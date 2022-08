José Ángel Di Mauro, biógrafo de Cristina Kirchner: “Todo el gobierno y el peronismo están encolumnados detrás de la vicepresidenta”

Como director de la revista especializada en información legislativa argentina Semanario Parlamentario, José Ángel Di Mauro conoce bien los entretelones de la política local, en especial la que se teje al interior del Congreso en Buenos Aires. Como biógrafo de la expresidenta -Cristina K: la dama rebelde (2004)-, también es una fuente privilegiada al momento de indagar sobre Cristina Fernández de Kirchner.

En entrevista con La Tercera, el analista político argentino aborda el complejo momento judicial que enfrenta Cristina Kirchner en el marco de la llamada “causa vialidad”. “Hoy por hoy, todo el gobierno y el peronismo están encolumnados detrás de la vicepresidenta, quien es la dueña de los votos”, apunta Di Mauro.

Partidarios de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández se reúnen frente al Congreso en Buenos Aires, el 23 de agosto de 2022. Foto: AP

Cristina Fernández de Kirchner denunció este martes “un juicio contra al peronismo”. ¿Cree que la vicepresidenta busca así ganar apoyo del oficialismo en este momento tan crítico para ella?

Para muchos, Cristina Kirchner inició hoy su campaña para 2023. Algunos sugieren que es por el premio mayor, otros que buscará una senaduría bonaerense y con ello fueron por seis años. Como sea, ha intentado involucrar a todo el peronismo en su defensa y le puso la frutilla al postre cuando salió al balcón de su despacho en el Senado para saludar a su militancia. Y en ese contexto se ve claramente cuando les pide cantar la Marcha Peronista, que ella entona con un fervor casi diría inédito en ella.

¿Cómo se espera que reaccione el oficialismo al pedido de la fiscalía de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner por la “causa vialidad”? ¿Hay divisiones ante el riesgo electoral que implica apoyar a una expresidenta acusada de presunta asociación ilícita y fraude al Fisco?

El oficialismo, en general, recibió en las últimas horas la orden de salir a “bancar” a la jefa, y eso hicieron todos. Algunos muy a su pesar, otros con genuina certeza, pero hoy por hoy todo el gobierno y el peronismo están encolumnados detrás de la vicepresidenta, quien es la dueña de los votos.

Cristina Kirchner saluda a los simpatizantes reunidos frente al Congreso, luego de que pronunció un discurso a través de las redes sociales, defendiéndose de las acusaciones en su contra en un caso de presunta corrupción. Foto: Reuters

En su discurso de defensa, Cristina Kirchner lanzó dardos contra el macrismo. ¿La oposición argentina puede capitalizar esta crisis en el oficialista Frente de Todos?

Seguramente, y en ese sentido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el tuit que le dedicó Cristina comparándolo con Macri y atribuyéndole la responsabilidad de una supuesta represión a los militantes kirchneristas. Hoy por hoy, a la candidatura de Larreta nada mejor le viene que esa comparación.

¿Cómo ve las opciones electorales de Cristina Kirchner de cara a 2023?

Dentro del oficialismo, hoy por hoy (el ministro de Economía) Sergio Massa es quien tiene todos los boletos. Si bien ha dicho que no será candidato, nadie cree eso: él quiso estar donde está justamente para recuperar imagen y buscar ser candidato en 2023. Eso sí, no sorprendería que esta vez el oficialismo presentara un menú de opciones para jugar en las primarias: Capitanich, Manzur, Scioli, Massa.

La prensa argentina especula con que el Presidente Alberto Fernández analiza indultar a Cristina Kirchner si finalmente se ratifica su condena. ¿Cree que lo haga? ¿Cuánto arriesga con ello?

No es lo que ella quiere. Para ella es inaceptable algo así, que sería reconocer su culpabilidad. Eventualmente lo aceptaría para su hija, pero ella no podría ser condenada durante el presente mandato de Alberto Fernández, quien estaría dispuesto gustosamente en hacerlo, pero ella, que considera haber sido “absuelta por la historia”, no quiere saber nada con algo así.