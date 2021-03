Economistas entregan sus perspectivas para este año tras el cierre de 2020

Carolina Grünwald, economista jefa de Banchile:

“Esperamos que este año la economía evolucione de menos a más”

Sostuvo que dada esta sorpresa al alza, en conjunto con el acelerado proceso de vacunación y el mejor escenario externo, corregimos nuestra estimación de PIB de 2021 a 6,0% desde 5,4%.

La economía cerró el año pasado con una caída de 5,8%, menor a lo esperado por los Imacec, ¿Esto ayuda a mejorar las expectativas para este año?

La caída fue menor a lo que se desprendía de los Imacec, cosa que es finalmente una buena noticia y nos ha llevado a que una parte de la corrección al alza del escenario macro sea por este motivo. Hay que recordar que por el año en pandemia fue más difícil que lo habitual acceder a la información, por lo que no son descartables correcciones mayores a lo habitual.

¿Cuál es su proyección para el PIB 2021?

Esperamos que este año la economía evolucione de menos a más en la medida que la vacunación continúe siendo exitosa. Así, dada esta sorpresa al alza, en conjunto con el acelerado proceso de vacunación y el mejor escenario externo corregimos nuestra estimación de PIB de 2021 a 6,0% desde 5,4%. En las últimas semanas se han observado una serie de eventos que incidirían positivamente en el escenario económico para 2021. El ritmo de avance del proceso de vacunación ha provocado una mejora en las expectativas de crecimiento, en donde tanto el mercado como el Fondo Monetario Internacional (en el marco de la revisión del artículo IV) han mejorado sus proyecciones de crecimiento para Chile.

El BC dijo que las variables ligadas al gasto fueron servicios y construcción, ¿cuál es la perspectiva que tiene de recuperación para estos dos sectores?

Por el lado de los servicios, nuestra perspectiva es que estos se van a recuperar con fuerza a partir del segundo semestre, asumiendo que por esas fechas ya podríamos haber alcanzado la inmunidad rebaño. La construcción, en tanto, debiera reputar un poco antes.

La inversión también tuvo una contracción importante, ¿cómo espera su recuperación?

Esperamos que la recuperación de la inversión durante este año esté asociada principalmente a inversión pública y concesiones. La inversión privada estimamos que se va a demorar un poco más en volver, dada la incertidumbre que va a prevalecer en el país aún cuando la pandemia sea superada.

¿Servicios continuarán lento al menos el primer semestre?

Es lo más probable. Hay que pensar que un 63% de los empleos en Chile no se puede realizar de manera remota. Casi todos los servicios caben aquí y mientras sigamos con restricciones de movilidad estos no van a poder repuntar. Además, hay toda una parte del sector servicios asociada al movimiento de las personas que salen. Ya sea a trabajar, al colegio, entre otras.

Con respecto a los sectores que tuvieron un mejor comportamiento, el BC resalta las exportaciones, ¿comparte ese análisis?

Sí. Sobre todo hacia final de año, el sector externo fue un motor importante en nuestra actividad, comparado con los demás componentes del gasto.

Alejandro Fernández, gerente de Estudios de Gemines:

“El empleo se recuperara más lentamente, por ello es probable que haya un freno en el consumo”

El economista sostuvo que “antes de las cifras tenía una proyección de 5,5% y ahora estoy corrigiéndola a un nivel más cercano a 5,7%”.

La economía cayó menos de lo esperado y el consumo repuntó en el último trimestre, ¿este cierre de año le da un mayor impulso para el crecimiento en 2021?

La magnitud de la caída no cambia con el -5,8% en lugar de -6%. Lo que sí me parece importante es la evolución de los componentes del gasto, especialmente como termina el año. El rendimiento del consumo fue sorprendente, puesto que subió más de lo que pensaba. Eso tiene que ver con factores transitorios como retiros de los fondos de pensiones y las ayudas del gobierno. Si uno supone que el impulso del consumo se mantuviera este año, la economía podría crecer sobre 6,5%, pero creo que eso no es posible a no ser que haya nuevos retiros del 10%.

¿Para que eso ocurra debe haber una mejoría en el empleo y por ende en los ingresos de las personas?

El empleo se recuperara más lentamente, por ello es probable que haya un freno en el consumo en el primer trimestre e incluso en el segundo trimestre. El mercado laboral si bien se comenzó a recuperar, los dos últimos datos para los trimestres terminados en diciembre y enero han sido bastante débiles. Además, los empleos que se perdieron están vinculados a actividades de servicios, turismo, restaurantes y eso tomará tiempo en volver a recuperarse. En suma, la recuperación del empleo tomará hasta el 2022.

¿Mejoró su proyección para el PIB 2021?

Antes de las cifras tenía una proyección de 5,5% y ahora estoy corrigiéndola a un nivel más cercano a 5,7%. Esto favorecido por el mayor consumo del cierre del año pasado y el otro componente que ayudará serán las exportaciones.

¿El retroceso a cuarentena no afecta las buenas perspectivas para el año?

La reducción de la movilidad está teniendo un efecto negativo en la recuperación de la actividad. Esto repercutirá en el primer trimestre de este año, que si bien será levemente positivo en doce meses, será por base de comparación y por el empuje de la revisión de cifras. En términos desestacionalizados es probable que haya una caída en marzo. Con todo, el primer trimestre será mejor de lo que esperábamos antes de las cifras del BC, pero afectado por la pandemia y las medidas de confinamiento.

En cuanto a la política monetaria, ¿cuál es la perspectiva? ¿ve espacio para que el BC pueda comenzar a subir su tasa de interés?

Estamos muy lejos todavía para eso, tanto por lo que está pasando a nivel internacional, ya que los otros bancos como la Reserva Federal han dicho que esta política expansiva se mantendrá por mucho tiempo. En Europa lo mismo, entonces eso le da espacio para que nuestro Banco Central pueda mantener la política expansiva, además hay holguras internas reflejadas en el mercado laboral, por lo que la inflación no será un problema.