del gremio de seguros de EE.UU. por “retiro” en rentas vitalicias

Mientras el gremio de las compañías de seguros a nivel local ha optado por mantener cierto nivel de silencio respecto al “retiro” en rentas vitalicias, por lo que solo ha hecho una declaración pública mediante un inserto, desde la Asociación de Aseguradores de EE.UU. alzaron la voz este lunes: el American Council of Life Insurers (ACLI) dijo, entre otras cosas, que dicha acción es una “expropiación ilegal”, y que podría afectar el modo en que los inversionistas extranjeros ven a Chile.

Y este martes las reacciones no tardaron en llegar. “Es evidente que esto se trata de una expropiación, porque esto es un seguro, no es como una pensión”, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, en radio Duna. En la tarde de este martes, la autoridad matizó sus declaraciones en una carta enviada a La Tercera, señalando que “quiero manifestar que mi objetivo fue hacer mención a los antecedentes presentados por parte del Ejecutivo y algunos parlamentarios durante la tramitación de dicha reforma, respecto a que la misma podría ser inconstitucional. No he pretendido señalar que le pudiese caber alguna responsabilidad al Estado al respecto, y reafirmo que, como gobierno, siempre defenderemos en las instancias que correspondan el patrimonio fiscal”.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), criticó los dichos del titular de la cartera, y afirmó: “Me parece pésimo que un ministro de Economía, del gobierno del presidente Piñera, esté denostando una ley que el propio Presidente Piñera promulgó. Por ende, que él se haga cargo de criticar a su Presidente y a su coalición”.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, también abordó la controversia: “Yo veo con mucha preocupación que las compañías aseguradoras, muchas de ellas multinacionales, que vienen de España, Estados Unidos y otros países, probablemente van a recurrir a los tribunales internacionales, porque se les estaría violando sus derechos en esa materia”, afirmó.

En el Senado se aprecian dos visiones sobre los dichos de las aseguradoras en EE.UU. En el oficialismo existe inquietud, mientras que en la oposición creen que las compañías no están alineadas con las necesidades de la gente durante la crisis.

La senadora Adriana Muñoz (PPD) reaccionó así: “Creo que era una respuesta bastante esperable. Sin embargo, resulta absolutamente exagerada en los términos y con escasa sintonía con la situación especial que está viviendo no solo Chile, sino todo el mundo con la pandemia, y que ha llevado a buscar soluciones de emergencia”.

La parlamentaria añadió: “Llama, además, la atención, que provenga de un sector que hace no pocos años se vio beneficiado también por soluciones de emergencia, cuando numerosos Estados debieron contribuir a darle solvencia en medio de la crisis subprime”.

Por su parte, el senador Letelier comentó: “las compañías de seguros que, entre paréntesis, algunas son dueñas de las AFP en nuestro país, deberían tener una actitud un poquito más cortés respecto a cómo hablan de Chile y entender que vivimos una situación límite, en medio de una pandemia. Ellos no pueden pretender estar ganando plata a bolsillos llenos, a costa de personas, cuando hay una parte de la humanidad, no solo en Chile sino que en muchos países, que están empobreciéndose y muriendo producto de la pandemia”.

En esa línea, Letelier agregó: “Uno esperaría otra actitud de las compañías de seguros”. Y afirmó que en el tema en particular, “no hay una actitud expropiatoria. La plata que ellos exportarán en la crisis a sus contratados la van a recuperar, y por ende, no me parece exacta su afirmación. Y lo que más preocupa es su falta de predisposición de hacerse parte de la solución de gente que lo está pasando muy mal en este tiempo”.

Desde el oficialismo no creen lo mismo. Consultado sobre los dichos de las aseguradoras de EE.UU., el senador José García Ruminot (RN) sostuvo que “me preocupan esas declaraciones. Chile logró, por años, hacerse un enorme prestigio internacional basado en su sólida institucionalidad, respeto a la Constitución y las leyes; cumplimento de acuerdos internacionales, respeto a la palabra empeñada. Cuando ese prestigio comienza a perderse, cuesta mucho volver a ser un país confiable. Cuanto más pronto recuperemos la recta doctrina, mucho mejor”.

En tanto, el senador Rodrigo Galilea (RN) cree que los dichos de las aseguradoras de EE.UU. era previsibles. “Fue advertido desde todas partes. Pasar por arriba de contratos válidamente firmados es algo que acarrea consecuencias... y los parlamentarios debieran entenderlo y ponderarlo”.

Añadió que “las rentas vitalicias son contratos de seguros que están garantizados con activos de largo plazo y una serie de otras condiciones exigidas por la autoridad. A mí me parece que lo aprobado por el Congreso transgrede muchas e importantes normas, además de acarrear eventuales problemas internacionales al país. En mi opinión, el Congreso jamás debió haber aprobado algo así.”

Por otro lado, al ser consultado el senador Letelier respecto de si esta medida podría generar que los inversionistas extranjeros no quieran invertir en Chile, tal como advirtieron las aseguradoras, el parlamentario PS manifestó que “los invito a que hagamos un cuadro comparado de cuántas son las utilidades que tienen en Chile en relación a las inversiones, versus las utilidades en otros países en comparación a sus inversiones, si es que queremos entrar a conversar en esos términos. Pero yo más bien llamaría a otra cosa: a que sean más prudentes, más acotados en sus tipos de comentarios”.