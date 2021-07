Escala tensión entre gobernadores y el gobierno: Orrego califica como “declaración de guerra” recorte de presupuesto

Uno a uno los gobernadores electos fueron apagando su pantalla y retirándose de la reunión por Zoom que sostenían con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el viernes pasado, dando cuenta de la molestia que existe porque a días de asumir su nuevo cargo, las preguntas siguen sin respuesta.

“Creemos que el gobierno no partió mal, sino que pésimo, tuvieron tres años para dictar reglamentos, leyes y ver los edificios. El nivel de negligencia, de poca deferencia y falta de compromiso con la descentralización del gobierno es abismante. Disminuir el presupuesto a cinco días de asumir parece más bien una declaración de guerra”, indica el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien al igual que otros 14 gobernadores no podrá ocupar el edificio de la intendencia cuando asuma este miércoles. Lo destinaron a las oficinas del gobierno regional que están ubicadas a un costado de La Moneda.

El viernes, Delgado estaba en Puerto Montt y por ello aprovechó de reunirse con el vocero de la reciente asociación de autoridades electas, Patricio Vallespín, a la cual se invitó a los 15 restantes. “Después de dos horas no llegamos a nada. El ministro dijo 14 veces dialogar, y al final los gobernadores se fueron desconectando del Zoom porque nos quería dejar con asesores, y ellos nos quieren convencer de cosas que no son, como que las oficinas son modernas, son bonitas. Y ese no es el punto”, acota el gobernador de Los Lagos.

Al conflicto por las oficinas que ocuparán las nuevas autoridades se sumó durante la semana pasada un nuevo tema que tensiona aún más la relación con el gobierno: el recorte de $ 1.415 millones del presupuesto de los gobiernos regionales para transferirlos a los delegados presidenciales. “La guinda que coronó la torta fue el presupuesto. Los delegados van a tener jefes de gabinete, periodistas, y los gobernadores elegidos por la gente, no”, sostiene Orrego, a lo que Vallespín agrega: “Si antes ya había déficit, con este nuevo ajuste hay regiones que no tendrán ni para contratar una secretaria.

No obstante, advierte Vallespín que la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón (DC), lo llamó para asegurarle que el gobierno repondría esos recursos, pero aún no se les comunica oficialmente.

Para seguir analizando esta situación, hoy lunes, a primera hora, 7.30, se reunirán por Zoom nuevamente los 16 electos para revisar cómo procederán el día de la instalación. “Lo de los edificios es una vergüenza, hay gobernadores que no tienen oficina para el miércoles, porque no ha habido disposición” constata Orrego.

Por ahora, los 16 gobernadores tienen planificado que la ceremonia de asunción del cargo se hará en sesión solemne en los Consejos Regionales (Core) respectivos, en que se le entregará la presidencia del Core al gobernador. Otros, en paralelo, esperan que también los intendentes entreguen las actas de las condiciones administrativas y financieras en que se entrega el gobierno regional.

Piden reunión a Piñera

En paralelo a estas conversaciones, los gobernadores le pidieron al Presidente Sebastián Piñera, a través de una carta pública, que los recibiera después de que asuman sus cargos.

“Nos dijeron desde la Subdere que están coordinando la reunión presencial para después del 14”, comenta la gobernadora electa por Aysén, Andrea Macías.

Orrego espera que Piñera provea una solución a los problemas que enfrentan: “No sé si el Presidente lo sabe. Esto es como lo de Francisco Encina con la convención, que imagino le dijo al Presidente que estaba todo listo. Ahora, si el Presidente sabe todo esto, quiere decir que es parte de la negligencia”.

El pliego de peticiones ha ido aumentando y junto a las condiciones de instalación de los gobiernos regionales y la reposición de los recursos recortados le pedirán el retiro de la urgencia de los dos proyectos de ley de descentralización, porque lo consideran insuficientes y esperan promover algunos cambios. “No queremos que sea una reunión protocolar, sino que de trabajo. Por tema protocolar, si el Presidente hubiese querido nos hubiese llamado cuando fuimos electos. A mí no me llamó, al menos”, acota Vallespín (DC).